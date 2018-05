Politic show: Dacian Ciolos: Acest 'experiment judiciar' al PSD-ALDE trebuie sa inceteze; Guvernul va modifica legislatia privind evaziunea fiscala. Si, din nou, Codul fiscal; Pilonul II de pensii naste dihonie in coalitie

Cateva sute de magistrati au protestat sambata, timp de aproximativ o ora, in fata Palatului de Justitie, fiind adoptata cu aceasta ocazie o rezolutie, a declarat pentru Agerpres Dragos Calin judecator la Curtea de Apel Bucuresti (CAB). Magistratii cer presedintelui Romaniei, presedintelui Senatului si presedintelui Camerei Deputatilor consultarea urgenta a Comisiei Europene pentru Democratie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Venetia) asupra unor aspecte curente vizand modificarea in Romania a Codului Penal, a Codului de Procedura Penala si Codului de Procedura Civila, precum si unele aspecte conexe, fiind necesara suspendarea imediata a dezbaterilor comisiei speciale comune pana la data primirii avizului Comisiei de la Venetia. O alta solicitare din rezolutie se refera la consultarea reala a corpului magistratilor cu privire la pachetele legislative care vizeaza activitatea lor, prin adunarile generale din cadrul instantelor si parchetelor, potrivit Romania Libera.

Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat marti ca Guvernul ar putea aproba chiar in urmatoarea sedinta de guvern un memorandum privind modificarea legislatiei referitoare la evaziunea fiscala, urmand ca schimbarile prevazute sa fie prezentate public, in iunie sau iulie. Memorandumul a fost la Guvern, "saptamana trecuta, intr-o prima lectura si sper ca maine (miercuri) sa aprobam in guvern acest document, care de fapt porneste analiza discutiei, evaluarea si propunerile vizavi de modificarea legilor sau actelor normative care se refera la evaziune fiscala", a declarat Eugen Teodorovici, citat de Agerpres. Printre actele normative vizate se numara Legea pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, Codul penal, Codul de procedura penala "si alte acte normative care vizeaza intr-un fel sau altul aceasta zona de evaziune fiscala. (...) La final de iunie, poate iulie, am dori ca acest set de modificari legislative sa se poata prezenta public", a mai spus ministrul Finantelor, scrie Curs de Guvernare.

Manevrele disperate de acaparare a pilonului II de pensii naste discordie in sanul coalitiei de guvernare. Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, a afirmat, marti, la Parlament, ca preluarea banilor din Pilonul II la pilonul I de pensii ar fi o "frauda la Constitutie". In opinia lui Vosganian, oricine spune ca Pilonul II de pensii trebuie sa se suspende sau sa se reintoarca la Pilonul I ignora interesele pe termen lung ale cetatenilor. "In legatura cu Pilonul II de pensii, banii care sunt acolo si care sunt intr-o suma de circa 9 miliarde de euro sunt banii romanilor. Cetatenii romani sunt titularii de cont si banii sunt proprietatea lor exclusiva, atat de exclusiva incat ei pot fi, in caz de deces, si lasati ca mostenire. Acesti bani nu pot fi preluati la Pilonul I de pensii sub nicio forma, cel putin in actuala Constitutie. Ar fi o frauda la Constitutie, ar fi un abuz", a subliniat Vosganian, potrivit Romania Libera.