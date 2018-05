Politic show: Ce nume mari din PSD se pregatesc sa treaca la partidul lui Ponta. Cati parlamentari va mai pierde Dragnea; Despre singurul mecanism care ar putea distruge PSD; Implicarea lui Tudorel Toader in dosarul procurorilor Onea si Negulescu. Miza ar fi procesul extradarii lui Sebastian Ghită

Surse: Ce nume mari din PSD se pregatesc sa treaca la partidul lui Ponta. Cati parlamentari va mai pierde Dragnea. Surse politice au declarat ca Ecaterina Andronescu si Mihai Tudose negociaza intens cu Victor Ponta trecerea de la PSD la Pro Romania. Fostul premier Victor Ponta va rupe inca 20 de parlamentari de la PSD, PMP si ALDE si ar putea inclina decisiv balanta pentru debarcarea Guvernul Dancila, controlat de vechiul sau rival Liviu Dragnea. Potrivit unor surse din PSD, Dragnea se teme ca va pierde controlul in partid. Fostul lider PSD Victor Ponta a demarat o campania masiva de racolari in Parlament. In numai cateva zile, Ponta a transferat patru deputati de la PSD si unul de la PMP. Surse politice sustin ca liderii PSD se asteapta sa mai piarda inca 15 oameni , parlamentari care sunt nemultumiti de modul autoritar in care Liviu Dragnea conduce partidul. Daca "hemoragia" din PSD va continua, sunt mari sanse ca majoritatea parlamentara sa fie dinamitata, deci Guvernul Dancila este in pericol, relateaza Surse politice au declarat ca Ecaterina Andronescu si Mihai Tudose negociaza intens cu Victor Ponta trecerea de la PSD la Pro Romania. Fostul premier Victor Ponta va rupe inca 20 de parlamentari de la PSD, PMP si ALDE si ar putea inclina decisiv balanta pentru debarcarea Guvernul Dancila, controlat de vechiul sau rival Liviu Dragnea. Potrivit unor surse din PSD, Dragnea se teme ca va pierde controlul in partid. Fostul lider PSD Victor Ponta a demarat o campania masiva de racolari in Parlament. In numai cateva zile, Ponta a transferat patru deputati de la PSD si unul de la PMP. Surse politice sustin ca liderii PSD se asteapta sa mai piarda inca 15 oameni , parlamentari care sunt nemultumiti de modul autoritar in care Liviu Dragnea conduce partidul. Daca "hemoragia" din PSD va continua, sunt mari sanse ca majoritatea parlamentara sa fie dinamitata, deci Guvernul Dancila este in pericol, relateaza Adevarul.





Despre singurul mecanism care ar putea distruge PSD. "Cred ca e un mister modul in care a trecut prin liceu doamna Dancila, avand in vedere modul in care se exprima. Cert e insa ca doamna Dancila n-a copiat, exista o competenta a copiatului. Eu nu am copiat, am avut examene pe care le-am luat cu 5, dar am stat de vorba cu specialisti. Mi-au explicat ca nu poate sa copieze cineva care habar n-are, pentru ca problema, textul ii sunt straine. Sa iti poti face copiute pe hartiuta sau pe palma inseamna sa iei contact cu notiunile, cu formularile, sa faci sinteza, pentru ca spatiul e mic. O persoana care copiaza la examen are un anumit grad de competenta si fatalmente este infectata de materia respectiva. Nu veti gasi in optiunile electorale, politice, criterii de valoare intelectuala si morala. Functioneaza un singur criteriu, perspectiva burtii si buzunarul, nici macar burta si buzunarul, ci perspectiva. Nu pentru ca Dancila vorbeste asa se va prabusi PSD daca se va prabusi in anul care urmeaza, nu de asta. Ba mai mult. La nivelul majoritatii, Dancila e vazuta ca un model de succes pentru ca sunt o gramada de oameni care vorbesc limba romana asa ca ea, care se comporta ca ea, care gandesc daca poate fi folosit acest verb aici, ca ea", precizeaza C. T. Popescu pentru Digi24.





Joc periculos al ministrului Justitiei Tudorel Toader in dosarul procurorilor Onea si Negulescu. Miza ar fi procesul extradarii lui Sebastian Ghita din Serbia. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a comis trei gafe majore legate de dosarul de la Parchetul General in care sunt urmariti penal fostul sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, si fostul procuror DNA, Mircea Negulescu, zis Portocala. Surse judiciare au explicat insa pentru G4Media.ro ca aceste iesiri aparent inexplicabile ale ministrului justitiei au totusi o miza mare. Prin atacul la cei doi procurori, i s-ar crea posibilitatea fugarului Ghita sa solicite respingerea cererii de extradare din Serbia pe motiv ca a fost supus unei represiuni nedrepte in tara. Prima gafa se refera la faptul ca ministrul a confirmat ieri, 23 mai, in direct la Antena 3, "informatia" potrivit careia procurorul Negulescu are calitate de martor protejat si a denuntat-o pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. "Informatia" despre asa-zisul denunt de 50 de pagini al lui Negulescu a fost publicata initial de revista de "intelligence" a Florianei Jucan si preluata apoi de site-uri precum stiripesurse.ro. In "denunt", Negulescu ar fi descris cu lux de amanunte "ordinele" primite de la Kovesi ca sa-i fabrice dosarul lui Sebastian Ghita, informeaza G4 Media.





Basescu, noi dezvaluiri in apararea Elenei Udrea: A existat un plan de cooperare SRI-DNA, care avea nume de cod "Bujorul". Traian Basescu a facut, joi, noi precizari legat de documentul SRI care vizeaza dosarul Gala Bute: a fost un plan comun de actiune SRI-DNA care avea nume de cod "Bujorul". "A existat un plan de cooperare SRI-DNA, planul de cooperare avea nume de cod Bujorul. Se incheie cu informatia ca a fost transmis DNA-ului cu instructiuni sa nu ramana in dosar. La sfarsitul documentul se spune ca acest document este numai pentru uzul procurorului, nu ramane in dosar. La cum au evoluat lucrurile e clar ca documentul a pornit in baza planului Bujorului", a declarat Traian Basescu la B1 TV. Traian Basescu a adaugat ca pe documentul care a fost trimis Inspectiei Judiciare, CSM-ului si Comisiei de control SRI sunt facute adnotari, scrie Gandul.





Replica lui Teodorovici pentru Iohannis. Noi acuzatii la adresa presedintelui. Romania se imprumuta mai scump din cauza declaratiilor politice fara temei, acuza ministrul de finante. Eugen Teodorovici arata cu degetul spre Klaus Iohannis si spune ca, din cauza lui, aceste costuri suplimentare vor trebui suportate de toti romanii. Ministrul l-a acuzat pe presedinte ca prin mesajele transmise la adresa economiei. da semnale negative in piata. Sugestia lui Teodorovici penru presedinte este ca acesta sa isi exprime criticile "intr-un cadru restrans". Ministrul finantelor promite, pe de alta parte, ca va veni cu dovezi ca sunt bani pentru pensii si salarii. Vineri este ziua in care ar trebui sa primim executia bugetara. Si acolo se va vedea mai clar evolutia cheltuielilor raportata la evolutia veniturilor. Eugen Teodorovici respinge astfel criticile presedintelui Klaus Iohannis. In plus, ministrul finantelor spune si ca pensiile vor creste cu 10% din vara, asa cum s-a angajat Guvernul, arata Digi24.





Gabriela Firea: Detest tradarea si nu pot empatiza cu cei care isi gasesc justificari pentru tradare. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte PSD, sustine ca detesta tradarea si nu poate empatiza cu cei care isi gasesc justificari pentru aceasta, anuntand ca va ramane alaturi de "familia politica" din care face parte. Ea a tinut sa clarifice ca nu a fost martora la un eveniment "in cadrul caruia s-au pus bazele racolarilor actuale din PSD". "Detest tradarea si nu pot empatiza cu cei care isi gasesc justificari pentru tradare. Si tacita, si invaluita in metafore, tradarea tot tradare este. Sunt si voi fi alaturi de familia mea politica - o mica Romanie. Sunt si voi fi dornica sa contribui la un pic mai bine pentru fiecare roman in parte. Nu vad nicio scuza pentru cei care cauta sa scoata profit personal din momentele dificile ale altora. Asa s-a nascut sintagma "a calca pe cadavre". Constat ca, in politica, a avea caracter e sinonim cu a fi slab de inger. Merg, cu orice risc, pe aceasta varianta a demnitatii si a condamnarii oricaror jocuri tenebroase", mai scrie vicepresedintele PSD, potrivit Adevarul.