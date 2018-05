Politic show: Orban: "Mitingul anuntat de PSD: E de domeniul unui regim autoritar"; Tariceanu vrea Comisia pentru Adevar; PSD si ALDE au pierdut majoritatea in Camera Deputatilor. Victor Ponta preia stafeta de la Gabriel Oprea

Orban: "Mitingul anuntat de PSD: E de domeniul unui regim autoritar" ''Mult zgomot pentru nimic. N-am vazut intr-o democratie ca partidul de guvernamant sa organizeze mitingul pe sustinere pentru Guvern. E de domeniul unui regim autoritar sa scoata lumea cu forta in strada ca sa sprijine un Guvern. Dar nu vad cine ar putea sa iasa in strada ca sa sprijine incompetenta, analfabetismul si lipsa totala de pricepere. Normal ar fi sa guverneze dupa cum le-au promis oamenilor in campanie, dar ei fac altceva decat sa isi respecte promisiunile. Nu fac decat sa se umple de ridicol organizand un miting pentru nimic'', a declarat Ludovic Orban. Partidul Social Democrat va anunta marti data mitingului de sustinere a premierului Viorica Dancila, ce mai probabil acesta urmand sa fie in data de 9 iunie, asa cu, vor mai multi lideri PSD, au declarat surse, scrie ''Mult zgomot pentru nimic. N-am vazut intr-o democratie ca partidul de guvernamant sa organizeze mitingul pe sustinere pentru Guvern. E de domeniul unui regim autoritar sa scoata lumea cu forta in strada ca sa sprijine un Guvern. Dar nu vad cine ar putea sa iasa in strada ca sa sprijine incompetenta, analfabetismul si lipsa totala de pricepere. Normal ar fi sa guverneze dupa cum le-au promis oamenilor in campanie, dar ei fac altceva decat sa isi respecte promisiunile. Nu fac decat sa se umple de ridicol organizand un miting pentru nimic'', a declarat Ludovic Orban. Partidul Social Democrat va anunta marti data mitingului de sustinere a premierului Viorica Dancila, ce mai probabil acesta urmand sa fie in data de 9 iunie, asa cu, vor mai multi lideri PSD, au declarat surse, scrie Romania Libera.





Distopia lui Orwell devine realitate romaneasca: Tariceanu vrea Comisia pentru Adevar Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a vorbit luni despre decizia Comisiei Europene de a declansa procedura de infringement impotriva Romaniei, declarand ca actiunea CE "vine dupa ani in care lupta impotriva coruptiei a fost deturnata prin protocolul SRI-DNA". Tariceanu a explicat ca pentru schimbarea acestei situatii de abuz e nevoie de o Comisie pentru Adevar si Reconciliere controlata de Parlament. Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a vorbit luni, intr-o postare pe Facebook, despre decizia Comisiei Europene de a declansa "procedura de infrigement impotriva Romaniei pentru nerespectarea prezumtiei de nevinovatie in dosarele penale", declarand ca aceasta reprezinta un "semnal major dat pentru a stopa abuzurile si incalcarea drepturilor si libertatilor cetatenilor". Presedintele Senatului a explicat ca "aceasta decizie vine dupa ani in care lupta impotriva coruptiei a fost deturnata prin protocolul SRI-DNA si transformata intr-o campanie antidemocratica de eliminare a oamenilor incomozi pentru sistem", informeaza Adevarul.





PSD si ALDE au pierdut majoritatea in Camera Deputatilor. Victor Ponta preia stafeta de la Gabriel Oprea Coalitia PSD-ALDE si-a pierdut majoritatea la Camera Deputatilor si depinde acum de UDMR. Motivul: cinci deputati au parasit PSD pentru a se alatura fostului premier Victor Ponta. Acesta pregateste si alte racolari, visand sa arbitreze majoritatea dupa modelul fostului UNPR. Cinci deputati PSD si unul de la PMP s-au inscris, in ultima saptamana, in partidul lui Victor Ponta, Pro Romania. Cifra nu pare spectaculoasa dar, dupa aceste mutari, PSD si ALDE mai au doar 164 de voturi in Camera Deputatilor, fata de majoritatea de 165, necesara pentru adoptarea actelor normative. Este pentru prima data de la alegerile parlamentare din 2016 cand voturile PSD si ALDE nu mai sunt suficiente pentru a avea majoritate in Camera Deputatilor. In decembrie 2016, cele doua partide aveau 174 de deputati. Lucrurile s-au schimbat pentru ca Victor Ponta si Daniel Constantin au parasit PSD si ALDE, luand cu ei si cativa parlamentari, relateaza Romania Libera.





Kelemen Hunor: UDMR nu intra la guvernare si nici nu face mai stransa relatia cu PSD UDMR nu doreste sa se foloseasca de criza interna a PSD pentru a intra la guvernare, a declarat liderul Uniunii, Kelemen Hunor, la solicitarea cotidianului de limba maghiara Kronika. " Consideram ca este dezgustator sa comentezi afacerile interne ale altui partid", a aratat presedintele UDMR. Kelemen Hunor a subliniat ca "UDMR nu va intra la guvernare si nici nu isi va face mai stransa relatia cu Partidul Social Democrat, ramanand la nivelul parteneriatului parlamentar. Rezultatele acestei colaborari vor fi analizate, iar pana in septembrie vor decide daca vor continua sau nu acest acord". Liderul UDMR a facut aceste precizari in contextul anuntatei motiuni de cenzura anuntata de opozitie. Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat pe 21 mai ca partidul pe care il conduce va incepe pregatirea strategiei pentru adoptarea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului Dancila, arata G4 Media.