Politic show: Prima reactie a CSM in scandalul politic al momentului; Iarna Elenei Udrea si toamna Patriarhului Basescu; Divort italian, divort de realitati si de democratie

Prima reactie a CSM in scandalul politic al momentului Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de decizia de astazi a Curtii Constitutionale si asteapta cu interes motivarea acesteia, in principal pentru clarificarea naturii avizului Consiliului Superior al Magistraturii in procedura revocarii din functia de conducere a unui procuror sef. Sectia pentru procurori reitereaza in acest context necesitatea garantarii independentei magistratului procuror, ca o conditie a unei justitii independente", se arata intr-un comunicat de presa al Sectiei pentru procurori a CSM, postat pe site-ul institutiei. Curtea Constitutionala a aratat, in comunicatul oficial privind decizia de existenta a conflictului institutional intre presedinte si ministrul Justitiei, ca seful statului urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, scrie Romania Libera.





Iarna Elenei Udrea si toamna Patriarhului Basescu: Prima instanta s-a pronuntat deja pe faptele din documentul prezentat de presedinte ca atuul decisiv al lui Udrea! Sincronizat cu Basescu, senatorul PSD Claudiu Manda, seful Comisiei SRI, s-a amestecat in "Gala Bute" in favoarea Elenei Udrea, fara sa fi urmarit in nici un fel cazul. Nici unul dintre ei nu stie insa ca ceea ce sustine informarea SRI s-a discutat deja, chiar la cererea Elenei Udrea, la instanta de trei judecatori a Inalte Curti. Iar magistratii au ascultat, au pus probele la dosar si au decis sa treaca mai departe. Udrea se prezinta pe sine ca un lider exilat, care va reveni la putere. Stucan tresare si isi aduce aminte de "Toamna Patriarhului", romanul lui Gabriel Garcia Marquez inchinat singuratatii despotilor, cu actiunea undeva in Caraibe. Ii atrage atentia Elenei Udrea ca unii lideri nu s-au mai intors acasa, relateaza Tolo.





Divort italian, divort de realitati si de democratie Nu putini sustin sus si tare ca albul e negru. Si invers. Ca doar carcotasii ne impiedca sa ne gasim fericirea, intelegand "adevarul". De pilda ca CCR n-ar fi la cheremul lui Liviu Dragnea, desi tinde sa-l transforme intr-o paiata pe presedintele ales liber de romani. Va inchipuiti poate ca realitatea e pe dos? Ca votul romanilor ar trebui sa conteze? Sunteti, desigur, carcotasi. Impotriva celor carora nu le convine guvernarea sforarului-infractor cu papusa vorbitoare de cuvinte s-a ridicat la lupta o intelectuala cum nu e alta mai cu realizari pe aceasta lume. In somnul ratiunii ei inegalabile, ea isi tot da masura marelui talent. Originala ca democratia lui Ilici, profesoara de buna purtare a Romaniei curat-murdare considera util sa apere din rasputeri amenintatul stat de drept. Dar nu de CCR. Nici de cleptocratie, informeaza Deutsche Welle.





C. T. Popescu: CCR l-a pus pe Iohannis in situatia Regelui Mihai intre 1945 si 1947 "Situatia este echivalenta cu cea din vara anului 1945 cand seful statului de atunci, Regele Mihai a inceput Greva Regala. Atunci, seful statului i-a cerut demisia prim-ministrului Petru Groza, care a refuzat, nesupunandu-se legilor in vigoare, avand in spate tancurile sovietice. Iohannis se gaseste intr-o situatie asemanatoare pentru ca e ultima institutie care ramane neocupata de catre actuala putere. Atunci, Regele Mihai a refuzat sa contrasemneze decrete. Acum, Iohannis poate sa intre intr-o greva prezidentiala, refuzand sa semneze revocarea lui Kovesi, situatie in care se ajunge la suspendare. Este singura modalitate de reactie a PSD-ALDE, vor avea majoritatea parlamentara, vor avea avizul CCR pentru referendumul de suspendare, de vreme ce CCR a emis aceasta hotarare istorica si se va ajunge la consultarea electoratului", potrivit Digi24.





Suspendarea lui Iohannis, invocata de un important lider PSD. Ce se va intampla daca refuza revocarea sefei DNA Senatorul PSD Serban Nicolae a declarat ca in cazul in care presedintele Klaus Iohannis va refuza sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA, se poate vorbi serios despre o suspendare a sefului statului, din cauza incalcarii unei decizii a CCR. "E de discutat foarte serios de data aceasta, pentru ca practic, in mod evident, presedintele Romaniei refuza obligativitatea unei decizii a Curtii Constitutionale si refuza suprematia Constitutiei. La acest lucru se refera textul din Constitutie care vorbeste de incalcari grave ale Legii fundamentale. In caz de incalcari grave ale Constitutiei, presedintele poate fi suspendat si se organizeaza referendum pentru demitere. In mod evident, daca presedintele Romaniei comite un asemenea gest de sfidare a unei decizii a CCR, de a pune sub semnul intrebarii autoritatea CCR si practic de negare a suprematiei Constitutiei si a obligativitatii normele, inseamna ca domnul Iohannis nu mai e presedintele Romaniei de facto si nu ne mai ramane decat sa stabilim acest lucru", a afirmat senatorul PSD, Serban Nicolae, scrie Gandul.





Corina Cretu, despre cresterea fondurilor europene pentru Romania: E o victorie. 75% din cele 374 de miliarde de euro se duc in regiunile mai putin dezvoltate Comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu, a explicat pentru "Adevarul" de ce Romania va primi cu 8% mai multi bani din fondurile de coeziune in perioada 2021-2027. Mai mult, aceasta a vorbit si de faptul ca unele tari nemultumitede modul cum vor fi alocati banii,cum sunt Polonia si Ungaria, fac un "joc politic". Comisarul european a subliniat faptul ca au fost si propuneri ca unele regiuni sa nu mai primeasca fonduri europene, dar s-a luat decizia ca nicio regiune sa nu fie "lasata in urma". Corina Cretu a explicat si faptul ca problematica taierii fondurilor europene daca e incalcat statul de drept e o alta tema si ca decidentii europeni trebuie sa fie atenti cand il gandesc pentru a nu se ajunge la abuzuri, arata Adevarul.





Basescu il invata pe Iohannis cum "sa fenteze" revocarea lui Kovesi: Presedintele poate recurge la un tertip Traian Basescu a comentat miercuri decizia prin care Curtea Constitutionala anunta ca presedintele Klaus Iohannis urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi, fostul sef al statului precizand ca Iohannis nu are limita de timp pentru a lua o decizie. Fostul sef al statului considera ca decizia CCR este o "eroare grava" si nu face decat sa distruga institutia prezidentiala. "Cred ca este o mare eroare care a creat premiesele distrugerii institutiei Prezidentiale (...) Aici discutam despre distrugerea unei institutii, care este Presedintia Romaniei. Care are rol executiv si nu decorativ. Presedintele Romaniei, incepand de astazi, intra sub autoritatea ministrului Justitiei", a mai spus Traian Basescu, potrivit Gandul.