Politic show: Tariceanu, despre Pilonul II de pensii: Sa vedem daca legislatia mai e valabila; Dreptul de a rezista; Inlocuitoarea lui Dancila in PE a postat pe Facebook un video cu imagini nostalgice din comunism

Calin Popescu Tariceanu a declarat duminica seara la Antena 3 ca e normal ca Guvernul Dancila sa faca o analiza a modului de functionare a Pilonului II de pensii, aratand ca au aparut modificari de la infiintarea lor in 2008, in mandatul sau de premier. "Eu am vorbit foarte obiectiv, nu e nimic mai normal decat ca guvernul care are responsabilitatea pensiilor sa vada cum functioneaza sub aspectul randamentului fondurile de pensii. Sa vedem daca legislatia mai e valabila. Cand au fost infiintate fondurile de pensii, am decis sa le asiguram un procent important (din contributii - n.red.) pentru a-si asigura supravietuirea. Se mai justifica acest procent? Am vorbit cu ei si mi-au spus ca putem negocia, putem accepta o scadere", a spus Tariceanu, potrivit G4 Media.