Politic show: Înlocuitoarea Vioricăi Dăncilă în Parlamentul European a postat pe Facebook un clip cu imagini nostalgice din comunism, pe muzica unor maneliști; De ce face PSD miting seara la ora 20.00; Andrei Năstase este noul primar de Chișinău

Europarlamentarul PSD, Gabriela Zoană, care i-a luat locul Vioricăi Dăncilă după ce aceasta a devenit premier, a distribuit pe contul său de Facebook un clip cu zeci de imagini din România comunistă, acompaniate de melodia a trei cântăreți de manele. Ea și-a însoțit postarea cu textul ”Amintirile fac parte din viața mea și a ta! Vă doresc o duminică plină de lumină în suflet!”. Melodia din fundal, numită ”Amintiri din copilărie”, este cântată de Asu, Ticy și Bobby, trei cântăreți cu sute de manele postate pe Youtube, potrivit G4media. Decizia recentă a Curții Constituționale a declanșat o dezbatere care riscă să depășească nu doar limitele statului de drept, dar și ale logicii.Am auzit în ultimile zile o frază surprinzătoare: ”Curtea Constituțională a încălcat Constituția”. Unii au spus-o direct, alții au insinuat-o numai, clamând ”datoria CCR de a apăra” Constituția, în fine alții au recurs la un mic truc retoric, anunțând că am asistat la ”o modificare” a Constituției. Este posibil ca destui oameni să creadă sincer că judecătorii Curții ”au încălcat” Constituția, fapt care le provoacă o indignare fără limite. Tocmai de aceea e nevoie să spunem câteva lucruri care vor fi poate deconcertante prin relativismul lor, dar care țin de natura însăși a democrațiilor liberale, potrivit Deutsche Welle. Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, i-a transmis liderului deputaţilor PNL, Raluca Turcan, faptul că at fi „insultat o ţară întreagă“ prin toată activitatea sa parlamentară, inclusiv votul prin care bugetarilor li s-a scăzut salariul cu 25%. Liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan, a declarat, iniţial, că ministrul Eugen Teodorovici i-a menţionat numele de 11 ori în perioada în a vorbit despre măsurile fiscale ale guvernării PSD, potrivit Adevarul. Victoria lui Andrei Năstase asupra lui Ion Ceban, consilier municipal socialist și purtător de cuvânt al președintelui Igor Dodon, este una surprinzătoare având în vedere că, în ultima vreme, justiția și alte autorități ale statului au luat doar decizii previzibile, care avantajau guvernarea controlată de PDM și oligarhul Vlad Plahotniuc. Analiștii politici de la Chișinău cred că mandatul scurt de primar al lui Andrei Năstase nu va fi unul ușor: guvernarea PD și socialiștii controlează Consiliul Municipal Chișinău, potrivit Deutsche Welle. . Societatea Timişoara revine asupra cererii adresate în data de 10 martie preşedintelui Klaus Iohannis, prin care a solicitat „retragerea imediată a decoraţiilor si ordinelor Statului Român acelor purtători ai distincţiilor care s-au dovedit nedemni de a le deţine, fiind condamnaţi prin hotărâri penale definitive“, se arată într-un comunicat remis RL. Prima solicitare a fost transmisă după ce Klaus Iohannis a semnat decretul prin care i-a retras decorația Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler acordată lui Laszlo Tokes, potrivit Romania Libera. Marian Neacşu, secretarul general al PSD: "Probabil va ţine o oră, o oră şi jumătate şi noi ne organizăm astfel încât un număr foarte important de colegi să ajungă în timp util la miting. De ce ora 20? Din datele avute până în momentul ăsta, e cea mai potrivită oră pentru a încurca cât mai puţin şi circulaţia pe parcurs şi în Bucureşti. Am avut mai multe variante de ore. Am avut în atenţie mai multe date, în orice altă zi ar fi fost avantaje şi dezavantaje", a declarat el potrivit Digi24