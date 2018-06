Politic show: Comisia Iordache mutileaza Legile justitiei si le trimite la vot in Camera Deputatilor; CCR: Iohannis nu poate respinge demiterea lui Kovesi; Orban, propunere radicala, ca sa-i salveze pe Iohannis si Kovesi: Trebuie sa ne gandim la revizuirea Constitutiei, inclusiv la limitarea competentelor CCR

Comisia Iordache mutileaza Legile justitiei si le trimite la vot in Camera Deputatilor Comisia speciala pentru modificarea Legilor justitiei, cunoscuta si sub numele de "Comisia Iordache", a votat joi cu 15 voturi "pentru" si 3 "impotriva" raportul de modificare a Codului de procedura penala. Documentul a plecat, astfel, spre dezbatere in Camera Deputatilor, in calitate de prima camera sesizata. Singurii deputati care au votat impotriva au fost Stelian Ion si George Dirca de la USR, carora li s-a alaturat si Catalin Predoiu (PNL). Zeci de modificari au fost aduse Codului de procedura penala dupa ce deputatii PSD, ALDE si UDMR au votat pe banda rulanta amendamente la Legile justitiei. Astfel, parlamentarii au decis ca imaginile obtinute de la camerele de supraveghere si cele realizate in locurile publice pot fi considerate probe, insa o serie importanta de schimbari ar putea aduce probleme in cazul proceselor penale, scrie Comisia speciala pentru modificarea Legilor justitiei, cunoscuta si sub numele de "Comisia Iordache", a votat joi cu 15 voturi "pentru" si 3 "impotriva" raportul de modificare a Codului de procedura penala. Documentul a plecat, astfel, spre dezbatere in Camera Deputatilor, in calitate de prima camera sesizata. Singurii deputati care au votat impotriva au fost Stelian Ion si George Dirca de la USR, carora li s-a alaturat si Catalin Predoiu (PNL). Zeci de modificari au fost aduse Codului de procedura penala dupa ce deputatii PSD, ALDE si UDMR au votat pe banda rulanta amendamente la Legile justitiei. Astfel, parlamentarii au decis ca imaginile obtinute de la camerele de supraveghere si cele realizate in locurile publice pot fi considerate probe, insa o serie importanta de schimbari ar putea aduce probleme in cazul proceselor penale, scrie Adevarul.





CCR: Iohannis nu poate respinge demiterea lui Kovesi CCR precizeaza, in motivarea deciziei prin care s-a stabilit ca exista un conflict intre puteri in cazul respingerii revocarii sefei DNA, ca nu se poate aplica teza ca Presedintele ar putea refuza o singura data propunerea de revocare. "Nu se poate aplica teza din articolul 77 din Constitutie in sensul ca Presedintele ar putea refuza o singura data propunerea de revocare, acest principiu general recunoscut si aplicat extensiv de Curtea Constitutionala prin Decizia 98 din 7 februarie 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, numarul 140 din 22 februarie 2008, putand viza numai situatia numirilor in functie. De altfel, prin decizia mentionata, Curtea a stabilit ca, 'in ceea ce priveste numarul de cazuri in care Presedintele Romaniei poate cere primului-ministru sa faca alta nominalizare pentru functia de ministru vacanta, (...), pentru preintampinarea aparitiei unui blocaj institutional in procesul de legiferare, legiuitorul constituant a prevazut la articolul 77 alineatul (2) din Legea fundamentala dreptul Presedintelui de a cere Parlamentului reexaminarea unei legi inainte de promulgare, o singura data. Curtea apreciaza ca aceasta solutie are valoare constitutionala de principiu in solutionarea conflictelor juridice intre doua sau mai multe autoritati publice care au atributii conjuncte in adoptarea unei masuri prevazute de Legea fundamentala si ca acest principiu este de aplicatiune generala in cazuri similare'. Or, ipoteza analizata nu se incadreaza in coordonatele deciziei antereferite", se arata in document, arata CCR precizeaza, in motivarea deciziei prin care s-a stabilit ca exista un conflict intre puteri in cazul respingerii revocarii sefei DNA, ca nu se poate aplica teza ca Presedintele ar putea refuza o singura data propunerea de revocare. "Nu se poate aplica teza din articolul 77 din Constitutie in sensul ca Presedintele ar putea refuza o singura data propunerea de revocare, acest principiu general recunoscut si aplicat extensiv de Curtea Constitutionala prin Decizia 98 din 7 februarie 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, numarul 140 din 22 februarie 2008, putand viza numai situatia numirilor in functie. De altfel, prin decizia mentionata, Curtea a stabilit ca, 'in ceea ce priveste numarul de cazuri in care Presedintele Romaniei poate cere primului-ministru sa faca alta nominalizare pentru functia de ministru vacanta, (...), pentru preintampinarea aparitiei unui blocaj institutional in procesul de legiferare, legiuitorul constituant a prevazut la articolul 77 alineatul (2) din Legea fundamentala dreptul Presedintelui de a cere Parlamentului reexaminarea unei legi inainte de promulgare, o singura data. Curtea apreciaza ca aceasta solutie are valoare constitutionala de principiu in solutionarea conflictelor juridice intre doua sau mai multe autoritati publice care au atributii conjuncte in adoptarea unei masuri prevazute de Legea fundamentala si ca acest principiu este de aplicatiune generala in cazuri similare'. Or, ipoteza analizata nu se incadreaza in coordonatele deciziei antereferite", se arata in document, arata Romania Libera.





Orban, propunere radicala, ca sa-i salveze pe Iohannis si Kovesi: Trebuie sa ne gandim la revizuirea Constitutiei, inclusiv la limitarea competentelor CCR Presedintele PNL Ludovic Orban crede ca ar fi oportuna revizuirea Constitutiei, la momentul in care va exista un sprijin popular si parlamentar in acest sens, demers care sa vizeze si limitarea competentelor CCR care a devenit "un stat in stat". "Declasarea unei proceduri de revizuire a Constitutiei este extrem de complicata, e de lunga durata si implica un larg sprijin la nivel popular si al Parlamentului. Sigur ca, atunci cand va fi posibil, trebuie sa ne gandim la o revizuire a Constitutiei, inclusiv la cum functioneaza CCR si limitarea competentelor acesteia. Acum Curtea Constitutionala functioneaza precum un stat in stat. Nu putem accepta existenta unei astfel de institutii care sa aiba drept de viata si de moarte. O sa ne trezim in curand ca o sa dea si ordine prefectului sa anuleze acte locale, daca se genereaza un conflict de natura constitutionala. CCR poate devein factotum si un organism in Iran care decide tot si ii oblige pe toti sa ia decizii, ori nu putem accepta o astfel de interpretare sau rescriere a Constitutiei," a declarat presedintele PNL Ludovic Orban, potrivit Presedintele PNL Ludovic Orban crede ca ar fi oportuna revizuirea Constitutiei, la momentul in care va exista un sprijin popular si parlamentar in acest sens, demers care sa vizeze si limitarea competentelor CCR care a devenit "un stat in stat". "Declasarea unei proceduri de revizuire a Constitutiei este extrem de complicata, e de lunga durata si implica un larg sprijin la nivel popular si al Parlamentului. Sigur ca, atunci cand va fi posibil, trebuie sa ne gandim la o revizuire a Constitutiei, inclusiv la cum functioneaza CCR si limitarea competentelor acesteia. Acum Curtea Constitutionala functioneaza precum un stat in stat. Nu putem accepta existenta unei astfel de institutii care sa aiba drept de viata si de moarte. O sa ne trezim in curand ca o sa dea si ordine prefectului sa anuleze acte locale, daca se genereaza un conflict de natura constitutionala. CCR poate devein factotum si un organism in Iran care decide tot si ii oblige pe toti sa ia decizii, ori nu putem accepta o astfel de interpretare sau rescriere a Constitutiei," a declarat presedintele PNL Ludovic Orban, potrivit Gandul.





Pe drumul unei noi mineriade? Se ascunde o cumplita ironie a istoriei in noul Fond Suveran de Investitii. Romania dobandeste aceasta forma sui-generis de "suveranitate", deschizandu-i poarta catre hotia secolului si impilare indelungata, la doar o clipita dupa ce pare sa-si fi pierdut suveranitatea de stat de drept si democratic, printr-o Curte Constitutionala teleghidata politic de tartori cleptocrati. Nu mai putin sardonic, din punct de vedere istoric, e ca semnalul de alarma cel mai puternic legat de acest probabil furt nu este dat de opozitie. Sau de elita culturala si intelectuala romaneasca. Ci de un plagiator ca predecesorul lui Dragnea la sefia PSD. Potrivit lui Victor Ponta, prin noul Fond tot ceea ce mai detine statul roman "in companiile publice va trece in mod netransparent in maini private din afara tarii!" In speta, "catre un grup de afaceri din Israel si Rusia". E vorba de "actiunile statului"la Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Aeroportul Otopeni, Portul Constanta, Salrom, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Electrica, etc., in valoare de peste 10 miliarde de euro". Scoase de sub controlul Guvernului Romaniei, ele sunt "trecute intr-un Fond administrat netransparent si necontrolat timp de 6 ani", precizeaza Se ascunde o cumplita ironie a istoriei in noul Fond Suveran de Investitii. Romania dobandeste aceasta forma sui-generis de "suveranitate", deschizandu-i poarta catre hotia secolului si impilare indelungata, la doar o clipita dupa ce pare sa-si fi pierdut suveranitatea de stat de drept si democratic, printr-o Curte Constitutionala teleghidata politic de tartori cleptocrati. Nu mai putin sardonic, din punct de vedere istoric, e ca semnalul de alarma cel mai puternic legat de acest probabil furt nu este dat de opozitie. Sau de elita culturala si intelectuala romaneasca. Ci de un plagiator ca predecesorul lui Dragnea la sefia PSD. Potrivit lui Victor Ponta, prin noul Fond tot ceea ce mai detine statul roman "in companiile publice va trece in mod netransparent in maini private din afara tarii!" In speta, "catre un grup de afaceri din Israel si Rusia". E vorba de "actiunile statului"la Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Aeroportul Otopeni, Portul Constanta, Salrom, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Electrica, etc., in valoare de peste 10 miliarde de euro". Scoase de sub controlul Guvernului Romaniei, ele sunt "trecute intr-un Fond administrat netransparent si necontrolat timp de 6 ani", precizeaza Deutsche Welle.





Clipul care te indeamna sa iesi la mitingul pro PSD este un santaj emotional penibil Mai sunt cateva zile pana la cele trei mari proteste care vor avea loc in Bucuresti si toata lumea se agita. De departe, cele mai multe valuri sunt facute de asa-numitul "miting impotriva abuzurilor" organizat de PSD in Piata Victoriei. Nu e primul miting de acest gen facut de Dragnea, dar parca organizarea nu a decurs niciodata intr-un mod atat de strict. Stiam vag de cateva autocare, niste mici, o bere si vreo cateva sute de seniori fericiti ca au facut un ban "cinstit". Acum, insa, lucrurile par a fi mult mai grave. Spre exemplu, daca citesti site-ul asta, facut special pentru a sesiza abuzurile in organizarea mitingului, te iei cu mainile de cap. Oamenii din toata tara spun ca sunt presati de sefi si angajati ai primariei sa participe la marele miting. Unii sunt amenintati cu pierderea jobului sau a ajutorului social, sa se deplaseze cu automobilul personal, sa renunte la planurile importante, gen nunta copiilor, pentru ca partidul e mai presus si exista consecinte. Bine, nu stiu daca toate reclamatiile astea sunt adevarate, dar stii cum e: niciodata nu iese fum fara foc, informeaza Mai sunt cateva zile pana la cele trei mari proteste care vor avea loc in Bucuresti si toata lumea se agita. De departe, cele mai multe valuri sunt facute de asa-numitul "miting impotriva abuzurilor" organizat de PSD in Piata Victoriei. Nu e primul miting de acest gen facut de Dragnea, dar parca organizarea nu a decurs niciodata intr-un mod atat de strict. Stiam vag de cateva autocare, niste mici, o bere si vreo cateva sute de seniori fericiti ca au facut un ban "cinstit". Acum, insa, lucrurile par a fi mult mai grave. Spre exemplu, daca citesti site-ul asta, facut special pentru a sesiza abuzurile in organizarea mitingului, te iei cu mainile de cap. Oamenii din toata tara spun ca sunt presati de sefi si angajati ai primariei sa participe la marele miting. Unii sunt amenintati cu pierderea jobului sau a ajutorului social, sa se deplaseze cu automobilul personal, sa renunte la planurile importante, gen nunta copiilor, pentru ca partidul e mai presus si exista consecinte. Bine, nu stiu daca toate reclamatiile astea sunt adevarate, dar stii cum e: niciodata nu iese fum fara foc, informeaza VICE.





Livia Stanciu, opinie separata: Guvernul nu are atributii legale de revocare a procurorilor Judecatorul Livia Stanciu a spus, in opinia separata din motivarea CCR, ca in procedura revocarii procurorilor de rang inalt, Guvernul nu are atributii si, asa cum ministrul Justitiei apreciaza activitatea manageriala a unui magistrat, la fel si presedintele tarii evalueaza si ia o decizie. "Nu se poate pune in discutie existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Presedintele Romaniei si Guvernul Romaniei, ca urmare a inexistentei intre cele doua autoritati publice a unui raport juridic in privinta gestionarii carierei procurorilor. Guvernul Romaniei, in materia revocarii procurorilor din functiile de conducere de la nivelul Parchetelor de rang inalt, nu are atributii, nici de rang constitutional si nici de rang legal. In lipsa unor atributii ale Guvernului Romaniei in ceea ce priveste cariera magistratilor, instanta de contencios constitutional, in prezenta cauza, nu a avut, practic, ce sa analizeze, nici sub aspectul continutului si nici sub cel al intinderii unor atributii care nu exista, astfel ca nu a putut constata ca Presedintele Romaniei si-ar fi arogat competente care potrivit Constitutiei sau legii sa fi apartinut Guvernului", explica Livia Stanciu in opinia separata, potrivit Judecatorul Livia Stanciu a spus, in opinia separata din motivarea CCR, ca in procedura revocarii procurorilor de rang inalt, Guvernul nu are atributii si, asa cum ministrul Justitiei apreciaza activitatea manageriala a unui magistrat, la fel si presedintele tarii evalueaza si ia o decizie. "Nu se poate pune in discutie existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Presedintele Romaniei si Guvernul Romaniei, ca urmare a inexistentei intre cele doua autoritati publice a unui raport juridic in privinta gestionarii carierei procurorilor. Guvernul Romaniei, in materia revocarii procurorilor din functiile de conducere de la nivelul Parchetelor de rang inalt, nu are atributii, nici de rang constitutional si nici de rang legal. In lipsa unor atributii ale Guvernului Romaniei in ceea ce priveste cariera magistratilor, instanta de contencios constitutional, in prezenta cauza, nu a avut, practic, ce sa analizeze, nici sub aspectul continutului si nici sub cel al intinderii unor atributii care nu exista, astfel ca nu a putut constata ca Presedintele Romaniei si-ar fi arogat competente care potrivit Constitutiei sau legii sa fi apartinut Guvernului", explica Livia Stanciu in opinia separata, potrivit Gandul.