​Politic show: Dragnea: Ce am organizat în Piaţa Victoriei a fost mitingul mic, vom face un miting uriaş; Statul paralel? Eu l-am făcut, iar Dragnea l-a lins!; Comisia de la Veneţia vine în inspecţie la Bucureşti

. Liviu Dragnea a întrebat retoric, sâmbătă seara, făcând referire la preşedintele Klaus Iohannis, că, atunci când nu vede protocoalele dintre instituţii, "are o problemă la ochi sau la dosar". "Când spune că nu vede protocoalele secrete are o problema a ochi sau la dosar? Când spune că statul paralel este o glumă proastă, credeţi că nu are umor sau că nu are încotro?", a afirmat Dragnea la mitingul din Piaţa Victoriei, potrivit Romania Libera.