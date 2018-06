Politic show: Marele miting; Gabi Firea a patit azi, la sarbatoarea Simonei Halep, ce a patit Elena Udrea la Gala lui Lucian Bute; Discursul urii promovat de Liviu Dragnea. Cum ii ameninta pe toti care nu raspund la comenzile sale

Nu putem sti ce a vrut, de fapt, Liviu Dragnea organizand marele miting din Piata Victoriei, dar putem fi siguri ce a iesit: un studiu sociologic cu un esantion de peste 200.000 de oameni in urma caruia am putut constata cum aratam ca tara la aproape 30 de ani de la caderea comunismului. E, in primul rand, imaginea Romaniei pe care ne-am obisnuit sa o izolam dincolo de granitele marilor orase: cu oameni confuzi si needucati, incapabili sa puna la indoiala onestitatea politicienilor care ii urca, de zeci de ani, in autocare, apoi le spun ce sa strige, pe cine sa dispretuiasca si in cine sa creada. I-am vazut ocupand Piata Victoriei, agitand pancarte scrise de altii si sustinand idei pe care nu le intelegeau ("nu stim ce fel de abuzuri, dar sa nu mai fie"). Multi dintre ei s-au trezit in creierii noptii, au calatorit ore in sir cu autocarul si au fost adusi in piata cu patru ore inainte de inceperea mitingului, arata Recorder.