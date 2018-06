Politic show: Acuzații fără precedent la adresa "procurorului Portocală"; PSD îşi pune cenuşă-n cap după gafa cu Halep; Doi primari exclusi din PNL dupa ce au participat la mitingul PSD

Decizia sancţionării primarilor Savu Ungureanu (Slătioara) şi Liviu Anuţa (Voineasa) a fost luată în şedinţa Biroului Politic Judeţean de joi, potrivit unui comunicat remis de PNL Olt. ”Motivele care au stat la baza excluderii sunt: participarea la congresul PSD, participarea la întâlnirile cu primarii la sediul PSD, participarea la mitingul organizat de PSD şi, nu în ultimul rând, lipsa de la activităţile politice ale PNL, filiala Olt. Menţionăm că nu s-a luat aceeaşi decizie în cazul consilierilor locali din cele două localităţi”, se arată în comunicatul citat, potrivit Gandul. PSD a recunoscut, prin mai mulţi lideri şi comunicatori ai săi, faptul că formaţiunea a făcut o greşeală prin distribuirea trucajului în care se spune că Simona Halep a fost huiduită de circa 20.000 de „fani“ pe „Arena Naţională”, şi nu primarul Gabriela Firea. Mai mult, social-democraţii şi-au cerut scuze faţă de jucătoarea de tenis şi fanii acesteia.Printre primii reprezentanţi ai PSD care au reacţionat şi şi-au cerut scuze faţă de Simona Halep a fost Ionuţ Vulpescu, ex-ministru al Culturii şi persoană care de mai multe ori nu a fost de acord cu mesajele politice ale partidului său. „Simona Halep nu merita nici deturnarea sensului festivităţii de luni seara, nici folosirea numelui ei într-un răspuns lipsit de inteligenţă. Avem obligaţia să ne cerem scuze pentru acest gest. Personal fac acest lucru”, a scris Ionuţ Vulpescu, relateaza Adevarul. . Par foarte îndepărtate timpurile în care președintele României lansa o ”declarație de război” împotriva Olandei, iar autoritățile vamale blocau florile olandeze la frontiera de vest, cu pretextul unor riscuri sanitare. ”Rezistența” a fost însă repede abandonată, iar toate administrațiile românești de mai târziu au evitat să așeze admiterea în Spațiul Schengen printre obiectivele principale de teamă că, din motive pe care nu le pot controla, nu vor reuși să înlăture bariera. Așa se explică și de ce astăzi, când premierul Țărilor de Jos, Mark Rutte, face declarații apăsate contra admiterii României în Schengen, nimeni nu mai protesteză. La nivel înalt. Căci declarațiile prim-ministrului Rutte au fost de fapt provocate de o serie întreagă de intervenții românești în plenul Parlamentului European cu ocaza schimbului de vederi din ziua de 13 iunie, potrivit Deutsche Welle. Nemulțumiți că președintele nu s-a grăbit să semneze, ca primarul, decretul de revocare a șefei DNA, social-democrații readuc în discuție, pentru a câta oară?, scenariul suspendării lui Klaus Iohannis. O fac pentru că, până acum, ori de câte ori au fluturat ideea repetării istoriei din 2007 și 2012, șeful statului a făcut un pas în lateral și a dat PSD „încă o șansă”. Unde l-au dus pe Iohannis toate aceste șanse și cât de mult a folosit societății românești stilul „pas cu pas” este o altă discuție. Mai semnificativă este, în acest moment, maniera originală și extrem de periculoasă în care social-democrații se gândesc, sub conducerea lui Liviu Dragnea, să tranșeze conflictul cu președintele, potrivit Digi24 . Vlad Cosma a prezentat, joi seară, o înregistrare în care procurorul Mircea Negulescu îi spune că îşi doreşte să îl vadă pe procurorul Liviu Tudose „spânzurat în pădure la Păuleşti”. „Am făcut referire la această înregistrare în declaraţia de la Înalta Curte, declaraţie în dosarul în care vedem aceste achitări. Este una din înregistrăile la care am făcut referire în dosarul de la Parchetul General în care sunt cercetaţi cei doi procurori, Mircea Negulescu şi Lucian Onea. Din momentul în care am fost audiat la Înalta Curte şi distinşii judecători de acolo au notat în declaraţii despre ce e vorba în înregistrare, deci am considerat că nu era momentul să o mai difuzez în spaţiul public, să nu se interpreteze că încercam să influenţez o decizie, a declarat Vlad Cosma, potrivit Romania Libera.