Proiectul de lege care priveste exploatarea gazelor naturale din Marea Neagra este anuntat pentru votul final pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor de luni (punctul 13 pe Ordinea de zi), in aceeasi zi cu raportul final al Comisiei pentru industrii. Proiectul initiat de Guvern a fost votat de Senat in februarie. Au urmat patru luni in care Comisia pentru industrii, condusa de Iulian Iancu, a refuzat sa dezbata proiectul si sa emita un raport care sa poata fi consultat de public. Luni insa e programata si o sedinta a comisiei lui Iancu, care are ca unic punct tocmai legea offshore, apoi votul din plen. Calendarul prezentat public pe site-ul Camerei Deputatilor arata astfel ca luni ar putea fi votata o lege esentiala pentru resursele naturale ale Romaniei fara ca forma finala legii sa fie cunoscuta de public, arata G4Media.





Retragerea lui Traian Basescu din fruntea PMP a fost dupa chipul si asemanarea sa de om politic: o sala electrizata de discurs, verbe puternice, vorbe mari, dar mai ales replici spontane si contondente. Traian Basescu a facut pasul inapoi, dupa o ultima cearta cu Robert Turcescu. Ce lasa in urma? Un partid decimat, care, sub pretextul unui nou inceput, si-a organizat propriul priveghi politic. In fata Casei Poporului, o tanara delegata a PMP isi implora iubitul sa-i faca o poza. "Te rog, iubi, cand mai ajung eu la Casa Poporului? Uite ce frumos se vedeeee!", se ruga domnisoara. Ea a avea o rochie foarte scurta, el avea o camasa foarte transpirata. A fost cald sambata in Bucuresti, cand PMP-isti din toate tara au venit la Palatul Parlamentului pentru a marca un sfarsit, dar si un nou inceput. Traian Basescu s-a retras, formal, din fruntea partidului, lasandu-i locul lui Eugen Tomac, extensia lui politica. Congresul n-a avut nicio miza, caci rezultatul era dinainte cunoscut. A fost, de fapt, o gala de retragere pentru Traian Basescu, stricata de cateva adevaruri rostite, inopinat, de Robert Turcescu. Adevarul e deranjant chiar in si partidele mici, scrie Adevarul.





Miercuri, 8 noiembrie 2017. Supranumit nutritionistul starurilor de la Hollywood, italianul Gianluca Mech, aflat undeva in Bucuresti, isi potriveste papionul negru la costumul sau din cea mai recenta colectie Dolce & Gabbana. Cam in acelasi timp, vedeta Kanal D Bianca Dragusanu incalta o pereche de pantofi argintii, iar europarlamentarul PSD Viorica Dancila isi netezeste rochia neagra, cuminte, cu guler alb. Se indreapta cu totii in aceeasi directie: spre Otopeni, la Ambasad'Or Events, sala de nunti unde se desfasoara Gala Performantei si Excelentei. Evenimentul e un soi de ceremonie Oscar care depaseste insa granitele cinematografiei atingand punctele nevralgice ale vietii mondene: astazi se vor celebra cel mai elegant chef, cel mai bun vlogger pentru copii (spoiler alert - este vorba despre Irina Columbeanu, fiica omului de afaceri Irinel Columbeanu), cel mai tare cuplu tv, cea mai atractiva interpreta, cel mai citit blog de parenting si, in fine, promovarea Romaniei in Uniunea Europeana, relateaza Recorder.





Liviu Dragnea vrea sa amane momentul desemnarii noului sef al SIE, temandu-se ca Gabriel Vlase, propus de Klaus Iohannis, ar putea forma un pol de putere in PSD. In schimb, Calin Popescu Tariceanu s-a aratat favorabil propunerii. Presedintele PSD Liviu Dragnea a amanat votul din Parlament pentru numirea lui Gabriel Vlase in fruntea SIE. Initial, Marian Neacsu, secretarul general al PSD, afirmase ca votul din plenul Parlamentului pentru Vlase va avea loc marti. Ulterior, Liviu Dragnea a prezentat un alt scenariu. "Sa vorbesc putin despre propunerea pentru SIE. Intr-adevar am primit o adresa de la presedinte, si eu si Calin Popescu Tariceanu, cu o propunere pentru SIE. Si acuma ca sa citez un clasic in viata, incerc sa imi aduc aminte. Aceasta adresa aduce mai multe intrebari decat clarificari, o sa o citesc pana o sa inteleg, poate e nevoie sa facem o dezbatere pe aceasta tema, o sa va comunic", a declarat Dragnea la scoala de vara a PSD, ironizand iesirea lui Iohannis pe tema revocarii Laurei Codruta Kovesi din fruntea DNA, informeaza Romania Libera.





Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat ca PSD va face o eroare daca il va suspenda pe Klaus Iohannis, partidul urmand sa plateasca "chiar mai scump decat pe cea din 2007". Pe de alta parte, Ponta considera ca motiunea de cenzura pare "nepregatita" si "neserioasa". Fostul premier Victor Ponta a facut o analiza a evenimentelor din urmatoarea saptamana, printre acestea votul in Parlament pentru viitorul sef al SIE, motiunea de cenzura a PNL impotriva Guvernului Dancila sau inceperea procedurii de suspendare a lui Klaus Iohannis, precizeaza Adevarul.