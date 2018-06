Politic show: Cum arată aritmetica parlamentară înainte de moţiunea de cenzură; Puterea și opoziția faţă în faţă în Parlament și în stadă; Țară de vânzare la superofertă

Calculele politice arată faptul că Opoziţia este în prezent departe de a reuşi să strângă cele 233 de voturi necesare pentru a trece moţiunea de cenzură şi astfel Guvernul Dăncilă să fie demis. Codrin Ştefănescu, dar şi Traian Băsescu ironizează demersul PNL. 92 de parlamentari are PNL în ziua moţiunii, în contextul în care formaţiunea condusă de Orban a pierdut în ultimele săptămâni nu mai puţin de şase oameni care s-au dus fie în ALDE, fie în PSD, potrivit Adevarul.



Susţinători din ambele tabere - Putere şi Opoziţie - s-ar putea întâlni în faţa Casei Poporului miercuri, în timpul votării moţiunii de cenzură. Unii - pro, alţii - contra. Luni, preşedintele PNL Ludovic Orban a îndemnat simpatizanţii liberali să iasă în stradă la mitingurile anunţate în ziua moţiunii de cenzură, atât în ţară cât şi în Bucureşti. "Am luat decizia de a solicita membrilor, simpatizanţilor PNL, să fie prezenţi la toate manifestaţiile de susţinere a moţiunii de cenzură, atât în Bucureşti miercuri, în ziua moţiunii, cât şi în toate celelalte oraşe în care se vor organiza mitinguri şi le-am solicitat să fie prezenţi pentru a fi alături de cetăţenii români care vor ca România să revină pe drumul drept", a declarat Ludovic Orban, potrivit Gandul. Pentru prima dată în istoria recentă a României, politica externă, marile dosare și contracte se tranzacționează în beneficiul unui singur om. Destinul unei națiuni se scrie de către avocații și consilierii unui dublu infractor între două lecturi din Codul Penal. O asemenea autostradă care-i poate duce în centrul de decizie de la București nu s-a mai deschis demult în fața lor. Dragnea, Vâlcov, Dăncilă se declară gata să deschidă ușa investitorilor ruși și chinezi pentru a le arăta occidentalilor că dispun de alternativă și apoi chiar asta își doresc: un partener cu care să vorbească limba aranjamentelor pe sub masă, reciproc avantajoase, potrivit G4media.



Ludovic Orban a declarat, în legătură cu posibilitatea trecerii deputatului PMP Robert Turcescu la PNL, că nu a avut cu acesta o discuţie în acest sens, pentru că nu este un lucru fair-play în preajma moţiunii de cenzură, dar dacă partidul nu-i primeşte, se duc altundeva.Pe 16 iunie, la Congresul PMP a avut loc o dispută între Robert Turcescu şi Traian Băsescu. Deputatul PMP s-a arătat supărat că acesta nu a rămas preşedinte până după alegerile europarlamentare, în timp ce Băsescu i-a reproşat dispreţul pentru unirea României cu Republica Moldova, potrivit Romania Libera. Declaraţia a fost făcută la ceremonia de decorare a unor foşti deţinuţi politic, organizată la Palatul Cotroceni. “Politicienii care azi se declară victime ale abuzurilor justiţiei şi etalează fără nicio urmă de bun simţ eticheta de condamnaţi sau deţinuţi politic ar trebui să nu mai întineze memoria dramelor prin care aţi trecut cu atâta demnitate”, a declarat Iohannis Preşedintele a mai spus că nu poate fi tolerat ca vinovaţii de crime împotriva umanităţii “să doarmă liniştiţi”, precizând că instituţiile abilitate “au obligaţia să acţioneze imediat în acest sens”, potrivit Stirile ProTv.