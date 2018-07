Politic show: ​Gest fără precendent: Toți jurnaliștii prezenți la Comisia Iordache au refuzat să îi ia declarații lui Eugen Nicolicea; „Din ce trăiesc în Germania? Din pensia mizeră?” ; ​Preşedintele CJ Ilfov, Marian Petrache, dă în judecată Guvernul

La finalul dezbaterilor, deputatul PSD Eugen Nicolicea, unul dintre parlamentarii care s-au remarcat prin limbaj vulgar și atitudine agresivă la adresa presei, a vrut să vină să facă declarații, dar toți jurnaliștii au plecat, refuzând să îl asculte. Jurnaliștii i-au spus că ”ei nu sunt scenă pentru conflictul” lui cu deputatul PNL, moment în care Nicolicea a plecat din fața microfoanelor. După câteva minute, Eugen Nicolicea a revenit în fața jurnaliștilor, dar aceștia efectiv l-au lăsat singur în fața camerelor, potrivit G4media Cristiana Anghel aminteşte că părinţii preşedintelui au locuit în România cu chirie şi se întreabă tendenţios „din ce bani trăiesc acum” în Germania. Lui Anghel îi vine greu să creadă că Susanna şi Gustav Heinz Iohannis trăiesc doar din pensie. „Părinţii lui Iohannis au locuit în România cu chirie... Din ce trăiesc în Germania? Din pensia de mizerie obţinută în România?”, scrie Cristiana Anghel într-un mesaj pe reţeaua de socializare, care a atras numeroase critici, potrivit Gandul. Președintele Klaus Iohannis a părut la rândul său foarte mulțumit de rezultatele Consiliului European pe tema migrației. Pe fondul crizei politice din Germania concluziile Consiliului European par la prima vedere cel puțin ciudate. Cu toate că ministrul federal de interne, Horst Seehofer, consideră că așa numitul compromis obținut de Angela Merkel este insuficient, toate țările, inclusiv cele din Est, l-au considerat un succes. La Budapesta, de pildă, premierul Viktor Orban a anunțat ”o mare victorie a Grupului de Vișegrad” pe tema migrației, potrivit Deutsche Welle. Florin Iordache a susţinut că proiectul de modificare a Codului penal reprezintă “o lege mai bună”. “Eu consideră că în acest moment Codul penal, aşa cum a rezultat în urma dezbaterilor, şi care va intra mâine în dezbaterea Senatului, şi va ajunge la Camera Deputaţilor este o lege mai bună. Cu toţii ne dorim ca în primul rând abuzurile să fie stopate. În acelaşi timp ne dorim ca toţi cei care încalcă legea să plătească şi, fără îndoială, aşa cum am reglementat în acest moment, eu consider că este un pas înainte în concordanţă cu ceea ce ne-am propus”, a mai explicat acesta, potrivit Adevarul. Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Marian Petrache, a anunţat, luni, că va da în judecată Guvernul, deoarece nu a aprobat un proiect pentru întocmirea unui master plan în valoare de 350 de milioane de euro, deşi în patru ani s-au efectut 15 controale.El a mai spus că va cere Executivului să ia toate măsurile, astfel încât să se aprobe proiectul. ”340 de milioane de euro înseamnă foarte mult, bani pe care nu îi are consiliul. Consiliul are 50 de milioane de euro buget, anual”, a adăugat preşedintele potrivit Gandul.