​Politic show: Un detaliu care pune în discuție legalitatea votului la Codul Penal; Fostul șef al CCR: Nu era nevoie de modificarea codurilor.; Șerban Nicolae: "Acuzațiile lui Iohannis sunt jenante, pentru cineva care nu respectă deciziile CCR"

. Modificările la Codul Penal au trecut la limită, cu doar două voturi peste minimul necesar, însă trei dintre deputații care au votat au decizii definitive în justiție și interdicții de a ocupa timp de trei ani funcții publice, astfel încât legalitatea votului lor este pusă sub semnul întrebării. Deputații Steluța Cătăniciu (ALDE), Roman Ioan Sorin (PSD) și Suciu Matei (PSD) au decizii definitive de incompatibilitate/conflict de interese. Situația lor a fost semnalată chiar și în raportul MCV dat publicității la sfârșitul anului trecut, potrivit G4media. "Aruncă nişte acuzaţii destul de jenante pentru un om care nu respect deciziile CCR şi pentru o persoană care instigă practice la neresectarea legii, e foarte puţin probabil să fie luat în serios. Din moment ce nu l-au deranjat modificările prin OUG a Codului de procedură penală, aşa cum nu l-a deranjat acea ignorare a deciziei din 2016 privitoare la abuzul în serviciu. Este cât se poate de evidentă ipocrizia, duplicitatea domnului Iohannis. A atacat absolut aberant toate măsurile legislative prevăzute în programul de guvernare. De aceea este absolut inacceptabilă o asemenea critică şi opinia publică nu mai poate să îl ia în serios pe acest om", a afirmat el, potrivit Romania Libera. Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale a României (CCR) Augustin Zegrean a declarat, miercuri seară, că nu era nevoie de modificarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală. El a explicat că aceste documente erau recente şi abia ajunseseră să fie aplicate corect de către judecători. În plus, Zegrean a spus că astfel de legi nu se fac ”pe genunchi” şi ar fi trebuit dezbătute cu specialişti, potrivit Stirile ProTv Trei consilieri locali din comuna argeşeană Boţeşti i-au cerut primarului să le deconteze deplasarea din satul în care locuiesc până la Primărie, pe o distanţă de 3 kilometri. Iniţiatorul cererii are o pensie lunară de peste 10.000 de lei şi o indemnizaţie lunară de consilier local de 720 lei. Suma pe care o cere spre decontare este de 8 lei. Primarul comunei spune că cererea nu e normală şi că a cerut un punct de vedere de la Prefectura Argeş, potrivit Adevarul. „Azi şi-a asumat totul, să vadă toată lumea că nu e vorba de Nicolicea, Iordache. Are în jur persoane mai tinere, mai în vârstă, pe care doreşte să le impresioneze. Aceasta e obsesia mediocrităţii, dintotdeauna este. Să nu fie luat de prost - asta veţi vedea în orice situatie. Atitudinea lor va în primul rând orientată spre asta: "să zic ceva neapărat, să fiu tare în clanţă, să zic că e vorba de nazişti, şobolani, numai să nu fiu luat de prost. Dacă aş tăcea atunci aş fi luat de prost". Asta e cea mai mare teamă a lui Dragnea”, a declarat jurnalistul Cristian Tudor Popescu, potrivit Digi24.