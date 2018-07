​Politic show: Greşeli grave în declaraţiile de avere ale parlamentarilor; Ultima şansă prin care Parlamentul poate aplica cerinţele Comisiei de la Veneţia; Cât de mult s-au îmbogăţit Dăncilă, Dragnea şi Tăriceanu în ultimul an. Şi Iohannis e pe plus

Într-un top al caselor impresionante deţinute de parlamentari, senatorul Ioan Stan de la PSD ocupă primul loc. Susţine în declaraţia de avere că are o casă în Fălticeni de nu mai puţin de 1356 de mp. Numai că situaţia din teren e puţin diferită de cea din acte. "Nu este casă, a fost locuinţa mea, este acum o pensiune. Poftiţi la Suceava şi o vedeţi! Este o casă construită în anii '94 - ''95, acum nu mai este casa mea", spune el, potrivit Digi24. Comisia de la Veneţia, cel mai prestigios for de drept constituţional european, a desfiinţat, cu argumente juridice, modificările operate de majoritatea PSD-ALDE-UDMR la cele trei ale Justiţiei. Numai că sfaturile experţilor europeni au toate şansele să rămâne la stadiul de vorbe-n vânt. Motivele? Dezinteresul majorităţii PSD-ALDE şi faza avansată a celor trei legi în drumul spre intrarea în vigoare. Spre exemplu, Legea privind organizarea judiciară (304/2004) şi Legea privind organizarea CSM (317/2004) au fost analizate de Curtea Constituţională (CCR) şi trimise spre promulgare preşedintelui Iohannis. Şeful statului şi-a epuizat toate căile de atac, potrivit Adevarul. În decurs de un an, în conturile şefului Camerei Deputaţilor au apărut în plus 2.200 de dolari şi 74.300 de lei. Liviu Dragnea a încasat şi 162 de mii de lei din salariu. Şeful Senatului a moştenit două apartamente în Bucureşti, aproape două mii de euro şi peste cinci mii de lei. Tariceanu are mai puţini bani ca anul trecut. A deschis însă trei conturi în care rudele i-au făcut donaţii pentru copii. Anul trecut, Viorica Dăncilă şi-a adăugat la colecţia de bijuterii inele, cercei, pandative, brăţări şi broşe de 5 mii de euro şi şi-a adăugat 14 mii de euro într-un cont, potrivit Stirile ProTv Printre articolele strecurate în actului normativ, se numără unul potrivit căruia aleșii locali - primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene - vor beneficia de pensie specială dacă îndeplinesc condiţiile vârstei de pensionare, fiind luate în calcul persoanele alese începând cu anul 1992. „Prin acordarea acestei indemnizații numai unor aleși locali legiuitorul a încălcat art.16 alin.(1) din Constituție, stabilind un tratament juridic diferențiat în cadrul aceleiași subcategorii juridice.”, au mai afirmat judecătorii CCR, potrivit Romania Libera. Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a scris, pe Facebook, că abuzul în serviciu nu este incriminat în mod distinct în Codul penal din Germania. Reacţia ministrului a venit ca urmare a precizărilor făcute de Ambasada Germaniei la Bucureşti, care a anunţat că abuzul în serviciu este reglementat în Germania prin mai multe legi fiscale, din dreptul disciplinar şi din Codul Penal, potrivit Adevarul.