​Politic show: Primăria Bucureşti refuză autorizarea mitingului pus la cale de românii din diaspora pe 10 august. Motivul invocat ; Orban se declară convins că Iohannis și Dăncilă au discutat despre amnistie și grațiere; Nicușor Dan o acuză de minciună pe Firea: A inclus în bilanț proiecte care nu există

Motivul invocat. Primăria Municipiului Bucureşti a respins cererea Federaţiei Românilor de Pretutindeni de a organiza un miting în data de 10 august. Este vorba de evenimentul „Pe 10 august toţi românii vin la Bucureşti! #diasporaacasa“, care s-a viralizat încă de la anunţarea lui pe Facebook. Reprezentanţii Primăriei Bucureşti au respins în scris cererea trimisă de Federaţia Românilor de Pretutindeni, filiala din România, de a autoriza un miting al diasporei în data de 10 august, în Bucureşti. Aceştia au invocat că organizarea mitingului ar încălca un articol din Legea 60/1991 republicată despre organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, potrivit Adevarul.



"Am convingerea că s-a discutat, nu am nicio îndoială în privinţa asta, că domnul preşedinte i-a atras atenţia doamnei prim-ministru, chiar dacă nu cunosc conţinutul acestor discuţii. Dar sunt convins că preşedintele - care întotdeauna a manifestat o preocupare şi o atitudine extrem de fermă în privinţa măcelăririi Legilor Justiţiei şi în privinţa emiterii unor acte normative care să afecteze regimul drepturilor şi libertăţilor - a avut întotdeauna o atitudine fermă", a spus Orban, la sediul PNL, potrivit Romania Libera. Într-o nouă intervenţie publică în care condamnă politica penală a majorităţii PSD-ALDE, studentul de la Iaşi care l-a criticat pe Tudorel Toader într-o ceremonie de absolvire scoate în evidenţă atitudinea lipsită de onoare a ministrului Justiţiei faţă de criticii săi. "Din păcate, contul meu de facebook a fost blocat temporar în urma unor raportări realizate de aparatul de postaci al partidului-stat. În momentul în care, ca profesor, preferi ca studenții tăi să fie amenințați si bălăcăriți de oficinele partidelor care te susțin, ți-ai pierdut absolut cu totul calitatea morală de cadru didactic. Moralmente, nu mai exiști și nu ar trebui să te mai întorci la catedră vreodată!", scrie pe contul său de Facebook, potrivit Digi24. Deputatul USR Nicușor Dan a acuzat-o pe Firea de minciună, afirmând că a inclus în bilanțul său și proiecte care nu există. ”Minciuna face casă bună cu Gabriela Firea. În lipsa unor proiecte solide, după doi ani de mandat, aceasta a inclus în bilanțul său la Primărie și proiecte care nu există, în speranța că nimeni nu va băga de seamă acest lucru. Astfel, în primul mesaj video al bilanțului său vopsit în turcoaz, Gabriela Firea a înșirat printre reabilitări de trotuare , terasamente de tramvaie și „realizarea unui terminal multimodal la intersecţia Pantelimon cu Vergului”, dotat cu stație de tramvai și cu parcare cu 450 de locuri", a scris pe Facebook Nicușor Dan, potrivit Stirile ProTv. „CCR blochează planul lui Dragnea de a falimenta România! Curtea Constituţională a admis astăzi sesizările cu privire la Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii, un proiect prin care Liviu Dragnea plănuia un jaf mascat al companiilor de stat. De la început, scopul Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii a fost unul politic şi nicidecum unul economic. Prin intermediul Fondului, PSD voia să ascundă atât datoria publică, cât şi deficitul bugetar şi să atragă banii companiilor de stat profitabile. Actuala coaliţie de guvernare are nevoie imediată de bani pentru a plăti pomenile electorale”, arată USR printr-un comunicat de presă, potrivit Digi24.