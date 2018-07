Politic show: Dialog suprarealist la Antena 3: Gâdea o întreabă pe Dăncilă despre inundații, premierul vorbește despre irigații; Şeful PNL: “Viorica Dăncilă este cel mai prost prim-ministru din istoria României”; Cioloș: România are creştere economică, dar datoria publică a crescut foarte mult

Momente fără precedent luni seară în studioul Antenei 3, când moderatorul Mihai Gâdea a întrebat-o pe Viorica Dăncilă dacă a discutat cu ministrul Agriculturii despre inundațiile care au afectat recoltele. Premierul a spus într-o frază că a discutat la Bruxelles pentru eventuale ajutoare, după care a început să vorbească despre programul PSD pentru irigații, lăudându-se minute în șir cu investițiile și pompele de irigații. Totul a culminat cu declarația ”Acest guvern a făcut ca apa să fie gratuită până la stația de pompare”, în timp ce Gâdea privea încruntat slide-urile din care Viorica Dăncilă citea, scrie g4media.ro Primarul comunei dâmboviţene Pietroşiţa, Ion Dicu, a primit titlul de Cetăţean de onoare al localităţii în cadrul unei ceremonii în care au mai fost recompensate cu aceeaşi distincţie două persoane, printre care şi senatorul Adrian Ţuţuianu. Edilul spune că titlul este onorific, a fost primit de la viceprimar şi a precizat că toţi consilierii locali au decis că merită acest lucru pentru tot ceea ce a realizat în comună în ultimii 15 ani, scrie News.ro. Primarul Ion Dicu a declarat luni, pentru News.ro, că decizia de a primi titlul de Cetăţean de onoare a fost luată de Consiliul Local în luna aprilie a acestui an. „În şedinţa de Consiliul Local din aprilie acest an s-a aprobat diploma de cetăţean de onoare pentru trei persoane între care şi eu. Este vorba de senatorul Adrian Ţuţuianu şi de tenorul Florin Georgescu, fiul al comunei. Hotărârea a fost aprobată în unaniminate, iar Consiliul Local este format din consilieri PSD şi PNL, scrie digi24.ro Neînțelegerile din coaliția de guvernare s-au înmulțit în ultima perioadă. Disputele au vizat teme majore precum situația pensiilor private, legea offshore, suspendarea președintelui Iohannis sau modalitatea de modificare a legislației penale.Neînțelegerile dintre cele două partide vizează atât teme economice, cât și decizii de natură politică. Controversele pe teme economice au scos la iveală dorința ALDE de a păstra aparențele că este un partid de dreapta, motiv pentru care partidul condus de Călin Popescu Tăriceanu s-a opus unor inițiative ale social-democraților. În plan politic, ALDE se declară un adversar al ”statului paralel“, la fel ca PSD. Însă Tăriceanu a cerut, de fiecare dată, ca măsurile să fie discutate de Parlament, opunându-se planurilor PSD de modificare a legislației penale prin ordonanțe de urgență, conform romanialibera.ro Preşedintele PSD Liviu Dragnea spune, referitor la OUG pe amnistie şi graţiere, că nu doreşte să comenteze „informaţiile fabricate de securiştii din presă”, care au fost lansate doar pentru a scoate oamenii în stradă. Dragnea a adăugat că nu îl interesează „incitările” preşedintelui Klaus Iohannis la proteste, incitări care sunt ilegale.Despre acele informaţii despre amnistie care au ieşit de la securiştii din presă eu nu vreau să comentez. Incitările lui Klaus Iohannis la proteste sunt dincolo de Constituţie şi sunt şi ilegale. Nu mă mai interesează incitările lui şi ce spun unii sau alţii prin presă. Nu am de ce să comentez nişte informaţii fabricate doar-doar a incita pe cineva să iasă în stradă. Fiind non-subiect, nu avem ce să discutăm”, a declarat Liviu Dragnea duminică seară la România TV, întrebat despre informaţiile din ultima perioadă privind posibilitatea adoptării unei Ordonanţe de Urgenţă privind amnistierea şi graţierea unor fapte de corupţie, scrie adevarul.ro. Ludovic Orban a declarat luni, după bilanţul guvernului Dăncilă, că actual premier şi cabinetul său sunt “un dezastru pentru România”. Preşedintele PNL, Ludovic Orban, consideră că Viorica Dăncilă este “cel mai prost prim-ministru” din istoria României şi spune că liderii social-democraţi se poartă de parcă ar fi în campanie electorală, promiţând creşteri de pensii. “Am asistat cu stupoare la aşa-zisul bilanţ la şase luni, prezentat de premierul Dăncilă. Pot să spun doar atât: doamna Dăncilă este cel mai prost prim-ministru din istoria României, iar actualul guvern este cel mai prost guvern din istoria României. Doamna Dăncilă nu înţelege nimic, nu este altceva decât un executant al comenzilor, conform stirileprotv.ro Fostul premier Dacian Cioloş a declarat, luni, că este nevoie de o reformă a sistemului de pensii, susţinând, însă, că nu trebuie făcută ca în cazul salarizării, „bazată pe îndatorarea statului şi a generaţiilor viitoare”, relatează Agerpres. În plus, el a criticat măsurile economice adoptatea de guvernarea PSD-ALDE: „România are creştere economică, una dintre cele mai mari creşteri economice din Europa şi cu toate aceasta datoria publică a crescut foarte mult.”În mod clar e nevoie de o reformă a sistemului de pensii, cred, în primul rând, toată această suită de pensii speciale cu care s-a aruncat în stânga şi în dreapta trebuie clarificate, mai ales pentru oamenii care poate chiar ar fi îndreptăţiţi pentru o astfel de abordare, scrie digi24.ro