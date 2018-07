​Politic show: Dacian Cioloș, anunț în premieră: ”Nu înlătur deloc opțiunea unei candidaturi la prezidențiale”; Ce condiţii pune Dragnea ca Tăriceanu să fie candidatul PSD la prezidenţiale; O nouă plângere penală împotriva ministrului Justiției, Tudorel Toader. 

Nu înlatur deloc”, a răspuns marți Dacian Cioloș la întrebarea dacă exclude o candidatură la prezidențialele din 2019. ”Am lansat o ofertă politică, un partid politic și obiectivul e să folosim toate campaniile electorale, și alegerile, pentru a ne promova acest program politic și pentru a le arăta românilor că există o alternativă. Noi așa am interpretat participarea slabă la vot la sfârșitul lui 2016, că oferta politică era insuficientă”, a mai spus președintele fondator al Mișcării România Împreună, potrivit G4media. Potrivit unor surse din PSD, Dragnea este dispus să-l susţină pe Tăriceanu în cursa pentru prezidenţiale, din mai multe motive. În primul rând, fără Călin Popescu Tăriceanu, Liviu Dragnea pierde puterea, căci, din toamnă, UDMR nu va mai vota alături de PSD. Iar voturile minorităţilor naţionale, plus eventualele racolări de la PMP nu vor fi suficiente ca PSD să strângă o majoritate parlamentară fără ALDE. Aşa că Dragnea este oarecum obligat să-i accepte lui Tăriceanu pretenţia de a fi candidat comun PSD-ALDE la prezidenţiale. În plus, situaţia juridică în care se găseşte Dragnea este o altă pârghie de negociere pentru Tăriceanu, potrivit Adevarul. Ruslan Codreanu, viceprimar al orașului Chișinău, s-a numit el însuși primar interimar printr-o dispoziție, fără un vot al Consiliului Municipal. Anunțul a fost făcut de către președintele consilierilor liberali (opoziție), Ion Cebanu, precum și de liderul consilierilor socialiști. Șeful Direcției asistență juridică din Primăria Chișinău, Valeriu Bogdan, a declarat că dispoziția este legală. „Consiliul Municipal intervine privind asigurarea interimatului doar în cazul când această funcție nu are cine s-o ocupe”, a explicat acesta, potrivit G4media. Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) a depus la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție o nouă plângere penală împotriva ministrului Justiției, Tudorel Toader, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz in serviciu (art. 297 Noul Cod Penal), faptă pentru care acesta riscă o pedeapsă de până la 7 ani de închisoare, conform unui comunicat remis Știrile PRO TV de către FSANP. Tudorel Toader, este acuzat că, în mod ilegal și abuziv, a emis, la 10 iulie 2018, Ordinul 2721 prin care cauzează prejudicii lunare de aproximativ 1,2 milioane lei angajaților din penitenciare, în ciuda faptului că Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor l-a avertizat în scris și cu prilejul dezbaterilor organizate la Ministerul Justiției cu privire la această ilegalitate.În sesiunea parlamentară extraordinară s-a hotărât că nu una, ci două comisii de anchetă vor verifica tot ce e de verificat cu privire la SPP și la activitatea lui Lucian Pahonțu de la SPP. Constatările și propunerile vor fi înaintate birourilor reunite până la 1 octombrie, care vor pune raportul la dispoziția grupurilor parlamentare și îl vor înscrie pe ordinea de zi. Raportul va fi supus dezbaterii plenului reunit într-o ședință special organizată în acest scop. Așadar, o vară de foc pentru conducerea SPP și a șefului său, Pahonțu, care, după cum se vede din textul hotărârii, sunt suspectați că ar fi folosit ofițerii pentru a obține informații despre viața personală a celor pe care erau desemnați să îi apere, pentru a fi folosite în scop propriu, potrivit Romania Libera.