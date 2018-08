Politic show: Fifor, lăudat de ruși; MTS a organizat trei tabere pentru tineri „împotriva corupţiei”; Teme-te, PSD. Căci ţi s-a spus că neamul săturat te vede

”Declarația lui Fifor este încă o dovadă că scutul american din Deveselu reprezintă o ameninţare directă şi imediată la adresa securităţii naţionale Federației Ruse”, a scris miercuri pe contul personal de Facebook Pavel Alekseenko, oficial de prim rang al Ambasadei Ruse la București. ”Mulțumesc, dle Fifor pentru adevărul spontan”, a mai scris joi Pavel Alekseenko pe contul său. Diplomatul rus a postat pe contul său și un articol publicat de Sputnik, portavocea propagandei ruse în România, scrie g4media.ro Ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, a precizat, în cadrul bilanţului prezentat după şase luni de mandat, că MTS a organizat în acest an 57 de tabere pentru tineri, dintre care trei au fost „împotriva corupţiei”. „Acest program este în parteneriat cu DGA (Direcţia Generală Anticorupţie), noi suportăm partea de cazare şi masă, iar cei de la Direcţia Generală Anticorupţie vin cu cursuri de formare şi activităţile care se desfăşoară acolo”, a declarat minstrul, conform digi24.ro Curtea Supremă a Statelor Unite a decis în 1989 că arderea steagului SUA este o acţiune protejată de primul amendament, care interzice îngrădirea libertăţii de exprimare. Pe scurt, asta înseamnă că arderea drapelului, #m*iePSD sau altele din acelaşi registru pot fi gesturi de prost gust sau discutabile din punct de vedere moral, însă ele nu pot fi reprimate prin forţă. Ce scrie pe plăcuţele acelea este strict o problemă de stilistică a protestului, pe care o poţi dezaproba sau nu. Este strict o opţiune strategică şi de valori, însă singurul răspuns posibil este dialogul în contradictoriu sau dezaprobarea publică, scrie adevarul.ro Foști angajați din Ministerul Apărării Naționale și din Ministerul de Interne, grupați în cadrul Asociației ROMIL, o avertizează pe Lia Olguța Vasilescu asupra faptului că domeniul pensiilor militare nu este de competența Ministerului Muncii, pe care aceasta îl conduce.Asociația Militarilor, ROMIL, din care fac parte foști angajați din Ministerul Apărării Naționale și din Ministerul Afacerilor Interne, a transmis un mesaj către ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu. "Ministrul muncii și justiției sociale are în permanentă preocupare pensiile militarilor, domeniu care, conform structurii Guvernului Romaniei și a legislației în vigoare nu intră în competența domniei sale", subliniază mesajul postat pe o rețea de socializare de foștii angajați ai MApN și MAI, scrie romanialibera.ro Nu orice aparentă obscenitate e un semn de imoralitate. Şi nu orice reprimare a ei, indiciu de civilitate. A le profera are o semnificaţie depinzând de context. Popularitatea "muii" date PSD e un avertisment serios.Comoţia şi convulsiile provocate de istoria unei plăcuţe de înmatriculare şi a represiunii la care a fost supus în România posesorul ei venit din Suedia lansează un semnal de alarmă. Nu atât pentru elitiştii, care, strâmbând din nas mult, dar gândind puţin, în reacţie la vederea ori auzirea contondentei lozinci, au ratat înţelegerea semnificaţiei veritabile a uneia dintre cele mai incisive mesaje din istoria politică a României. Cât mai ales pentru partidul guvernamental, redevenit, iată, partid-stat, scrie deutschewelle.com Un protejat al PSD, Cristian Prescornițoiu, inspector-șef al Inspectoratului de Stat în Construcții Vrancea, i-a insultat grosolan pe românii din diaspora. După ce mai multă lume i-a atras atenţia că susţine un lucru fals, bugetarul bine plătit din banii românilor a comentat că „oamenii care muncesc nu vor veni la miting” şi că doar cei fără un loc de muncă au timp de proteste. Cristian Prescornițoiu a scris pe pagina sa de Facebook că românii care vin în București la protestul din 10 august sunt „hoți, curve și cerșetori”, conform digi24.ro