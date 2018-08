Politic Show: Tudorel Toader vrea să trimită procurorii DNA care nu îndeplinesc condiția de vechime de 8 ani înapoi la parchetele de unde provin.; Reacția Ambasadei Rusiei la declarațiile „inadecvate” ale ministrului Fifor; Întrebări de hoţi, curve şi cerşetori: PSD, până când? Şi de câte ori?

După ce a propus ordonanţă de urgenţă privind revizuirea sentinţelor “date pe nedrept” în baza protocolului Parchet-SRI şi a interceptărilor “nelegale”, iar magistraţii Bogdan Mateescu şi Cristi Danileţ i-au explicat că nu se poate întrucât CCR nu permite aşa ceva, ministrul Justiţiei Tudorel Toader a venit cu o altă veste-şoc. El a anunţat la Antena 3 că la DNA vor începe epurări în baza noii legi privind organizarea judiciară, intrată recent în vigoare. Potrivit ministrului, procurorii DNA care nu au 8 ani vechime în profesie, aşa cum cere noua lege, ar putea părăsi Parchetul anticorupţie, scrie g4media.ro Judecătorul Cristi Danileţ a comentat, în termeni duri, iniţiativa ministrului Justiţiei: "aberant" şi "halucinant" sunt doar două din cuvintele folosite. Magistratul susţine că dosarele închise trebuie să rămână aşa, mai ales că nicio instanţă, nu a declarat ilegale interceptările sau protocoalele SRI.Cristi Danileţ, judecător, fost membru CSM: „Domul ministrul al Justiţiei se tot grăbeşte, de când a fost numit în această funcţie, să arunce în aer sistemul judiciar. Eu asta constat. Mi se pare total aberant, din partea unui ministru, să vii să spui că inventezi tu motive de redeschidere a unor dosare încheiate definitiv. Aşa ceva nu este demn de un ministru al Justiţiei, scrie digi24.ro Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi seară, la Realitatea TV, că Ordonanţa de Urgenţă privind revizuirea sentinţelor anunţată de către ministrul Justiţiei Tudorel Toader este „o aberaţie”, întrucât Guvernul nu poate să se substituie instanşelor. Orban spune că scopul acestei este de a-l salva de la închidoare pe liderul PSD, Liviu Dragnea.Orban a fost întrebat, joi seară, la Realitatea TV, ce părere are despre Ordonanţa de Urgenţă privind revizuirea sentinţelor anunţată de către ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, şi a răspuns: „Dimensiunea ticăloşiei este uriaşă. Ei au încercat să facă lucru ăsta prin modificarea Codului de Procedură Penală, conform adevarul.ro „Este o chestiune internă a României”. Acesta este, pe scurt, comentariul Ambasadei Rusiei la declarațiile ministrului Apărării, Mihai Fifor, care a spus, marți seară, că „în România avem baza militară de la Deveselu, cu rachetele balistice”.Mesajul postat de Ambasada Rusiei pe propria pagină de Facebook: „La Ambasada Rusiei cu oarecare surprindere este urmărită agitația ce evoluează în România în jurul anumitelor declarații „inadecvate“ ale Ministrului apărării Mihai Fifor cu privire la așa-numitele sisteme defensive ale rețelei globale de apărare antirachetă ale NATO-ului, care este de fapt rețea americană, și este desfășurată în Deveselu, scrie digi24.ro De câte ori are, în România, un ministru dreptul să greşească grav înainte de a fi obligat să demisioneze? Dar deţinătorul unui portofoliu cheie, precum ministrul apărării? Dar un prim-ministru? Întreb nu pentru mine.Că în Marea Britanie să te ferească Cerul să obligi un ministru să ia decizii ori să semneze proiecte sau documente care contravin convingerilor sale că-şi va da rapid demisia, se ştie de mult. S-a reconfirmat, recent, când ministrul pentru Brexit şi cel de externe au demisionat fiindcă şefa guvernului, May, a-ntors-o cu despărţirea de UE ca la Ploieşti. Or, despărţirea cu pricina, o idee rea în special pentru europeni, s-a hotărât democratic, prin plebiscit, conform deutschewelle.com Daniel Dragomir a declarat, pentru Mediafax, în contextul ordonanţei anunţate de Tudorel Toader privind revizuirea pedepselor, că toţi cei care au făcut obiectul protocoalelor secrete trebuie să beneficieze de amnistie sau graţiere, iar acestea trebuie declarate ilegale."Nu sunt specialist, am citit azi păreri avizate care dau argumente că un asemenea act ar repara în mică măsură nedreptăţile. Ce ştiu însă este că oameni au fost arestaţi, hărţuiţi, condamnaţi pe probe false, pe ordine din Pădurea lui Coldea, pe protocoale secrete, cu echipe mixte în DNA şi ANAF, pe biletele pasate de generalul Dumbravă. Şi mai ştiu că oamenii aceia se află tot acolo (...) Urmare a interviul acordat ieri de ministrul Justiţiei, am văzut că iar au luat foc gurile de tun ale statului paralel, coform romanialibera.ro