​Politic show: Programul ”Totul într-o singură mână”: Instituțiile ajunse de facto sub controlul liderului PSD; Cum a ajuns PSD la concluzia că Iohannis e trădător de ţară ; Preşedintele, PSD şi diversionismul dragniot

. Liviu Dragnea a acaparat instituții, resurse și s-a asigurat că șeful statului are din ce în ce mai puțină capacitate instituțională. Prima instituție importantă cucerită a fost Avocatul Poporului, unde a fost numit în 2014 Victor Ciorbea, pentru un mandat de cinci ani. Este un post cheie, pentru că Avocatul Poporului este singurul care poate împiedica intrarea în vigoare a unei Ordonanțe de Urgență, potrivit Curs de guvernare. Liderul social-democrat a folosit un flipchart pentru a scrie cifre legate de rectificarea bugetară. La final, acesta a afirmat că şeful statului "minte", potrivit Agepres. "Din tot ce e aici, arătat, date reale, cifre, adevăruri şi versus minciunile lui Iohannis, ce pot eu să îi transmit lui?", a întrebat Dragnea şi imediat a scris pe respectivul flipchart "Iohannis m---e" şi apoi a completat liniuţele cu litere, pentru a arăta expresia finală: "Iohannis minte", potrivit Digi24. Să-l mai credem pe Iohannis, după fermul său discurs de la PNL? Sau îi facem jocul lui Dragnea, dacă nu? Avem alternativă? Poate fi ea PNL? Ori poate Cioloş? Sau USR? Atenţie mare la diversiunile regimului. Toate aceste întrebări conduc spre bătălii şi mize false. Nu ajută nici râsu-plânsu prea abundent stârnit de gafele şi maltratarea intermitentă a limbii române şi a bunului simţ de către guvernanţii PSD-işti, potrivit Deutsche Welle. Ludovic Orban, a afirmat că este “o inepţie” eventualul demers de suspendare din funcţie a şefului statului pentru înaltă trădare, anunţat de liderul social-democraţilor, susţinând că Liviu Dragnea îşi doreşte să scape de închisoare. “Este o inepţie care a prezentat-o acelaşi Dragnea, care este din ce în ce mai rupt de realitate şi care este clar că altceva, în afară de dorinţa de a scăpa de puşcărie, nu mai are în cap”, a spus Orban, potrivit G4media. . Liviu Dragnea, a declarat că documentul pentru punerea sub acuzare a lui Iohannis pentru înaltă trădare este finalizat, dar că încă PSD şi ALDE nu au luat o decizie în această privinţă. „Sunt multe acţiuni ale lui Iohannis care pot îmbrăca forma trădării. Nu mi-aş dori să ajung acolo, dar nu e imposibil. Sunt acţiuni care au adus deservicii României”, a afirmat liderul PSD, potrivit Adevarul.