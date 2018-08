​Politic show: Diversiune PSD la mitingul diasporei? ; Manda vrea miting PSD şi îl critică pe Iohannis; Primarul Botoşaniului, despre minivacanța bugetarilor de Sf. Maria: Iar au 5 zile vacanță, apoi mai trec două zile până își revin;

Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj public televizat pe tema incidentelor de la București de vineri, când sute de protestatari și zeci de jandarmi au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma violențelor izbucnite la un miting anti-guvernamental inițiat de românii din diasporă. Discursul președintelui Klaus Iohannis împotriva violențelor care au avut loc la protestul diasporei din 10 august a avut cel puțin trei direcții importante: după ce s-a mirat că la trei zile după incidentele dramatice din Piața Victoriei nu există niciun responsabil pentru agresiunile la care s-au dedat jandarmii, președintele s-a întrebat retoric „De ce am ajuns aici? Pentru că un protest legitim a degenerate în violențe. Nu cumva cei care vor să îngenuncheze justiția și-au dorit o diversiune?”, potrivit Europa Libera. Primarul municipiului Botoşani, Cătălin Flutur, a criticat, luni, decizia Guvernului de a acorda o minivacanţă de Sfânta Maria angajaţilor din sistemul bugetar. „Când e lumea mai dragă şi vrem să muncim, mai avem nu ştiu câtă vacanţă iar. La toată lumea apare o demobilizare. Mai trec două zile până îşi revin. Noi suntem într-o perioadă foarte delicată. Nu putem să îi tratăm cu spatele pe cei care cu greu vin acasă într-un an de zile două săptămâni în vacanţă”, a afirmat Flutur, potrivit Digi24. Se inmultesc dovezile proband premeditarea de catre Liviu Dragnea si transpunerea de catre ministrul de Interne prin intermediul jandarmeriei a violentelor impotriva a peste 100.000 de protestatari pasnici din Bucuresti. Inainte de violente, cand in Piata Victoriei nu erau decat cativa romani, uriasa desfasurare de forta a foarte numeroaselor trupe de jandarmi alcatuite din militari in postura martiala, inarmati pana in dinti (inclusiv, cum s-a aflat ulterior, ilegal, cu munitie de razboi) transmitea un mesaj clar oricui. Si procurorilor militari care ancheteaza acum evenimentele. Potrivit acestui mesaj, ar fi fost absolut absurd ca belicoasa imagine a trupelor de jandarmi vadit pregatite de razboi contra romanilor reunificati in Piata Victoriei sa nu descurajeze total orice om normal la cap si cu atat mai mult orice grupare civica sau politica dorind, teoretic, sa ia cu asalt sediul Guvernului, scrie Deutsche Welle. . „Cred că PSD-ul trebuie să evalueze o astfel de decizie. Nu ar trebui să o excludem. Dacă şi ceilalţi colegi din ţară, din Comitetul Executiv, sunt de acord, eu sunt unul dintre oamenii care susţin. Şi vă spun în calitate de preşedinte PSD Dolj că sunt mulţi oameni din PSD Dolj care m-au abordat pe mine sau pe colegii mei, şi nu numai din PSD că nu vorbim nu doar de membri, care ziceau că ar trebui să ieşim şi noi fie în Craiova, fie la Bucureşti. Eu i-am îndemnat, deocamdată, să fie calmi”, a declarat preşedintele PSD Dolj, potrivit Gandul. Preşedintele Klaus Iohannis a transmis un nou mesaj în urma violenţelor din Piaţa Victoriei. El a îndemnat populaţia să rămână vigilentă la abuzurile Puterii şi a cerut Opoziţiei să strângă rândurile. "Este impresionantă mobilizarea românilor din ţară şi de pretutindeni. Mulţi oameni din diasporă, reveniţi acasă, au participat la aceste manifestări. Nu au fost aduşi nici de partide, nici cu autocarele, nici plătiţi. Au venit din proprie iniţiativă, arătând un puternic simţ civic, revoltaţi de modul în care PSD guvernează şi legiferează, de gravele atacuri la adresa statului de drept din ultimul an şi jumătate", potrivit Adevarul.