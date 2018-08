Politic show: Liviu Dragnea ar putea să primească oficial statutul de personă non grata din partea mai multor cancelarii occidentale; Petre Daea, despre criza pestei porcine africane: ”Pe unii nu-i interesează şoriciul porcului”; Iohannis, avertisment pentru PSD-ALDE: Nu e posibil ca în anul Centenarului să facem paşi înapoi. Lupta anticorupţie să rămână la aceleaşi standarde 

"Magnitsky Act", adoptat de Senatul SUA in 2012, prevede sancţiuni de viză şi financiare împotriva oficialilor implicaţi în încălcări ale drepturilor omului. Până acum pe această lista sunt 52 de persoane din Rusia, Uzbekistan şi Ucraina, acuzate de corupţie şi încălcări ale drepturilor omului. Există voci în Washington D.C. care cer ca Liviu Dragnea să fie inclus pe lista Magnitsky, ceea ce, evident, ar fi devastator nu numai pentru domnia sa dar și pentru PSD, a declarat rectorul SNSPA și fost ministru al Educație, Remus Pricopie, potrivit Capital. Klaus Iohannis păstrează miza occidentală a României, în vreme ce Călin Popescu Tăriceanu pare grăbit să anunțe apusul pentru pax americana și prezența „dușmanului interior” chiar la vârful statului - o expresie care amintește de România anului 1947. Președintele român Klaus Iohannis le-a spus astăzi ambasadorilor țării sale adunați la o reuniune anuală la București că „în politica externă a României nu este loc pentru experimente discutabile în nume personal, amatorism, gafe diplomatice”. Avertismentul a fost transmis după ce, în ultimul an, s-au accentuat disputele dintre președinte pe de o parte, guvern și majoritatea parlamentară pe de altă parte, potrivit Europa Libera România va fi în stare să treacă peste acest moment greu în care se află din cauza pestei porcine africane, dacă nu sunt puse zilnic la îndoială procedurile şi nu se fac interpretări de tot felul, a declarat, marţi, Petre Daea. “Pe unii, am văzut eu că nu-i interesează şoriciul porcului, cum nu-i interesa oaia, criticau oaia seara şi mâncau brânza dimineaţă, aşa e şi acum. Nu-i interesează şoriciul porcului, ci doar dacă cresc cumva în sondaje”, a precizat Petre Daea, potrivit Stirile ProTv. . Preşedintele a transmis marţi un mesaj de atenţionare la adresa coaliţiei de guvernare PSD-ALDE, declarând că „stabilitatea şi credibilitatea României în politica externă înseamnă păstrarea statului de drept şi continuarea luptei anticorupţie la aceleaşi standarde de până acum. Şeful statului a mai precizat că „nu e posibil ca în anul Centenarului să facem paşi înapoi”. Totodată, Klaus Iohannis a făcut trimitere şi la şeful Guvernului, Viorica Dăncilă, dar şi la liderul PSD, Liviu Dragnea, precizând că în politica externă a României nu e loc de „amatorism şi gafe diplomatice” şi întărind totodată poziţionarea României în raport cu statutul Ierusalimului, potrivit Adevarul. Modificarea legislaţiei penale se va face prin procedură parlamentară, asigură liderii Coaliţiei PSD-ALDE, care dau înapoi, după ce săptămâna trecută avansaseră varianta adoptării prin ordonanţă de guvern. Preşedintele PSD şi-a amintit că, până la urmă, au majoritatea parlamentară, iar liderul ALDE consideră important ca partenerii europeni să fie corect informaţi despre intenţiile lor. Dragnea va cere membrilor Comisiei Iordache să grăbească dezbaterile şi votul pe Codul Penal, pentru ca acesta să intre în procedură parlamentară cât mai repede şi exclude varianta adoptării prin ordonanţă de urgenţă, potrivit Gandul.