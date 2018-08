Politic Show: Grupul de lobbyiști anti-justiție: Legăturile dintre Rudolph Giuliani, consulul la New York, Cătălin Dancu, Alexander Adamescu, Puiu Popoviciu și Louis Freeh; Ambasadoarea Cristina Bălan acuză simpatizanții opoziției

Ambasadoarea moldoveană în Statele Unite, Cristina Bălan, a acuzat simpatizanții opoziției că ar fi încercat „să cauzeze tensiuni” în timpul recentului protest antiguvernamental din centrul Chișinăului, când ar fi fost „agresivi” față de contramanifestanții Partidului Șor. Acuzația apare într-o notă expediată de Bălan oficialilor americani, în care fosta purtătoare de cuvânt a Partidului Democrat prezintă punctul de vedere al guvernării asupra evenimentelor de pe 26 august. În scrisoarea lui Bălan, care a fost numită ambasadoare la Washington în luna iunie, se mai spune că opoziția ar fi făcut gesturi indecente și ar fi aruncat cu obiecte în adepții lui Ilan Șor, fostul bancher devenit politician, care a fost condamnat de prima instanță în legătură cu furtul miliardului, europalibeara.org Ministrul Finanțelor Publice, Orlando Teodorovici, a anunţat o premieră în ceea ce priveşte ANAF, iar mâine, 30 august, va prezenta documentele.Execuţia bugetară la şapte luni va fi publicată joi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice şi arată foarte bine, fiind înregistrat un record de colectare de la înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală până în prezent, iar deficitul bugetar este de 1,26% din PIB, a declarat miercuri seara, la Antena 3, ministrul de resort, Eugen Teodorovici, scrie capital.ro Cătălin Dancu, consulul României la New York, care a anunțat că Rudolph Giuliani ar urma să facă o vizită în România, a fost avocatul lui Alexander Adamescu, fugarul de la Londra suspectat că se află în spatele acțiunii de lobby anti-DNA și anti-justiție împreună cu Puiu Popoviciu. Cei doi, Adamescu și Popoviciu, l-au angajat ca avocat pe Louis Freeh, fostul șef FBI. Giuliani a recunoscut că a fost plătit de Freeh și că scrisoarea anti-justiție se bazează pe raportul fostului șef FBI. Surse politice au declarat pentru G4Media.ro că Dancu știa de acțiunea de lobby de mai mult timp, dar consulul României la New York neagă vehement orice legătură cu tot acest demers, scrie g4media.ro Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a transmis miercuri, după întrevederea pe care a avut-o cu ambasadorul Statelor Unite, Hans Klemm, că au discutat despre consolidarea Parteneriatului Strategic, cu accent pe întărirea dezvoltării economice a acestuia.„Principalul subiect de discuţie a vizat consolidarea Parteneriatului Strategic, care reprezintă o prioritate a agendei de politică externă a României. În acest sens, au fost menţionate progresele înregistrate pe linia cooperării bilaterale pe componenta de securitate, precum şi interesul deosebit pentru dezvoltarea dimensiunii economice", a precizat Liviu Dragnea într-un comunicat de presă, conform adevarul.ro Adolf Hitler, Benito Mussolini, Iosif Stalin, Alberto Fujimori, Juan Perón, Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolae Ceauşescu şi mulţi alţii reprezintă o parte din istoria secolului XX. Figuri reprezentative în trecut, dar şi acum, care au schimbat harta şi politica multor naţiuni şi au rămas în istoria recentă ca mari dictatori. O dorinţă, un crez le-a fost tuturor punct de plecare spre puterea absolut distrugătoare: să reprezinte şi să conducă în numele poporului, singuri sau prin apropiaţi. Toţi au fost aleşi de popor în momente critice, venind la putere pe un val al dorinţei de schimbare, al unor ”altfel” de politici, în special sociale. Mesaje populare, precum - este de-al nostru, ne va salva de duşmanii externi, ne va sprijini, o să trăim mai bine, o să avem ce munci - le-au netezit calea spre puterea absolută. O putere absolută care nu doar că i-a dus la pierzanie, ci a mutilat sau distrus destine omeneşti, scrie gandul.info Cea mai bună politică externă e o bună politică internă, s-a spus. Dar dacă politica internă frizează catastrofa, ca la Bucureşti? Ce fel de diplomaţie mai are sens faţă cu dezastrul PSDist? Cu propaganda putinistă?Nici România, dar nici Germania nu par să fi interiorizat evidenţa potrivit căreia politica externă optimă rezidă într-o politică internă salutară. Şi realmente, nu părelnic, democratică. Într-o capitală europeană zguduită de eforturile "eroice” ale lui Tudorel Toader de a scoate justiţia românească şi pe procurorul general Lazăr de sub jugul independenţei şi a-i plasa la discreţia politică a infractorului conducând de facto guvernul României, şeful diplomaţiei germane s-a comportat estetic. Ca un balerin în magazinul de porţelanuri ameninţate de elefanţii din Videle şi din restul "pădurii nebune", Heiko Maas a evoluat pe malurile Dâmboviţei cu o fineţe de-a dreptul memorabilă, conform deutschewelle.com