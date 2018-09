Politic show: Dragnea, Firea şi proxima revoluţie; Scenariu ȘOC: planul lui Dragnea de a ne scoate din UE; De ce vrea să se facă și notar ministrul justiției, Tudorel Toader, care și-a înghețat postul de rector la Iași și s-a suspendat din barou

. Elucidarea sensului războiului intern, pesedist, declanşat mai nou, implică o analiză a stadiului actual al regimului Dragnea şi a modului în care liderul infractor al PSD îşi gândeşte demersurile spre a se eterniza la putere. Întrucât ADN-ul dragniot şi pesedist rezultă dintr-o grefă ceauşistă pe tulpina comunistă, articularea acestui sens şi, implicit, a răspunsurilor la întrebările precedente presupune un scurt excurs istoric. Dragnea e la curent cu faptul că românii ştiu că strâmbă legile justiţiei şi codul penal în beneficiu personal, spre a scăpa de gratii şi a se perpetua la cârmă. Şi că s-a prăbuşit în sondaje. Că oamenii nu-l mai vor, dacă l-au vrut, realmente, vreodată. Ştie că, în frunte cu partea ei cea mai educată şi dinamică, rămasă, graţie alternativelor informaţionale contemporane, nemanipulată de Antene, RTV, TVR şi site-urile de propagandă rusă, naţiunea îl detestă în majoritatea ei covârşitoare, scrie Deutsche Welle. In 2015/2016 Romania indeplinea criteriile de aderare. Dupa un an si jumatate de Dragnea, Valcov si restul gastii, indeplinim un singur criteriu. Inca un efect dezastruos al acestei guvernari toxice pentru Romania. In 2018 am spus, noi romanii, adio zona euro si adio OECD. In prima sedinta a comisiei de aderare la zona euro am propus sanctiuni pentru guvernele care implementeaza politici ecpnomice ale caror efecte ne indeparteaza de UE si zona euro. Premierul Dancila era de fata si nu a fost de acord. Toate acestea fac parte din planul lui Dragnea de a ne scoate din UE, potrivit Capital. Solicitarea ministrului Justiției, Tudorel Toader, de a deveni notar public cu un post în localitatea Iaşi, circumscripţia Judecătoriei Iaşi, ar avea ca scop aducerea fiului cel mare, Ionuț Alexandru Toader, în prezent notar într-o comună din județ, într-un post la oraș, au declarat pentru G4Media.ro surse din ministerul justiției. În prezent, fiul lui Tudorel Toader este asociat cu un alt notar pentru a putea funcționa în Iași, după cum a dezvăluit Reporteris.ro în luna mai. Dacă se asociază cu tatăl său ajuns notar va putea activa mai departe în oraș, la cabinetul familiei.Edilul, ales PSD, afirmă că a ales să organizeze nunta în sat şi nu într-un restaurant la oraş, pentru a da un exemplu localnicilor în privinţa păstrării tradiţiilor. Primarul Maricel Gâfu susţine că folosirea şcolii pentru organizarea nunţii are acoperire legală, invocând o hotărâre de consiliu local în acest sens. În plus, precizează că nu este pentru prima dată când la şcoala din sat este folosită pentru nunţi, botezuri sau alte evenimente. ”Noi avem o hotărâre de consiliu local, prin care s-a aprobat ca în satele în care nu avem cămin cultural şcolile să poată fi folosite pentru astfel de evenimente, fără a se aduce prejudicii, achitând o taxă de închiriere de 1.000 de lei, pe care şi eu am plătit-o”, a precizat el, pentru Adevărul. Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, consideră că desemnarea unui candidat comun la alegerile prezidenţiale din partea PSD-ALDE este “mult prea devreme”, iar decizia sa dacă va candida sau nu o va anunţa la începutul anului 2019. „Să ştiţi că aceste discuţii nu sunt noi. Am mai avut şi în trecut discuţii, am mai primit şi întrebări pe acest subiect, nu mi-am schimbat punctul de vedere. Nu suntem în situaţia de a lua vreo decizie în acest sens. Cred că e mult prea devreme pentru a lua o decizie privitoare la un candidat comun sau nu şi cine va fi candidatul”, a explicat Călin Popescu Tăriceanu, potrivit Stirile ProTv.