Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat, marţi seară, că Guvernul nu va face o nouă propunere de rectificare bugetară, întrucât au fost programate plăţi "necesare şi urgente", iar avizul CSAT este unul consultativ. Vasilescu a menţionat că decizia va aparţine juriştilor, care discută pentru a vedea cum se poate ieşi din acest "impas".Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat, marţi seară, într-o intervenţie telefonică la România TV, că preşedintele Klaus Iohannis a recunoscut că Guvernul are bani de salarii şi pensii, dar că problema ar fi bugetul SRI, despre care a spus că este mai mare decât al altor ministere, precum cel al Energiei sau cel pentru Mediul de Afaceri, scrie adevarul.ro Informaţii din zona guvernamentală au confirmat pentru Antena 3 faptul că miercuri va avea loc o şedinţă de guvern la Palatul Victoria şi că, în urma discuţiilor de marţi seară, purtate în special pe elemente juridice, premierul Viorica Dăncilă, preşedintele PSD şi al Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici şi alţi membri ai Guvernului, care au participat la o întâlnire în biroul premierului, au decis ca mâine să voteze şi să aprobe rectificarea bugetară fără avizul CSAT, scrie capital.ro Comisia 1 din Consiliul Superior al Magistraturii a decis, luni, ca proiectul de ordonanță de urgență propus de ministrul Justiției pentru prelungirea mandatelor șefilor Inspecției Judiciare să fie supus consultării cu sistemul judiciar, urmând ca, săptămâna viitoare, CSM să decidă dacă va acorda aviz pozitiv sau negativ, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Potrivit acestora, OUG-ul nu se mai justifică, în condițiile în care mandatele șefilor IJ au expirat deja la 1 septembrie și nu se mai justifică prelungirea lor prin ordonanță, conform g4media.ro Puţine din cele făcute prost de Viorica Dăncilă, de când ocupă funcţia de prim-ministru, coboară atât de jos precum tăcerea şi lipsa de iniţiativă a domniei sale în afacerea Vâlcov.Consilier de stat la cabinetul premierului României (aspectul oficial) şi prim-ministru din umbră la Palatul Victoria (aspectul neoficial), Darius Vâlcov se află de câteva săptămâni într-o ofensivă fără precedent la acest nivel, ţintele atacurilor sale, vizibil lipsite de discernământ, fiind variate: persoane fizice, persoane juridice, oficiali ai statului român, scrie digi24.ro Nici Liviu Dragnea, nici Gabriela Firea nu au invins sambata in furtunosul CEx PSD.A fost un meci egal, dar existenta acestui meci reprezinta o infrangere in sine pentru Liviu Drangea si, foarte probabil, inceputul sfarsitului sau politic. Un sfarsit care cred ca va costa imens Romania. La o prima vedere, in alb si negru, victoria ar fi fost a lui Liviu Dragnea, pentru ca motiunea Gabrielei Firea impotriva lui Carmen Dan nu a fost votata de nimeni in afara de ea insasi. Asta ar insemna ca dna Firea nu ar avea sustinere, ce sa mai vorbim de masa critica, in partid. Este o explicatie pentru cine nu intelege dinamica unui partid mare ca PSD. Este un partid inertial, care niciodata nu va pleca dupa prima strigare, la primul impuls. In CEx sunt oameni controlati de Dragnea, obisnuiti sa vada in el jupanul care imparte si bani, si functii, si scatoalce, si maziliri, conform deutschewelle.com