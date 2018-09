Politic show: Cu tancul peste impostura din educaţie. Cum a re-feudalizat PSD universităţile; Şeful PSD îi cere lui Tudorel Toader să se grăbească. Ce ştie Dragnea?; Klaus Iohannis, făcut iar şah-mat de PSD în problema numirii procurorului-şef DNA  

. În educaţie se tace vinovat se tace din prostie sau ignoranţă, din cârdăşie sau comoditate. Sau poate oamenii „decenţi” din educaţie nu sunt tocmai decenţi? Rezultatul e acelaşi: PSD parazitează, prin legi cu dedicaţie, toate ţesuturile României. Pe banii voştri dau pensii şi salarii, concedii şi frigidere clientelei de partid, pe banii pentru sănătatea voastră îşi îngraşă conturile, pe banii de educaţie îşi servesc sindicaliştii fideli sau directorii militanţi, pe banii cercetării hrănesc impostura. Despre ce este vorba de data asta? Guvernul a adoptat o ordonanţă care desăvârşeşte feudalizarea universităţilor, potrivit G4media Întrebată dacă se teme de o posibilă excludere în şedinţa de Comitet Executiv, Firea a precizat: „Am simţit o uşoară avertizare. Recunosc că am fost un om disciplinat de partid, dar sunt mult mai devotată românilor. Faptul că nu mai sunt acum obedientă faţă de domnul Dragnea nu înseamnă că nu sunt ataşată echipei social-democrate. Am încredere în colegii mei care ştiu situaţia, că nu vor fi de acord cu anumite jocuri de culise puse la cale de domnul Dragnea“. De asemenea, Firea l-a contrazis pe Liviu Dragnea că ar fi vorbit vreodată despre ieşirea de la guvernare a PSD şi ALDE: „Eu nu am făcut niciodată afirmaţia că PSD şi ALDE nu ar trebui să mai fie la guvernare“, potrivit Adevarul. Liderul PSD a afirmat că România trebuie adusă în matca constituţională şi trebuie eliminate abuzurile. "Cine mai ştie care este condamnat pe drept, care e condamnat pe nedrept, care e anchetat pe probe legale şi care e anchetat pe probe ilegale. Atunci trebuie să vină cu propuneri, să vină şi cu variantele. Aceste lucruri nu reprezintă o iluzie juridică, ci unul dintre obiectivele pe care noi ni le-am asumat ca partid. Din acest motiv nu vom ceda şi vom merge în continuare înainte.", a spus el, potrivit Ziarul de Iasi. Pentru a ajunge la şefia DNA, Adina Florea trebuie să primească avizul CSM, care oricum e consultativ, dar trebuie bifat ca procedură. Decizia finală o va lua Iohannis, care va trebui să împace din nou constrângerile juridice cu exigenţele propriului electorat. Legea în baza căreia se va face numirea - care a diminuat consistent rolul preşedintelui - e pe masa CCR şi e foarte probabil să intre în vigoare fix înainte ca Iohannis să ia o decizie. Numirea procurorului-şef al DNA se face în baza Legii 303/2004, privind statul judecătorilor şi procurilor. E una dintre cele trei legi ale Justiţiei modificate de majoritatea PSD-ALDE anul trecut, dar care n-a intrat încă în vigoare, fiind contestată de Opoziţie la CCR şi retrimisă de Iohannis în Parlament pentru reexaminare, potrivit Adevarul. Liderul PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda îi cere prermierului Viorica Dăncilă să analizeze posibilitatea activării mecanismului european de protecție civilă în privința pestei porcine. Procedura ar permite facilitarea achiziționării unor incineratoare mobile pentru arderea porcilor infestați. „Îi cer premierului Dăncilă să evalueze posibilitatea activării mecanismului de protecţie civilă la nivel european pentru a stăpâni şi pentru a preveni răspândirea acestei ciume roşii, i-aş spune eu, în zona animalelor, acestei boli extrem de grave, pe care medicii veterinari o aseamănă cu Ebola, astfel încât prin resursele financiare pe care le avem la nivelul UE să se achiziţioneze acele incineratoare mobile pentru arderea porcilor sacrificaţi”, a explicat el, potrivit Actual de Cluj.