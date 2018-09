Politic show: Băsescu: ”Dragnea trebuia să ia ani grei de puşcărie pentru dosarul Referendumul”; Funcţia de preşedinte PSD nu se ia cu japca! Dragnea răspunde contestatarilor din partid: Nu mă interesează mofturile unora; Cum a sfidat Carmen Dan aleşii Opoziţiei din Parlament  

. Traian Băsescu spune că Liviu Dragnea a fost „menajat” de Laura Codruţa Kovesi şi că fosta şefă al DNA a fost „plină de bunăvoinţă”, motiv pentru care preşedintele PSD a scăpat cu o condamnare cu suspendare în dosarul Referendumul. „Părerea mea este că Dragnea n-a vrut niciodată să dea o lege a amnistiei sau o graţiere. N-a vrut. Tocmai datorită legăturilor lui cu sistemul. El este prieten cu Coldea, cu Kovesi, cu... El a fost condamnat cu suspendare în dosarul Referendumului pentru că a fost plină de bunăvoinţă Kovesi. Sunt probe că s-au furat peste două milioane de voturi. Eu am parte din aceste probe” a afirmat Traian Băsescu la TVR, conform news.ro citat de Stirile ProTv. Întrebat dacă este dispus să facă un pas în spate dacă i se cere, liderul PSD a răspuns: ”S-a discutat de multe ori asta la noi în partid, s-a discutat şi la Congres, s-a discutat şi la miting, s-a discutat şi la alte Comitete Executive. Tot timpul revine această problemă care vine din afara partidului, din păcate. Până acum nu (mi s-a cerut să fac un pas în spate - n.r.), dar nu este imposibil. Pe mine mă interesează foarte mult să ducem la capăt programul de guvernare, nu mofturile unora sau altora, şi nici temele impuse de Iohannis". ”Funcţia de preşedinte al partidului nu se ia cu japca, se ia prin vot, printr-un vot masiv şi nu poţi să o tranzacţionezi ca la piaţă", a adăugat Dragnea, potrivit Gandul. Invitată să fie audiată în Parlament pe tema violenţelor din 10 august, de la protestul diasporei, ministrul de Interne, Carmen Dan, a evitat să răspundă întrebărilor puse, invocând faptul că evenimentele de atunci sunt cercetate de Parchetul General. „Pot preciza că ulterior datei de 10 august, la nivelul Jandarmeriei s-a declanşat o anchetă internă pentru verificarea eventualelor abateri. Aceste verificări interne s-au suspendat imediat ce Parchetul a început instrumentarea dosarului“, a declarat Carmen Dan când a fost întrebată dacă numeroasele imagini în care apar jandarmi care bat oameni nu arată că au avut loc încălcări ale drepturilor omului, potrivit Adevarul. Președintele PSD Hunedoara, Laurențiu Nistor, a trimis vineri o circulară către toate organizațiile locale din județ cu dispoziția clară de a strânge fiecare minimum 100 de semnături în vederea sesizării la CNA a televiziunilor care critică partidul și pe ”președintele Liviu Dragnea”. Circulara a fost publicată de ziarul Ancheta de Hunedoara.Jurnaliștii de la Ancheta de Hunedoara mai notează că l-au contactat pe șeful PSD Hunedoara, dar acesta ”nu a putut comenta subiectul pe motiv că era într-o şedinţă, dar a promis că va reveni cu un apel telefonic de îndată ce se eliberează”, potrivit G4Media. "Precizare pentru proşti. Cam de o săptămână tot văd în spaţiul public inepţia potrivit căreia Liviu Dragnea mi-ar fi promis funcţia de preşedinte la PSD Bucureşti. Am precizat acum o săptămână că este o minciună şi am tratat subiectul cu o oarecare indiferenţă. Dar văd că se tot reia şi, mai mult, se speculează pentru diverse interese, străine mie", a declarat liderul senatorilor PSD, Şerban Nicolae, într-o postare luni pe Facebook. Acesta a adăugat că, în toţi cei 28 de ani de activitate în PSD, nimeni nu i-a dat sau promis vreodată vreo funcţie, "nici Liviu Dragnea, nici altcineva", potrivit Gandul.