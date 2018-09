​Politic Show: ​Avocatul luii Udrea: Nu există nicio şansă de extrădare, fetiţa va primi cetăţenie costaricană, iar statul Costa Rica nu va permite separarea copilului de mamă; Crin cel Alb si Penele sale rosii

Fostul ministru al Dezvoltării, Elena Udrea, aflată în Costa Rica, a născut, joi, o fetiţă, a anunţat Adrian Alexandrov, logodnicul Elenei Udrea. Avocatul Elenei Udrea Veronel Rădulescu spune că nu mai există nicio şansă ca aceasta să fie extrădată, acum că a născut, întrucât copilul va primi cetăţenie costaricană, iar statul nu va permite separarea lui de mamă, transmite News.ro. Udrea a fost condamnată în 5 iunie de instanţa supremă la şase ani de închisoare pentru luare de mită şi abuz în serviciu în dosarul “Gala Bute”, scrie g4media.ro În cazul în care Liviu Dragnea va rămâne la şefia partidului şi după Comitetul Executiv de vineri, tabăra revoltaţilor din PSD ar putea migra către partidul lui Victor Ponta. Şi chiar dacă PSD nu se va rupe formal, majoritatea parlamentară va deveni extrem de şubredă, în condiţiile în care zeci de senatori şi deputaţi PSD susţin schimbarea. Cine a rămas de partea lui Dragnea şi cine sunt baronii care joacă la două capete.Liderii PSD se întrunesc vineri în şedinţa Comitetului Executiv (CEX) al partidului pentru a decide soarta lui Liviu Dragnea. În total, CEX-ul numără 68 de oameni: preşedinte, vicepreşedinţi, lideri de filiale, liderii grupurilor parlamentare, scrie adevarul.ro Premierul Viktor Orban în vizită la Moscova, președintele Janos Ader blocat pe aeroport în Budapesta după ce avionul prezidențial a fost lovit de o mașină cu mâncare. Așa s-au scuzat liderii Ungariei pentru absența de la marele summit de la București care a reunit 12 state din Europa Centrală și de Est, reuniune cu mare miză economică și politică. Boicotul Ungariei a fost singular și remarcat de toată lumea. Principala miză a summit-ului Inițiativei celor Trei Mări, găzduit de Palatul Cotroceni, a fost construirea unei alternative economice și politice la avansul Rusiei și Chinei în zona Europei Centrale și de Est, scrie g4media.ro Se intoarce o fantoma. Cel putin incearca. Crin Antonescu vrea sa fie europarlamentar. Nu poate lega doua fraze in engleza, are la activ o incercare de distrugere a PNL, dar simte ca s-ar potrivi in locul nevestei.Sa punem piedica uitarii. Voiculescu era, la un moment dat, nefrecventabil. El si PUR-ul lui, quelle ironie, erau luati de PSD pe liste de dragul Antenelor. Dar pana si tovarasii se fereau de "dom' profesor". Ajunsese asa in urma criticilor aduse constant si vehement de catre Basescu, plus o presiune a societatii civile. Fost turnator al propriei familii la Securitate, pentru care lucra in strainatate, imbogatit, foarte plauzibil, din aceleasi surse dupa Revolutie. Apoi infractor. Cine l-a luat de pe jos, l-a spalat si l-a readus in prim-plan? Crin Antonescu. Inaintea USL-ului, a existat alianta impotriva oricarei minime igiene morale dintre PNL si PUR, ajuns intre timp PC, conform deutschewelle.com Primarul Clujului, Emil Boc, a fost audiat astăzi la Înalta Curte de Casație și Justiție, în calitate de martor, în dosarul Microsoft II. Reamintim că fostul ministru al Comunicațiilor, Valerian Vreme, în Guvernul Boc, a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu, pentru că a încheiat un contract de cumpărare a unor produse software Microsoft în şcoli, fără să fi organizat în prealabil o licitație publică. Ajus la Înalta Curte de Casație și Justiție, primarul Clujului a optat să nu facă nicio declarație în fața presei – relatează Mediafax. Ultima oară când a fost citat în acest dosar, Boc nu s-a prezentat la audiere, scrie actualdecluj.ro