Politic show: Cine sunt miniștrii care ar putea pleca din Guvern; Războiul continuă în PSD: Dragnea şi Firea se luptă prin şantaje reciproce; Câte milioane de euro a câștigat fosta firmă a lui Bogdan Chirieac cu Serviciul de Telecomunicații Speciale în ultimii zece ani. Generozitatea ”statului paralel” cu Centrul pentru Servicii de Radiocomunicații 

Primul pe lista de posibili remaniaţi este vicepremierul Paul Stănescu, care, de altfel, este şi unul dintre iniţiatorii mişcării disidente din formaţiunea de guvernare. Vicepremierul Paul Stănescu care este şi ministru al Dezvoltării riscă să fie remaniat după ce a fost în fruntea contestatarilor lui Liviu Dragnea. George Ivaşcu, ministrul Culturii, susţinut în Guvern de Gabriela Firea, ar putea să rămână şi el fără funcţie. Pe lista neagră apar şi ministrul Transporturilor, Lucian Șova, căruia preşedintele PSD îi reproşează că şantierele autostrăzilor avansează cu frâna de mână trasă, plus ministrul Sportului, Ioana Bran, şi cel de la Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero. Titularul de la Educaţie, Valentin Popa, are postul ameninţat de Uniunea Democrată a Maghiarilor din România: a dat un ordin de ministru ce obligă elevii maghiari să înveţe cu profesori de limba română, potrivit G4media. Răzvrătiţii din PSD îl ameninţă pe Liviu Dragnea că vor bloca activitatea parlamentară, în timp ce liderul PSD o ameninţă pe Firea că-i dinamitează majoritatea în Consiliul General al Capitalei, susţin surse din conducerea partidului pentru „Adevărul“ . Unii lideri din teritoriu, care iarna trecută îl criticau dur pe Dragnea, s-au răzgândit şi au pus umărul la victoria zdrobitoare a liderului PSD. El i-a transmis Gabrielei Firea că, dacă va continua să-l atace, va rămâne primar doar cu numele, fără să mai poate lua vreo decizie în Primăria Capitalei. Dragnea a ameninţat-o pe Firea că ALDE nu va mai vota alături de PSD în Consiliul General, astfel încât proiectele iniţate de ea vor pica la vot. ALDE are patru consilieri generali, deci, în condiţiile în care Tăriceanu se aliază cu Dragnea împotriva Gabrielei Firea, primarul Capitalei va avea doar un rol decorativ.Nu doar cu remanierea în minte s-a terminat Comitetul Executiv al PSD de vineri. Liderul social-democraților a vorbit și despre controversatele măsuri ce vizează aministia și grațierea. El a dat asigurări că nu-l mai interesează subiectul. Asta, deși a susținut în ultima perioadă că o lege privind amnistia și grațierea este o prioritate pentru PSD. Ce să se fi schimbat între timp? Diferența dintre aceste două declarații vine în contextul în care conflictul din interiorul partidului s-a accentuat în ultimle două săptămâni. Mai mulți nemulțumiți au cerut ca legea amnistiei și grațierii să fie adoptată prin procedură parlamentară și nu de către Guvern, potrivit Digi24. Aproape 17 milioane de euro (75,8 milioane de lei) este valoarea contractelor încheiate în ultimii zece ani între Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și Centrul pentru Servicii de Radiocomunicații (CSR), firma unde a fost acţionar şi Bogdan Chirieac – jurnalistul de la DCNews. Ultimul contract dintr-un total de 7, toate oferite prin negociere directă, a fost încheiat în 2016, după cum rezultă din serviciul electronic de achiziții publice (SEAP). “Nu am nici cea mai mica legătură cu CSR, chiar nici cea mai mica”, a fost primul răspuns al lui Bogdan Chirieac, contactat deDacian Cioloș a fost întrebat, într-o conferință de presă, dacă va merge la referendumul pentru redefinirea căsătoriei. „Problema căsătoriei între un bărbat și o femeie e deja legiferată. Există deja în Codul Familiei. Acest referendum nu aduce nimic nou din perspectiva aceasta a dreptului unui bărbat de a se căsători cu o femeie și a dreptului unei femei de a se căsători cu un bărbat. Acest referendum nu văd ce ar putea aduce în plus, nici dezbaterea, cum e organizată și politizată. De aceea nici nu vreau să particip la această dezbatere, pentru că ea e politizată din păcate. Nu văd utilitatea acestui referendum. Sunt bani pierduți”, a spus Dacian Cioloș, potrivit Ziarul de Iasi