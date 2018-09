USR: Cristian Ghinea, Clotilde Armand și Radu Ghelmez se luptă pe locurile pentru Parlamentul European. Campanie internă de două luni ANALIZE • 24 SEPTEMBRIE 2018 • ALEXANDRU MIHĂESCU Deputații Cristian Ghinea și Cristina Iurișniți, consilierul de la Sectorul 1 Clotilde Armand, antreprenorul Radu Ghelmez (pasionat de politică externă și un utilizator Facebook extrem de apreciat), consilierii Octavian Berceanu (Primăria Generală) și Mihai Daneș (Sectorul 6) sunt cei cunoscuți dintre cei peste 80 de membri USR s-au înscris în cursa internă pentru stabilirea candidaților la europarlamentarele din 2019, conform g4media.ro Liviu Dragnea l-a avertizat voalat pe Călin Popescu Tăriceanu, vorbind despre ministul Justiției Tudorel Toder, că postul de președinte al Senatului este unul care ar reveni în mod normal PSD. „Dragnea vrea să ne sugereze că face o concesie, dar nu poate să conducă singur", a explicat la Digi24 politologul Cristian Pîrvulescu. Potrivit acestuia, Tăriceanu are o şansă viabilă să fie un candidat la prezidenţiale din 2019, ca urmare îl deranjează pe Dragnea şi îi sugerează că poziţia aia mai poate fi recuperată, scrie digi24.ro Până şi PSD-iştii ar trebui să ia aminte: există un Dumnezeu care le repartizează pe toate. Altfel nu se poate explica suprema ironie: prima victimă a Legilor Justiţiei, adoptate într-o manieră incalificabilă în Comisia Iordache şi apoi în Parlament, este cel mai de seamă PSD-ist: Liviu Dragnea. Care acum, în buna tradiţie a Partidului, cheamă pompierii: Tudorele, fă ceva!Salvarea lui Liviu Dragnea de urmările penale ale faptelor sale pare tot mai mult o luptă care se duce pe multiple planuri. Unele acţiuni au fost zgomotoase: amnistia, graţierea, redefinirea abuzului în serviciu, statul paralel, protocoalele etc. Altele au fost mai discrete, ca nişte veritabile mine anti-personal plantate anticipat pe câmpul de luptă, scrie adevarul.ro Interviu cu senatorul USR despre relațiile moldo-române, în anul Centenarului Marii Uniri. Relația din acest an, cel al Centenarului Marii Uniri, dintre România și Republica Moldova nu a fost una de sărbătoare, atrage atenția senatorul USR, Radu Mihail. Într-un interviu pentru Europa Liberă, politicianul vorbeşte despre situația de pe ambele maluri ale Prutului, despre susținerea României acordată R. Moldova și despre evoluțiile din regiune, scrie europalibera.org "Mi se pare remarcabil că, din câte înțeleg, la CEx-ul PSD s-au discutat câte în lună și stele dar nu despre prezidențiale. Nu știu dacă oamenii prezenți acolo înțeleg ce înseamnă o înfrângere la prezidențiale pentru primarii PSD la localele din 2020", conchide sociologul Barbu Mateescu, într-o analiză publicată pe blogul Sociollogica, pe marginea cifrelor unui sondaj, prezentate zilele trecute în CEx-ul PSD, scrie digi24.ro