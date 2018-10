Din noianul de declarații care au fost miercuri în dezbaterea despre România din Parlamentul European, se detașează opinia eurodeputatului spaniol Esteban Gonzales Pons, care spune: „Nu înţelegem reacţia extremă a Guvernului condus de dumneavoastră în tragica seară de 10 august, când mii de români veniţi din diaspora voiau doar să fie ascultaţi. Desigur, puteţi ignora criticile noastre, dar niciodată nu ar trebui să ignoraţi vocea poporului dumneavoastră. Românii au luptat pentru libertate împotriva comunismului, au dat jos o tiranie şi au construit o democraţie. Românii sunt un popor curajos şi decent, iar dumneavoastră, doamnă prim-ministru, îi ignoraţi”, scrie digi24.ro



Președintele PSD, Liviu Dragnea, a recunoscut miercuri seară că a rămas fără majoritate în Parlament pentru votul la legea offshore dând vina pe ”proasta comunicare” cu cei de la ALDE. ”Am înţeles că nu au avut acces la informaţii, aşa au spus. Astăzi ne-am trezit în faţa unei aritmetici simple şi nu am vrut să intrăm cu legea la vot, pentru că noi singuri, ca partid, încă nu avem majoritate în Parlament. Va fi o săptămână sau două de dezbateri. Le-am cerut colegilor mei să fie dezbaterile transmise în direct şi să se discute cu cifrele pe masă, pentru ca fiecare argument pro sau contra să fie înţeles de fiecare român şi fiecare să îşi asume pe baza unor cifre şi să înţeleagă fiecare cetăţean din România ce avantaje sau dezavantaje produce un amendament sau altul, scrie g4media.ro Prim-ministrul Viorica Dăncilă consideră că diviziunea Europei are loc atunci când statele sunt comparate între ele și spune că aprecierea și evaluarea acestora trebuie să se facă separat. "Eu cred că fiecare stat membru trebuie judecat și apreciat după rezultatele proprii. Nu cred că trebuie să comparăm un stat cu altul. Nu trebuie să comparăm estul cu vestul, nordul cu sudul. Nu trebuie să comparăm și să punem în balanță statele care sunt membre monedei euro, celalalte care nu sunt. Asta va duce la o diviziune a Europei. Eu cred că aprecierea și evaluarea trebuie să se facă separat pentru fiecare stat membru", a declarat premierul într-un interviu pentru Antena 3, scrie euractiv.ro Ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, nu exclude posibilitatea de a fi remaniată. Surse din PSD au declarat pentru „Adevărul“ că Ioana Bran are zilele numărate în Guvern.Întrebată dacă îi este teamă de o posibilă remaniere, Ioana Bran a răspuns: "Fiecare ministru e conştient că a fost pus politic. Eu din prima zi în care am venit la Ministerul Tineretului şi Sportului am fost conştientă că azi eşti, mâine poate nu mai eşti din diferite motive. A început deja această evaluare (n.r. - a miniştrilor), iar care va fi decizia partidului, a coaliţiei, o voi accepta". La remanierea de toamnă pregătită de Liviu Dragnea vor plăti miniştrii care s-au răsculat împotriva liderului PSD, dar şi unii care s-au făcut de râs. Pe listă e şi Ioana Bran, scrie adevarul.ro Nu mai e un secret pentru nimeni cum funcționează mașinăria de distrugere a oponenților la politica toxică a PSD-ALDE. Presa independentă este o țintă, împreună cu ONG-urile, mișcările de protest și oamenii liberi. Am descris repetat acest mecanism nociv, care face vulnerabilă democrația: iese pe blog, pe Facebook sau pe vreun site unul dintre agenții de comunicare ai puterii, de preferință Vâlcov, LuJu, Chireac sau Cristoiu, cu un semnal împotriva publicației, companiei media sau împotriva unor jurnaliști. Semnalul ostil este preluat de un politician de la vârful Puterii – Dragnea, Tăriceanu, Teodorovici ș.a.- și transformat într-o propunere de lege, într-un ordin de control sau într-o măsură punitivă, scrie contributors.ro Prim-ministrul Viorica Dăncilă s-a prezentat, miercuri, la dezbaterea din plenul Parlamentului European (PE) pe tema statului de drept din România, anunţând încă de la început că, deşi „respectă şi preţuieşte” Uniunea Europeană, nu a venit acolo ca „să dea socoteală”. În apărarea guvernului de la Bucureşti au sărit, în timpul discuţiilor, doar europarlamentarii PSD-ALDE şi reprezentaţii grupurilor extremiste de dreapta.La două zile de la avertizarea emisă de prim-vicepreşedintele Comisiei Europene (CE), Frans Timmermans, privind regresul României în lupta împotriva corupţiei, Viorica Dăncilă a răspuns, la Strasbourg, printr-o critică la adresa Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV), scrie adevarul.ro