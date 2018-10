Politic show: CTP:„Senzația de neam-prostie a fost greu de suportat”. Impresii lăsate de Dăncilă și de europarlamentarii români; PSD minte aşa cum respiră. Face campanie pentru referendum cu toate că a negat vehement!; Sezonul 3. În care Dragnea vrea două OUG-uri pentru planul său ambițios

„Mă uit la fețe. Și la comportament, așa... domnule, sunt român, chiar dacă neadevărat. Adevărată e numai doamna Dăncilă. Eu sunt neadevărat, dar totuși sunt român, să trăiți! Mă uitam la fețele alea, la Dăncilă, la Grapini, la Norica Nicolai, ăla, cum îl cheamă, Pașcu, o relicvă din vremea lui Iliescu, la Monica Macovei, la Cristian Preda, domnule! Și mă uitam la figurile eurodeputaților de alte naționalități de acolo, la președintele de ședință, la Timmermans, cum se uitau toți ăștia la, să-i zic așa, delegația română! Se uitau ca la niște creaturi din altă lume! Păi, ce-s ăștia?! Deci, senzația de neam-prostie a fost greu de suportat! Am fost neamul prost al Europei, reprezentat de acești oameni." a spus Cristian Tudor Popescu, potrivit Digi24. După mesajul electoral al lui Maricel Popa, şeful Consiliului Judeţean IaşI, PSD continuă campania pentru referendum în mediul online. Amintim că liderii centrali ai PSD au spus, în mai multe rânduri, că nu se vor implica în campania pentru referendum. mesajul electoral al lui Maricel Popa, şeful Consiliului Judeţean IaşI, PSD continuă campania pentru referendum în mediul online. Amintim că liderii centrali ai PSD au spus, în mai multe rânduri, că nu se vor implica în campania pentru referendum, scrie Ziarul de Iasi. Potrivit informațiilor obținute de G4Media.ro , Dragnea forțează din nou adoptarea unei OUG sau chiar două, dacă se poate. O primă OUG de amnistie și grațiere, menită să-i șteargă cu buretele prima condamnare și eventual dosarul în curs. Despre necesitatea amnistiei și grațierii, Dragnea vorbește mai nou pe față. Nu se mai ascunde de subiect. Noutatea este cea de-a doua OUG dorit de liderul PSD pe tema protocoalelor secrete, cu scopul de a compromite dosarele grele care riscă să-l ajungă din urmă (Fondurile europene, privatizarea TelDrum).Ori care se confunda cu tara, ca si cum ei ar fi "romani adevarati". Sau verzi. Iar pe criticii lor, prin definitie "rauvoitori", sau "incompetenti", ii incurca, de asemenea, cu niste tradatori si ticalosi. Adevarul e pe dos. Dar, sa nu ne imbatam cu apa rece. Din unghiul ventrilocului marionetei comparute miercuri, 3 octombrie, in fata Parlamentului European, ventriloc care nu e, neaparat, Liviu Dragnea ci, poate cu mai multa indreptatire, ideologul lui Vladimir Putin, Dughin, sau chiar tarul KGB-ist insusi, Dancila si-a indeplinit sarcina eficient, scrie Deutsche Welle.



”Încerc să fiu foarte reţinut, dar nu prea îmi iese. Domnul Cioloş este o păpuşă care e pusă să vorbească atunci când altcineva nu doreşte. Românii nu pot uita dezastrul guvernării conduse de Dacian Julien Cioloş. Cioloş nu are niciun fel de tresărire în ceea ce priveşte interesul României. De asemenea, această ameninţare permanentă din partea lui Cioloş, din partea lui Orban, din partea lui Iohannis, cu dosare penale, confirmă de fapt ceea ce spunem noi, că aceşti indivizi au în mână nişte instrumente umane care încă mai conduc nişte instituţii de forţă şi de represiune în România şi tot ameninţă. Pentru ce să răspundă doamna Dăncilă, pentru că contribuie prin programul de guvernare la dezvoltarea acestei ţări?”, a declarat Liviu Dragnea, potrivit Stirile ProTv.