Șansele ca referendumul pentru redefinirea familiei să atingă pragul de 30% participare sunt în acest moment minime, spre zero. Cu două ore înainte de închiderea urnelor, după două zile de vot, rata de participare încă nu atinsese 20%. Se anunță, deci, un eșec politic de proporții pentru PSD, cel mai mare de la ratarea prezidențialelor în 2014. Referendumul de suspendare a președintelui Băsescu din 2012 a eșuat la limită, cu o prezență de 47%. Pe atunci, cvorumul necesar validării fiind de 50%, scăzut între timp la 30%. G4Media.ro a identificat o serie de cauze, un cumul de factori care au provocat un dezastru politic iminent, scrie g4media.ro Fostul premier Victor Ponta a declarat, după închiderea secțiilor de vot, că “politicienii au confiscat o temă care trebuia să aparțină exclusiv societății civile și cultelor religioase - sperând să își aroge niște voturi care nu le aparțin”. Mesajul integral al fostului premier: “Politicieni imorali si necinstiti, profund detestati de popor (cum sunt Dragnea, Basescu sau Ludovic Orban) au confiscat o tema care trebuia sa apartina exclusiv societatii civile si cultelor religioase - sperand sa isi aroge niste voturi care nu le apartin! Iar rezultatul este, iata, negativ, conform stirileprotv.ro "România a dat în aceste două zile o lecție de democrație clasei sale politice actuale. Avem datoria de a le mulțumi tuturor, şi celor care au votat, dar şi celor care au ales să nu voteze, și de a trece cât se poate de repede peste acest moment de inutilă tensiune în societate", este reacţia fostului premier Dacian Cioloş. "România a dat în aceste două zile o lecție de democrație clasei sale politice actuale. Avem datoria de a le mulțumi tuturor, şi celor care au votat, dar şi celor care au ales să nu voteze, și de a trece cât se poate de repede peste acest moment de inutilă tensiune în societate. Referendumul nu are nici învingători, dar nici învinşi. Are însă o lecţie foarte puternică pe care trebuie să o învăţăm cu toţii: politicienii nu pot trafica nici convingerile, nici credinţele şi nici aşteptările oamenilor, scrie digi24.ro Președintele Grupului Social-Democrat din Parlamentul European, Udo Bullmann, a salutat eșecul referendumului pentru familia tradițională și a cerut guvernului să se concentreze pe problemele reale. Comunicatul integral al lui Udor Bullmann (sursa): “Acest rezultat arată că majoritatea românilor nu au niciun interes in a-și vedea țara discriminând cuplurile de același sex. Schimbarea propusă a fi adusă Constituției ar fi fost un clar pas înapoi pentru drepturile persoanelor LGBTI și ne bucurăm că această idee intolerantă asupra conceptului de familie nu a primit susținerea cetățenilor României, scrie g4media.ro PNL fuge de răspunderea pentru eşecul referendumului privind familia tradiţională în condiţiile în care majoritatea parlamentarilor au susţinut iniţiativa cetăţenească, iar numeroşi lideri au făcut campanie pentru modificarea Constituţiei. Liberalii au găsit şi vinovaţii: Liviu Dragnea şi PSD.Eşecul referendumului privind familia tradiţională i-a făcut pe liberali să arunce vina pentru prezenţa slabă pe PSD. „E un vot de blam pentru Liviu Dragnea şi PSD. Dragnea a furat celor 3 milioane de cetăţeni tema, a aruncat-o în derizoriu şi a compromis-o pentru că pe tot ce pune mâna Dragnea se ofileşte“, a declarat Ludovic Orban, lider al PNL care a venit la conferinţa de presă însoţit doar de purtătorul de cuvânt, Ionel Dancă, scrie adevarul.ro Preşedintele de onoare al Partidului Mişcarea Populară, Traian Băsescu, consideră că "eşecul referendumului a dovedit că tandemul BOR/PSD nu poate controla votul popular"."Preafericitul Daniel şi Preacondamnatul Dragnea au împins poporul român în aventura unui referendum din care fiecare a crezut că va avea mari foloase de creştere a propriei autorităţi şi credibilităţi în faţa românilor. Preafericitul Daniel s-a bizuit pe capacitatea armatei PSD de activişti şi primari de a-i mâna pe români la vot, iar Preacondamnatul Dragnea s-a bizuit pe capacitatea armatei de preoţi de a-i mâna pe enoriaşi la vot după slujba de duminică. Iar românii le-au dat celor doi Prea... o lecţie usturătoare prin neparticipare la vot, cu efecte majore ale eşecului pentru societatea românească, pentru credibilitatea BOR, pentru credibilitatea Guvernului şi pentru PSD, plus banii cheltuiţi, scrie digi24.ro