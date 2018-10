​Politic show: Ponta: ”Alții când vorbesc limba română au nevoie de traducător”; Doi duşmani politici reînvie conflictul: "A venit vremea să pleci în Costa Rica"; Cum se îmbracă bărbaţii din politică

Ponta a spus că azi în România unii strigă, alţii tac deşi ar trebui să vorbească şi sunt şi unii care când vorbesc limba română au nevoie de traducător. “Azi în România nimeni nu mai vorbeşte. Unii strigă şi ţipă, aţi văzut nu doar la televizor, alţii tac deşi ar trebui să vorbească şi alţii când vorbesc limba română au nevoie de traducător”, a menţionat Ponta, care a precizat că îşi doreşte ca partidul său să fie o voce pozitivă care să se facă auzită în “corul de strigăte sau de tăceri mai mult sau mai puţin vinovate”, potrivit Stirile ProTv. Traian Băsescu a afirmat că Adrian Năstase este un om "chinuit de laşitate" şi că nu va explica motivele neliniştii "omului care stă în Zambaccian dar îşi ţine ouăle la Cornu", pentru că există acte oficiale în acest sens. Disputa celor doi vine în contextul privatizării Petrom în anul 2000. "Adrian Năstase rămâne tot un om chinuit de laşitate. În ce mă priveşte, îmi asum integral toate actele de guvernare în care am fost implicat până în Aprilie 2000 când am intrat în campania pentru Primăria Capitalei. Oare ce-l nelinişteşte aşa de tare pe Adrian Năstase ori de câte ori se vorbeşte despre privatizarea PETROM. N-am să mai explic eu, pentru că sunt acte oficiale care demonstrează motivele de nelinişte ale omului care stă în Zambaccian dar îşi ţine ouăle la Cornu", a scris Traian Băsescu, sâmbătă pe Facebook, potrivit Mediafax. Bărbaţii din politica românească sunt foarte atenţi la respectarea etichetei, în apariţiile publice. Iar unii dintre ei chiar fac din asta un hobby. În deplasări sau în acţiunile neoficiale, obişnuiesc să renunţe la cravată şi la sacou, iar uneori se afişează chiar în ţinute sport sau în blugi. Fostul preşedinte Traian Băsescu preferă costumele clasice, de culoare închisă. Cu unele ocazii, însă, preferă şi costumele mai deschise şi chiar şi tricourile. În campania din 2012, pentru demiterea sa din funcţie, şeful statului a făcut celebru tricoul albastru al firmei Paul&Shark.Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice, dă clasă celorlalţi colegi din Executiv. Mereu atent la modul în care se prezintă în spaţiul public, acesta etalează ceasuri scumpe şi cămăşi inscripţionate cu iniţialele sale, E.T. scrie Libertatea. În discuţia privind execuţia bugetară a deplasărilor externe a intervenit şi preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu."Deci trebuie să mai periem puţin participările la diferite reuniuni externe, da? Ăsta ar fi mesajul", i s-a adresat Tăriceanu lui Tanczos. În acest context, "UDMR-ul nu mai pleacă", a replicat senatorul Uniunii Democrate a Maghiarilor. "UDMR-ul nu mai pleacă, în semn de protest", a reacţionat, în timpul şedinţei, şeful Senatului. "Ştiţi ce se întâmplă? Suntem într-o situaţie de criză financiară, da? Nu mai vorbesc de celelalte, care domină tot timpul", a concluzionat Tăriceanu, potrivit Adevarul. UDMR a lansat site-ul de prezentare în limba engleză Transylvanianow.com, realizat cu finanțare din Ungaria de la fundația Bethlen Gábor Alap. Preşedintele executiv al UDMR, Bálint Porcsalmi, susține că ”portalul încearcă să privească Transilvania prin ochii altora”, dar articolele publicate până acum prezintă aproape exclusiv varianta maghiară a istoriei și geografiei Transilvaniei. Astfel, un articol despre Sibiu susține că unirea Transilvaniei cu România la finalul primului război mondial a fost o ”experiență devastatoare”. Un alt articol, dedicat experienței multilingve din Transilvania, pretinde că în regiune există ”tensiuni între minoritățile etnice și români”, potrivit G4media.