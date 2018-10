Politic show: Demiterea lui Firea este o necesitate. Bucureștenii nu au votat pentru vouchere și concerte săptămânale; Niculae Bădălău – în cărți pentru postul de vicepremier, Viorel Ștefan ar pleca la ASF. Olguța Vasilescu, posibilă înlocuitoare a lui Paul Stănescu. Tudorel Toader, greu de remaniat; Iohannis: ”Nu îmi cobor standardele referitor la statul de drept”

Consilierul general social-democrat Orlando Culea a anunţat că a lansat o petiţie în care solicită conducerii PSD iniţierea „urgentă” de alegeri în Organizaţia Bucureşti, considerând că demiterea Gabrielei Firea „este o necesitate”.„Această petiţie este scrisă şi semnată de mine, e iniţiativa mea prin care solicit de urgenţă conducerii PSD să organizeze alegeri la nivelul Organizaţiei PSD Bucureşti pentru schimbarea actualei conduceri, întrucât consider că este afectată imaginea partidului prin acţiunile pe care primarul general le-a întreprins (...). Eu nu sunt dispus ca partidul să deconteze aceste eşecuri”, a declarat Culea, potrivit Digi24

Niculae Bădălău, șeful PSD Giurgiu și unul dintre puciștii care au trecut înapoi în tabăra lui Dragnea, ar urma să preia postul de vicepremier ocupat acum de Viorel Ștefan, au declarat pentru G4Media.ro surse din partid. În schimb, Viorel Ștefan ar urma să primească un post la Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (ASF), una dintre instituțiile cu cele mai mari salarii din România. O altă înlocuire cu impact în guvern la aproapiata remaniere ar fi la Ministerul Dezvoltării, post-cheie pentru relația cu baronii. Lia Olguța Vasilescu ar urma să-i ia locul lui Paul Stănescu.Ploaie de avertismente transmise președintelui României, în Parlamentul European. Eurodeputați din toate grupurile politice au ținut să-i arate lui Klaus Iohannis că îi frământă evoluțiile din România. Cele mai multe întrebări au avut de-a face cu atacul asupra statului de drept, cu referire la amendamentele neconsituționale propuse de coaliția de guvernământ de la București, dar și cu legislația ciuntită pentru a-i favoriza pe infractori. Alte întrebări au vizat întârzierea nepermisă - soldată cu un infringement iminent - a implementării directivei europene care înăsprește prevenția infracțiunilor de fraudă și spălare de bani în cazul persoanelor publice, în special al liderilor politici. Europarlamentari din grupurile socialiste și liberale, la care sunt afiliate PSD și ALDE, s-au alăturat acestor observații și au cerut, deopotrivă, lămuriri cu privire la protocoalele dintre serviciile secrete și parchete, potrivit Deutsche Welle. Graţiela Gavrilescu s-a aflat în perioada 16-21 octombrie într-o delegaţie oficială în statul sud-american Chile, aflat pe coasta Oceanului Pacific. Ministerul Mediului a emis un comunicat în care a detaliat toate momentele importante pe care Graţiela Gavrilescu le-a bifat în Chile, dar fără să menţioneze că delegaţia română, în frunte cu ministrul, a petrecut două zile şi în Insula Paştelui, aflată sub jurisdicţia statului sud-american, însă la o distanţă de 3.600 de km de ţărm, în mijlocul Oceanului Pacific. Informaţia obţinută din surse diplomatice a fost confirmată de echipa de comunicare a ministrului Gavrilescu abia la solicitarea expresă a ziarului „Adevărul”. „Da, doamna ministru s-a aflat două zile pe Insula Paştelui, care este cea mai mare arie naturală protejată din America de Sud. A fost încheiat şi un Memorandum cu statul chilian pe această temă, care va fi publicat pe site. Abia ne-am întors“, a explicat Mihai Drăgan, directorul de cabinet al Graţielei Gavrilescu.Preşedintele Klaus Iohannis a prezentat viziunea României despre viitorul Europei, într-un discurs în plenul Parlamentului European. Şeful statului a declarat că românii şi-au făcut auzită vocea când au apărat STATUL DE DREPT. Jean Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene, a declarat marţi, în Parlamentul European, că are un mesaj pentru Guvernul şi Parlamentul de la Bucureşti, şi anume, că e nevoie de consens pe statul de drept şi lupta anticorupţie, pentru a nu fi efecte negative pe aderarea la Schengen. Răspunzând la aceeaşi întrebare legată de rezoluţia la adresa României, preşedintele Parlamentului European a spus că subiectul va fi discutat în altă şedinţă a forului european, potrivit Gandul.