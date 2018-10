Politic show: CTP: Singura șansă a lui Augustin Lazăr să scape de revocare era să fie mort!; Liviu Dragnea: Susţinem lupta împotriva adevăratei corupţii; Augustin Lazăr, cu ochii în lacrimi: ”Mă simt într-un moment special nu numai al carierei mele, ci într-un moment special al României”

“Vă rog să-mi scuzaţi starea emoţională, dar nu mi-e indiferent la ceea ce vă spun eu în acest moment şi mă simt într-un moment special nu numai al carierei mele, ci într-un moment special al României”, a spus miercuri seară Augustin Lazăr. ”Iar făclia despre care cineva a susţinut în deşert că nu este tocmai aşa cum trebuie o să aibă surpriza să o vadă circulând de la vechea generaţie la noua generaţie şi vom avea mereu magistraţi independenţi ca stare de spirit, nu trebuie să fie tot aceiaşi, că mandatele uzează, dar vor transmite făclia demnităţii şi independeţei magistraturii spre generaţiile următoare. Şi aşa să ne ajute Dumnezeu, precum am jurat noi când am intrat în magistratură”, a adaugat el potrivit G4media.



Raportul ministrului Justiției, prezentat miercuri, este o insultă la adresa procurorului general, a declarat, la Digi24, jurnalistul și scriitorul Cristian Tudor Popescu. În opinia sa, Tudorel Toader și-a bătut joc, practic, de „ireproșabilul” Augustin Lazăr. „Domnul Lazăr are o vârstă, are o viață de muncă în spate, în care – așa cum arată arhivele, cum arată mapa lui profesională, documentele – a fost, practic, ireproșabil. Și să vină un ins din aceeași breaslă, este un jurist domnul Toader, să își bată joc de tine...Acest așa-zis raport este o lungă insultă la adresa acestui om, Augustin Lazăr. După o viață de om, vine un om din justiție și îl insultă în 20 de puncte. Putea acest domn Toader să producă 100 de puncte, fără niciun fel de problemă. În modul în care a generat, a bricolat, a manufacturat aceste așa-zise puncte acuzatorii, putea să facă 100”, a adăugat jurnalistul, potrivit Digi24. Întrebat după consultările cu preşedintele Klaus Iohannis unde se află lupta anticorupţie între priorităţile PSD, Dragnea a răspuns: “Pe primul loc în tot ceea ce înseamnă discuţie şi acţiune din interiorul acestui concept, dar pe acelaşi loc cu respectarea drepturilor omului. Lupta împotriva corupţiei este susţinută de noi, cu precizarea (...) că susţinem lupta împotriva adevăratei corupţii, nu susţinem acţiunile unor procurori care au fost realizate după ce s-au stabilit ţinte în prealabil, urmând să se adune probe mai mult sau mai puţin corecte, mai mult sau mai puţin falsificate”. Liderul PSD a susţinut că s-a ajuns la situaţia în care s-au transmis tot felul de informaţii în străinătate pentru a se arăta cât de coruptă este România, potrivit Stirile ProTv.



Vicepreşedintele PSD Marian Oprişan a declarat, miercuri, la Parlament, că miniştrii care nu au comunicat public măsurile bune pe care le-au luat „nu au ce să caute” în Executiv, social-democratul spunând că vicepremierul Paul Stănescu este „destoinic”, dar „nu a comunicat deloc”. Premierul Viorica Dăncilă a declarat că nu există o listă cu miniştri remaniabili, aşa cum s-a vehiculat în spaţiul public, şi că va anunţa săptămâna viitoare cine va fi înlocuit din Guvern, urmând să fie făcută o evaluare politică şi una a îndeplinirii programului de guvernare. Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri că niciun nume vehiculat ca fiind remaniabil nu este real pentru că nu s-a discutat până acum această temă în partid, potrivit Gandul.



Încă parteneri de guvernare, Călin Popescu Tăriceanu şi Liviu Dragnea au avut mesaje total diferite după consultările cu preşedintele Klaus Iohannis. Prăpastia dintre cei doi e din ce în ce mai adâncă. Preşedintele Klaus Iohannis a convocat, miercuri, la Palatul Cotroceni, toate partidele parlamentare, cu scopul de a încheia o înţelegere între formaţiunile politice pe tema legislaţiei penale. „Am invitat toate partidele politice pentru a discuta despre Legile justiţiei, pentru că trebuie regândite, modernizate şi îmbunătăţite. Obiectivul meu e să garantăm independenţa justiţiei. Eu cred că e nevoie de reluarea ciclului legislativ pe legile justiţiei, de o legiferare transparentă care să ducă la modernizarea reală a legislaţiei în materie. Nu trebuie ignorate ca până acum avizele CSM. Pe partea politică avem nevoie de un acord între partidele parlamentare pentru a relua ciclul legislativ. Avem opinia finală a Comisiei de la Veneţia, acele recomandări trebuie şi ele luate foarte în serios pentru că sunt recomandări ale specialiştilor, gândite să ajuta România”, a declarat Klaus Iohannis înaintea întâlnirilor, potrivit Adevarul.