​Politic show: CTP: Dragnea a insultat românii pentru un vot în plus; Cum poate fi blocată revocarea lui Augustin Lazăr. Scenariu-surpriză: procurorul general, salvat de PSD; Vlad Voiculescu: Vom câștiga împreună sau pierde separat, fiecare

Liviu Dragnea a insultat românii pentru un vot în plus în Camera Deputaților, făcându-i suboameni, a spus Cristian Tudor Popescu, despre legea votată de două ori, miercuri, în Parlament, cu privire la adoptarea legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. „Prin această lege au conferit pentru prima dată după al Doilea Război Mondial maghiarilor din Transilvania statutul de rasă superioară.Curat porcărie! Au beneficiat de ea, cum o califică drept porcărie? E minunat acest Kelemen Hunor. E mai unsuros decât Tudorel Toader. Sunt două lucruri aici, unul mai grav decât altul.”, a subliniat jurnalistul, potrivit Digi24. Primul scenariu: Iohannis refuză să semneze decretul privind demiterea lui Lazăr. Guvernul contestă decizia la CCR. Curtea îl obligă pe şeful statului să semneze decretul de revocare, exact ca în cazul Kovesi. Al doilea scenariu: PSD îl schimbă pe Toader din fruntea Justiţiei, iar noul ministru anulează procedura de revocare. E o variantă luată în calcul de PSD, susţin surse politice. Mandatul lui Lazăr oricum expiră în primăvară. Primul pas. Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) va da aviz pe 13 noiembrie pentru revocarea lui Augustin Lazăr din fruntea Parchetului General. Avizul este consultativ, potrivit Adevarul. Vlad Voiculescu nu simte nevoia să vorbească despre premiul de Cetățean European al Anului 2018, decernat Asociației MagiCamp, la propunerea eurodeputatului Siegfried Mureșan, de Parlamentul European. Ca și celălalt premiant al acestui an, ”Seniorul Cetății” Mihai Șora, Vlad Voiculescu spune că nu face nimic pentru premii. Recompensele vin din altă parte: bucuria unor copii sau liniștea părinților acestora. Are mai multe de spus despre asociația pe care a cofondat-o decât despre un premiu care a fost motivul inițial al discuției propuse de Deutsche Welle fostului ministru tehnocrat al Sănătății, potrivit Deutsche Welle. Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, precizează vineri că proiectul de lege pentru modificarea Codurilor penale a fost elaborat de MJ în limitele deciziilor Curţii Constituţionale şi directivelor Uniunii Europene, dar acuză indirect majoritatea parlamentară pentru forma în care cele două acte normative au fost adoptate. “Simple precizări, contrare unor afirmaţii apărute în spaţiul public! Ministerul Justiţiei a elaborat proiectul de lege pentru modificarea Codului penal şi a Codului de procedură penală, în sensul punerii acestora de acord cu deciziile CCR, precum şi pentru transpunerea directivelor referitoare la confiscarea extinsă, respectiv consolidarea prezumţiei de nevinovăţie. Proiectul de lege a fost elaborat în limitele deciziilor CCR şi directivelor UE!”, scrie Tudorel Toader pe Facebook, potrivit G4media.



Referendumul privind redefinirea familiei și toată campania din jurul lui, dusă și de PSD, a schimbat tema scandalurilor politice. Sexul tradițional, în biroul unei instituții publice, nu mai e de actualitate. Adevărata "bombă" acum e să acuzi un lider politic (bărbat) că are o legătură amoroasă cu un bărbat. Mai ales în orașele de provincie, o astfel de informație promite să producă destul fum, încât să nu-și mai bată nimeni capul dacă acesta a fost precedat de foc. Bogdan Mircea Simion deține un portal de știri, Dâmbovițanews.ro, pe care spune că-l finanțează din activitatea firmei sale de deratizare, dezinsecție și dezinfecție. Printre reușitele site-ului său, se numără publicarea unor imagini cu o partidă de sex între doi angajați ai Consiliului Județean Dâmbovița, în sediul instituției. Simion are mai mult decât o reputație de șantajist, are numeroase dosare penale pentru șantaj. Cel mai recent dintre ele, deschis în 2016, se află pe rol la Judecătoria Buzău, după ce a fost pasat între instanțe, potrivit Libertatea.