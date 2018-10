Politic show: Ca pe vremea lui Ceaușescu: Ode ”conducătorului iubit”, Liviu Dragnea; Ce glume a făcut Adrian Văncică pe seama Elenei Udrea când a văzut-o în public la un spectacol; Cine minte: Tăriceanu sau Lazăr?

Mai multe organizații județene ale PSD i-au transmis duminică, pe Facebook, urări de ”la mulți ani” liderului partidului Liviu Dragnea. Dintre toate, s-a făcut remarcată organizația PSD Mehedinți, care a transmis o urare ce amintește de odele închinate ”conducătorului iubit” Nicolae Ceaușescu. ”Cu prilejul zilei de naștere a domnului președinte al PSD, Liviu Dragnea, Organizația PSD Mehedinți îi adresează cele mai calde urări de sănătate, bucurii și prosperitate, dorindu-i, totodată, să se bucure de multiple realizări în viața personală și profesională. Folosim acest prilej pentru a-i transmite înalta noastră considerație și de a-i adresa un călduros ” La multi ani!”, se arată pe pagina de Facebook a PSD Mehedinți, potrivit G4media. Cunoscut mai ales pentru rolul lui Celentano din serialul „Las Fierbinţi“, Adrian Văncică a povestit cum a reacţionat Elena Udrea când a glumit pe seama ei la un spectacol în care era prezentă în public. Întâmplarea a avut loc chiar în perioada în care fostul ministru se înscrisese la Teologie. „Ştii cine a fost la mine odată? Elena Udrea. Mamă, mamă, mamă ce am tăvălit-o. Nici nu mai ştiu ce i-am zis. Atunci când am văzut-o mi-au sărit toate în cap. Nimerise în sală undeva de Sf. Parascheva şi era în perioada în care se dusese la o şcoală de nu ştiu ce, să se facă măicuţă. I-am zis: «Dar ce căutaţi aici? De ce nu sunteţi la Iaşi ca toţi oamenii, de ce nu vă duceţi acolo să vă perfecţionaţi?» Am început să vorbesc cu ea, ceilalţi au început să râdă. «Vedeţi? Exact şi eu fac ca dvs. Stau cu un microfon, vorbesc liniştit, le-am luat banii şi pe ei îi ţin în întuneric»“, a povestit Văncică , potrivit Adevarul. Ministerul Justiției, Tudorel Toader, a avut sâmbătă un eveniment deosebit în familie: nunta fiului său, Alexandru, cu o tânără pe nume Bianca. Se pare ca înaintea petrecerii, Alexandru Toader și Bianca Tiron au participat la o cununie religioasă care a avut loc la biserica “Sfântul Sava” din Iași. De asemenea, intrarea în curtea bisericii a fost păzită de bodyguarzi. Ministrul Tudorel Toader, care și-a luat concediu pentru a participa la această nuntă, a postat un mesaj de felicitare pe Facebook, precum și 3 fotografii. ”Pentru Ionuț Alexandru și Bianca. Tradiționala urare - Casă de piatră!” - a scris ministrul Justiției pe rețeaua de socializare, potrivit Stirile ProTv. Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, l-a acuzat pe Augustin Lazăr de minciună în comunicatul de presă în care Parchetul General susținea HG-ul adoptat în 2005 îl obliga în planul de acțiune la încheierea unor protocoale cu SRI, SIE și CSAT. La o simplă consultare a Hotărârii de Guvern 231 din 2005, adoptată când Tăriceanu era premier, se poate vedea că planul de acțiune prevăzut în anexa doi a hotărârii prevede clar ”protocoale semnate de instituțiile implicate”, iar la responsabili este nominalizat între alții Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, potrivit G4media. Liviu Dragnea se enervează din ce în ce mai des când jurnaliștii își exercită dreptul legitim de a pune întrebări. Președintele PSD răspunde ironic, uneori de-a dreptul jignitor. Alteori încearcă strategii prin care să descurajeze întrebarea. Ieşirile nervoase ale preşedintelui social-democrat nu sunt de ieri, de azi. Numai săptămâna aceasta s-a întâmplat de două ori. "E suficient, domnișoară. Ați pus o întrebare și v-am răspuns. Nu. Plătiți-vă datoriile la stat și discutăm.", i-a spus el unei jurnaliste, potrivit Digi 24