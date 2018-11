​Politic show: Sindicatul grefierilor după apariția ”erorii” din dosarul lui Lazăr: Nu grefierii întocmesc dosarul de candidatură pentru funcția de procuror general; Lucian Şova: „Mă flatează faptul că sunt pe toate listele de remaniere”; Culisele căderii nervoase a lui Liviu Dragnea

Sindicatul grefierilor din România a acuzat miercuri seara că profesiei de grefier îi sunt aduse ”grave prejudicii de imagine” prin identificarea unei presupuse erori de grefă în dosarul de candidatură al lui Augustin Lazăr la funcția de procuror general, explicând că nu grefierii întocmesc dosarele de candidatură, acestea având caracter personal. Comunicatul Sindicatului grefierilor vine după ce procurorul general, Augustin Lazăr, l-a acuzat pe ministrul Justiției că exploatează o eroare de grefă atunci când susține că el a fost cel care a dat o rezoluție de clasare într-un dosar care îl viza pe Klaus Iohannis, în realitate rezoluția purtând numele unui alt procuror – Cristian Lazăr, potrivit G4media.

Întrebat, la Parlament, dacă este pregătit să plece din funcţia de ministru, Şova a spus: „Mă flatează faptul că sunt pe toate listele de remaniere. Sunt pregătit din prima zi. Cred că acest lucru nu se va face de o manieră întâmplătoare, atunci când se va face". Lucian Şova a mai spus că nu ştie dacă se va face o rocadă între ministere şi că nu are ce să-şi reproşeze. „Nu ştiu, îmi place că sunt pe toate listele de remaniere, nu ştiu dacă spre bucuria sau spre disperarea unora”, a adăugat ministrul, potrivit Euractiv. Procurorul General a replicat miercuri seară, după ce Tudorel Toader a prezentat “problemele” pe care le-ar fi identificat în dosarul acestuia. Ministrul i-a răspuns apoi pe Facebook. "Simple precizari ! Nu a fost si nu este nici o eroare referitoare la ordonanta de clasare din dosarul de candidatura a lui A. Lazar. Intrebarea mea era urmatoarea - cum se justifica o astfel de ordonanta in dosar. In sfarsit aflam si ” justificarea”- a gresit grefiera care a multiplicat lucrarile acestuia. Reamintesc si faptul ca tot o ” greseala” a fost si pe data de 20 martie 2018, atunci cand grefiera a multiplicat Protocolul secret din 2009, l-a trimis la MJ fara ultimele doua pagini care se “lipisera” la exemplarul trimis la CSM!", potrivit Stirile ProTv. Tudorel Toader nu a publicat rezoluţia de clasare a dosarului preşedintelui Iohannis despre care a susţinut că s-ar afla în mapa de candidat a lui Augustin Lazăr, deşi ameninţase cu acest lucru în urmă cu o săptămână. În schimb, a anunţat că a trimis la CSM „dosarul existent la Ministerul Justiţiei, în forma şi în ordinea identificată, împreună cu fişa de registratură cu documentele intrate”, arată ministrul pe site-ul Ministerului Justiţiei. El susţine că a trimis Consiliului Superior al Magistraturii o copie integrală după dosarul de candidatură al lui Augustin Lazăr, existent la Ministerul Justiţie, solicitând confirmarea sau infirmarea aspectelor indicate şi să se pronunţe asupra legalităţii publicării acestor documente, potrivit Adevarul. Căderea nervoasă de miercuri a lui Liviu Dragnea, când i-a drăcuit pe jurnaliștii care l-au întrebat dacă legea privind închisoarea la domiciliu l-ar avantaja, a fost rezultatul unor eșecuri în lanț înregistrate de liderul PSD în raporturile de putere cu puciștii din partid, potrivit surselor politice consultate de G4Media.ro. Obiectivul lui Dragnea a fost adoptarea moțiunii simple împotriva lui Tudorel Toader pentru a avea astfel pretextul să ceară în cadrul viitorului CEx demiterea acestuia din Guvern. Nemulțumirea sa față de ministrul Justiției constă în faptul că acesta refuză, cu sprijinul lui Tăriceanu și al Vioricăi Dăncilă, să își asume ordonanța de urgență privind amnistia și grațierea.