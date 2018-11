​Politic show: Cum a fost Dragnea luat la mișto după declarația că vrea să fie împușcat; Petre Daea: România nu e în altă parte,ci numai aici.Ea nu se poate asemăna cu nimeni, n-are cu cine; Cum îl ajută Rovana Plumb pe Tudorel Toader să-și securizeze postul de rector

Mai amuzante decât ieșirea nervoasă a lui Liviu Dragnea din Parlament nu pot fi decât memele făcute pe acest subiect. De remarcat este gândul lui că ar trebui sau s-ar ajunge până în momentul în care ar putea fi împușcat. Dragnea încă mai crede că este „eligibil” pentru a fi asasinat politic. Bineînțeles, pe Facebook au apărut, la scurt timp, câteva meme amuzante despre acest subiect. Cu toate că se vede pe chipul său cât e de indignat și de iritat de faptul că a devenit una dintre cele mai detestate persoane din România, Dragnea obișnuia să-și controleze stările emoționale și le râdea tuturor pe sub mustață, vrând să pară ceea ce nu e. De când a primit condamnarea, Dragnea e mai puțin tolerant cu glumele sau întrebările mai mult sau mai puțin acuzatoare, scrie Playtech. Ministrul Agriculturii crede că nicio altă ţară de pe planetă nu e "mai bine brăzdată din punct de vedere hidrografic". "România nu e în altă parte, ci numai aici. Şi ea nu se poate asemăna cu nimeni pentru că n-are cu cine. Şi să vă spun de ce. N-o să găsim pe planetă o ţară mai bine brăzdată din punct de vedere hidrografic", a declarat joi ministrul Agriculturii, Petre Daea, la Forumul Securitatea Alimentelor și a Resurselor de Apă, eveniment organizat în marja Târgului Comercial Indagra 2018, scrie Euractiv.



Premierul Viorica Dăncilă a precizat, joi, că va prezenta în Comitetul Executiv Național al PSD detalii legate de activitatea miniștrilor, în ceea ce privește îndeplinirea programului de guvernare. „Nu am să fac o evaluare a miniştrilor acum. Lucrurile pe care am să le aduc în faţa Comitetului Executiv Naţional nu vor face referire la nume. Voi face o analiză, am făcut-o deja, am terminat-o, legată de activitatea şi îndeplinirea programului de guvernare. Pentru mine este important ca programul de guvernare cu care am venit în faţa românilor să devină realitate, iar evaluarea mea nu va fi referitoare la un nume sau la altul din Guvern”, a declarat Viorica Dăncilă, potrivit Stirile ProTv. Tudorel Toader, ministrul Justiției, primește ajutor de la Rovana Plumb în securizarea postului de rector al Universității Al.I. Cuza din Iași. Senatul universității, care îi este potrivnic ministrului Toader și al cărui președinte ia în calcul să candideze la poziția de rector al Universității potrivit surselor Edupedu.ro, a introdus în luna septembrie în carta universitară faptul că rectorul poate fi demis dacă afectează imaginea universității, adică mult mai ușor. Ministerul Educației tocmai a respins de la avizare noua cartă universitară, potrivit unui document obținut de Edupedu.ro. Ministerul Educației a avizat negativ noua cartă a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, unde Tudorel Toader – actualul ministru al Justiției – este rector suspendat cât timp este membru în guvern, potrivit Edupedu. Abia intrase Viorica Dăncilă la Târgul internaţional de produse din domeniul agriculturii INDAGRA 2018, când din public s-a auzit “Ciuma roşie a venit în vizită” şi “Măria sa, Incompetenţa”. Premierul a trecut mai departe fără vreo reacţie, iar producătorii locali au început să o îmbie cu diverse bucate. De la pâine, a fost condusă la produsele de la păstrăvărie, unde recomandarea Vioricăi Dăncilă a fost clară: “Faceţi parte din federaţie? Pentru că astfel veţi avea a o voce mult mai puternică, dacă vorbiţi mai mulţi, decât dacă fiecare separat susţine o anumită…” “Dacă vrem să avem succes, trebuie să nu mai exportăm materie primă şi produse prelucrate, pentru că vom avea un beneficiu pentru România şi pentru agricultură şi pentru tot,” le-a mai spus premierul celor prezenţi, scrie Gandul.



Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, ar putea fi dat în judecată de procurorul general Augustin Lazăr care îl acuză că a distorsionat adevărul când a spus că a clasat un dosar deschis pe numele lui Klaus Iohannis, deşi dosarul respectiv fusese închis de un alt procuror cu acelaşi nume, şi anume de Cristian Lazăr. Reacţia vine după ce Tudorel Toader a afirmat pe 24 octombrie că Lazăr ar fi semnat o ordonanţă de clasare a unui dosar penal care îl viza pe Klaus Iohannis, ministrul promiţând inclusiv faptul că va aduce probe în sprijinul acuzaţiei. Ceea ce nu s-a întâmplat. Ba mai mult, miercuri seara s-a aflat că de fapt respectiva clasare a fost dată de un alt procuror pe care îl cheamă Cristian Lazăr. De altfel, acesta din urmă a confirmat ieri că, în 2014, a dat soluţie de clasare în dosarul amintit de Toader. Procurorul Cristian Lazăr, a subliniat că acel document nu avea ce să caute în dosarul de candidatură al lui Augustin Lazăr precizând că persoana care a pus rezoluţia acolo trebuie să răspundă, potrivit Adevarul.