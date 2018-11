​Politic show: Clientela politică a obținut în instanță apartamente la prețul unei nopți la hotel; Firea: „Nu sunt motive să fiu exclusă din PSD“. De ce nu va participa la şedinţa CEX; Cozmin Guşă: Sunt de acord cu amnistia şi graţierea, dar cu două condiţii!“

Întrebată dacă îi este teamă de o posibilă excludere din partid, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus că îi este teamă doar de Dumnezeu. Firea spune că nu a adus prejudicii partidului, ci a criticat doar o singură persoană: pe Liviu Dragnea.„Nu ştiu când va fi CEx, pentru că deocamdată doar pe surse am aflat că se va organiza Comitetul Executiv. Nu am primit până acum o invitaţie. Dacă va avea loc, aşa cum se zvoneşte, luni sau miercuri, nu voi participa pentru că am acceptat încă din luna august invitaţia de a merge într-o delegaţie oficială la Madrid, la mai multe evenimente”, a declarat primarul Capitalei Gabriela Firea vineri, potrivit Adevarul. Ceea ce se întâmplă în Partidul Social Democrat nu este normal, iar cei din teritoriu se fac preş în faţa mai-marilor de la Bucureşti, a declarat vineri preşedintele PSD Piteşti, Cristian Gentea. Acesta s-a declarat șocat de dezvăluirile referitoare la mașinile de lux achiziționate de trezorierul partidului, Mircea Drăgici. „Eu mi-aş lua parlamentarii după mine, m-aş duce direct la domnul Dragnea şi i-aş spune: „Dacă nu faci asta noi nu mai votăm şi gata!”. Din păcate nu e normal ce se întâmplă în PSD, dar cred că aici s-a ajuns , văd că aşa fac alţii din alte judeţe”, a spus Cristian Gentea. El a dorit să atragă în mod public un semnal de alarmă că lucrurile nu mai continua în acest ritm, iar PSD Argeş trebuie să pună piciorul în prag faţă de conducerea centrală a partidului, scrie G4media.



Proaspăt întoarsă de la Tokyo, unde a văzut cum gestionează japonezii traficul şi consecinţele cutremurelor, primarul general al Capitalei Gabriela Firea îşi va completa cunoştinţele de urbanism la Madrid, unde va efectua, începând de luni, o vizită oficială. La invitaţia omologului său, Manuela Carmena Castrillo, Firea va semna un memorandum de cooperare privind dezvoltarea durabilă, infrastructura, educaţia, cultura şi turismul. Primarul general va avea şi mai multe întrevederi cu experţi din Madrid „pe probleme de smart city şi infrastructură”, potrivit Gandul. Ce salariu are Sorin Grindeanu la ANCOM. După ce săptămânile trecute Sorin Grindeanu a dezvăluit că are un salariu de 8.000 de lei ca preşedinte al ANCOM (Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii), instituţia a făcut acum publică suma pe care o încasează fostul premier, dar şi vicepreşedinţii instituţiei. Astfel, într-un răspuns publicat HotNews.ro, ANCOM precizează că Sorin Grindeanu are un salariu net lunar de 8.892 lei, iar cei doi vicepreşedinţi ai autorităţii au salarii de 7.780 lei, De asemenea, instituţia mai transmite că salariile medii nete pentru directorii din instituţie au fost de 16.225 lei, potrivit Libertatea. Consultantul politic Cozmin Guşă a explicat cum ar trebui să fie făcute legile amnistiei şi graţierii. "Eu sunt de acord cu amnistia şi graţierea cu două condiţii: cu recuperarea integrală a prejudiciului şi cu amendă foarte puternică care să aducă bani statului român, adică recuperăm asta, dar mai vrem încă pe atât pentru că ai greşit. Asta la oamenii de afaceri. Iar la oamenii politici, beneficiezi de amnistie sau graţiere, ok, dar mai stai o tură sau două, ne mai vedem în 2024. Până atunci rămâi om politic fără să fii consilier, consilier judeţean, primar, parlamentar. Cu aceste condiţii. Să recuperăm pentru statul român pentru că avem multe de construit în România, cu amendă pentru cel care a greşit, să îşi vândă o casă, două, trei, să dea banii aici să facem un spital din alea patru case ale lui, mai ales dacă vreo două sunt prin Florida. Iar la oamenii politici, cu pauză. Aducem pacea, construim, nu tot alergăm unul după alţii", a declarat el potrivit Adevarul. În cea mai controversată afacere imobiliară pe bani publici, în care apartamente construite la începutul anilor ’90 au fost vândute la prețuri echivalente cu prețul unei nopți de cazare la hotel, și-au spus ultimul cuvânt și instanțele de judecată. Contrar așteptărilor, magistrații au hotărât că aceste tranzacții sunt perfect legale și practic, au împroprietărit pe zeci de funcționari din clientelele PSD, PNL și PDL, dar și judecători sau foști militari sau polițiști, cu apartamentele de serviciu, pe care le pot cumpăra la prețuri cu mult mai mici decât salariile pe care le încasează lunar. Un apartament cu o cameră costă 150 de lei, unul cu trei camere 1.600 de lei, potrivit Romania Libera.