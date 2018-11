Politic show: Conflictul PSD versus Corina Creţu. Ce promiteau social-democraţii în campania din 2016 pe tema spitalelor regionale şi ce „au realizat“; Ziua măcelului în PSD. Cine sunt liderii pe care Dragnea vrea să-i mazilească; PSD plătește din banii statului o chirie lunară de 19.000 de euro pentru o vilă în Pipera. 

Social-democraţii au dat vina pe autorităţile europene pentru faptul că nu au reuşit să avansaze cu planurile lor privind spitalele regionale, care ar trebui să fie gata în 2020. „Peste 50.000 de noi locuri de muncă vor fi create în domeniul sănătate, prin cele 9 mari spitale construite până în 2020, dar şi prin deblocarea tuturor posturilor de medici din toată ţara şi scoaterea lor la concurs până cel târziu în primăvara anului 2017“, se arăta în programul de guvernare al PSD. De altfel, Dragnea şi apropiaţii care au redactat programul de guvernare precizau că spitalele urmau să fie construite cu finanţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii, fond care nici măcar nu e încă înfiinţat, după ce legea prin care urmărea acest obiectiv a fost declarată neconstituţională, scrie Adevarul. Cei de la Rise Project România a anunțat pe pagina lor de Facebook că au intrat în posesia unor documente secrete și a mii de fotografii cu personajele anchetate de DNA în dosarul Tel Drum, firma pe care o acuză procurorii că a câștigat pe ochi frumoși lucrări publice în Teleorman și despre care se spune că este, de fapt, imperiul financiar al liderului PSD Liviu Dragnea. Întrebat, în țară, despre această anchetă, Liviu Dragnea a negat totul la acea vreme, cu zâmbetul pe buze. „Văd o mare disperare înainte de congres. Ce vă pot spune și mărturisesc, îmi asum autodenunțul ăsta, m-au prins când vindeam portocale pe plajă. Am doar ce e în declarația de avere. Înțeleg că e o disperare și au reîncălzit ciorba asta, au reîncălzit-o, eu n-o mănânc. Amestecăm congresul cu ciorba, cu portocalele”, declara el potrivit Click. Grupul anti-Dragnea din PSD i-a transmis președintelui partidului că, dacă va forța excluderea vreunui nemulțumit la ședința Comitetului Executiv de săptămâna viitoare, tot grupul va demisiona din partid și va vota moțiunea de cenzură, au declarat pentru G4Media.ro surse din PSD. În acest moment, din nucleul dur al puciștilor fac parte Paul Stănescu, Adrian Țuțuianu, Marian Neacșu, Marcel Ciolacu, Mihai Tudose, Ion Mocioalcă, la care s-a alăturat și Gabriela Firea. Aceștia controlează un număr de parlamentari care ar determina pierderea majorității de către coaliția PSD – ALDE dacă ar pleca din partid. De altfel, Adrian Țuțuianu i-a transmis public un mesaj de avertizare lui Liviu Dragnea, scrieLiviu Dragnea ar vrea să supună la vot mazilirea mai multor lideri care s-au răsculat împotriva sa. Primul vizat e Marian Neacşu, secretarul general al PSD, fost om de încreder a lui Liviu Dragnea până luna trecută, când a trecut de partea lui Paul Stănescu. Surse politice susţin că „dezertarea“ lui Neacşu a fost total surprinzătoare pentru liderul PSD, care îl considera mâna sa dreaptă. Cum a ajuns Neacşu să se dezică de Dragnea? „Marian a cerut garanţia că o persoană foarte apropiată de el, o doamnă, va primi un loc eligibil la alegerile europarlamentare. Dragnea a spus «mai vedem», Neacşu s-a enervat şi a întors armele“, susţin surse din conducerea PSD pentru „Adevărul“. În replică, Dragnea vrea să ceară excluderea lui Neacşu din partid şi să-l instaleze pe Codrin Ştefănescu, cel care, la Congresul PSD, a pierdut funcţia de secretar general chiar în faţa lui Neacşu, scrie Adevarul. Un document pe care Newsweek România îl publică astăzi arată că, în mai puțin de cinci luni din acest an, 380.000 de euro au plecat din subvenția primită de PSD de la stat în contul unei persoane fizice. Suma reprezintă echivalentul a 20 de luni de chirie pentru o vilă în Pipera care, în cel mai bun caz, ar costa 2.500 de euro lunar.Conform documentului, PSD a început să-i plătească, încă din februarie a.c., sume imense unui cetățean pe nume Corneliu Geană. El a primit, între 20 februarie și 11 iunie a.c., peste 1,77 milioane de lei. Așadar, în mai puțin de cinci luni, PSD nu doar că a decis să plătească chirie pentru o vilă în Pipera, în valoare de 19.000 de euro lunar, dar a și plătit în avans pe 20 de luni, scrie Digi24.