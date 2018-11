​Politic show: Guvernul legalizează mita la concursurile pe posturi în universități: Evaluatorii pot fi profesori sau cercetători care au beneficiat de foloase din partea candidaților; Victor Ponta: Categoric nu voi candida în 2019 la prezidențiale, dar voi fi cap de listă la europarlamentare; Tăriceanu spune că se înţelege foarte bine cu Liviu Dragnea şi că actuala coaliţie rămâne la guvernare

Profesorii universitari și cercetătorii își pot evalua de acum înainte asociații din firme și șefii din proiectele europene, la concursurile pe post organizate de universități. Cel mai grav este că a fost scoasă interdicția ca evaluatorii să fi primit de la candidați “servicii sau foloase de orice natură”, în perioada examenului sau cu 5 ani înainte. Aceste modificări la metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior au fost făcute ieri de către Guvernul Dăncilă. Amintim că Ministerul Educației nu mai are ministru plin deja de 40 de zile, potrivit Edupedu. Victor Ponta a spus duminică la România TV că în mod ”categoric” nu va candida la alegerile prezidențiale de anul viitor, dar partidul său, Pro România, va avea un candidat pentru Cotroceni, pe care însă nu a vrut să îl dezvăluie. ”Am învățat din greșeli, cred că era bine să nu candidez la prezidențiale în 2014 și să-mi duc mandatul de premier la final”, a spus fostul premier. Victor Ponta a mai spus că va fi cap de listă al Pro România la alegerile europarlamentare din 2019 pentru a trage partidul după el, dar nu va merge la Bruxelles, potrivit G4media. Călin Popescu Tăriceanu a declarat, duminică seara, la România TV, că actuala coaliţiei va rămâne la guvernare chiar dacă s-a încercat să se bage fitile. “Rămâne, vă spun fără niciun fel de ezitare. Am văzut că în ultima vreme s-a încercat foarte mult, foarte mult s-a încercat să se bage fitile, zâzanie între cele două partide ale coaliţiei”, a spus Tăriceanu. Întrebat dacă se înţelege bine cu Liviu Dragnea, Tăriceanu a răspuns: “Da, chiar foarte bine, am vorbit şi ieri cu el la telefon, ne consultăm. Eu am găsit într-o zi aşa o formulare mai plastică, dom’le, dar nu suntem gemeni ca să facem totul identic", a spus el potrivit Adevarul. Preşedintele Pro România, Victor Ponta, susţine că, pe fondul actualei guvernări, pe care o consideră “penibilă”, săptămâna viitoare, toate grupurile politice din Parlamentul European vor adopta o rezoluţie de condamnare a României. “Nu mă încălzeşte nici Kovesi, nici Lazăr, nici Niţu. Şi oricum o să pună Dragnea cu Toader Tudorel o altă Kovesi şi un alt Lazăr, nu îmi fac nicio iluzie. Nu o să reuşească să dea pensii, salarii, să facă investiţii, să dezvolte economic şi să reracordeze România din nou la Uniunea Europeană. Noi, marţi, pe 13, în ceasurile rele, o să avem două chestiuni pe care nu le-am mai avut niciodată. O să avem o rezoluţie în Parlamentul European de condamnare a României de către toate grupurile politice.", a spus el potrivit Stirile ProTV.



”Îi lămurim p-ăștia din UE că nu corupția e marea problemă a României și că în spatele corupției s-a desfășurat o luptă politică? Păi astea sunt problemele serioase cu care ne confruntăm. Încheiem MCV sau nu? O să vedeți ce traznăi sunt acolo” – așa a sintetizat Călin Popescu Tăriceanu mizele pe care România ar trebui să le aibă la președinția UE de la începutul anului viitor. ”Astea sunt mizele adevărate, politice. Altfel, câte mașini sunt necesare și câte camere de hotel – astea le face toată lumea”, a mai spus Tăriceanu potrivit G4media.