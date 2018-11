Politic show: Dragnea s-a întâlnit la un restaurant cu ”omul sistemului” Gabriel Oprea pentru a discuta o posibilă alianța PSD – UNPR; „Răzgândica“. Ecaterina Andronescu, în urmă cu trei luni: „Guvernul Dăncilă e cel mai slab din istoria PSD. Mă aştept să fiu exclusă“. Azi e noul ministru al Educaţiei

După ce s-a prezentat drept victimă a GSP și a DNA, ”care a fost asmuțită pe colegii mei”, Gabi Firea a anunțat că închide Stadionul Național ”vreme de două, trei luni”. Dar de ce să nu închidă direct Bucureștiul? E un oraș mare, complicat și populat cu oameni din ce în ce mai nemulțumiți de administrația PSD, centrală și a sectoarelor. În ultimii ani ai domniei sale paroxistice, Nicolae Ceaușescu a închis Calea Victoriei pentru mașini, ca să se poată deplasa nestingherită coloana sa oficială. În ultimele ore, Gabriela Firea a decis să închidă Arena Națională pentru spectatori, ca să poată asculta, în voie, pe un stadion gol, amintirea huiduielilor din momentul ”Simona Halep”, scrie Tolo.



Liviu Dragnea și Gabriel Oprea s-au întâlnit la un restaurant din Capitală pentru a discuta despre o posibilă alianță dintre PSD și UNPR, au declarat pentru G4Media surse apropiate celor doi. Întâlnirea a avut loc joi, 8 noiembrie, la un restaurant al MAI de pe Știrbei Vodă. Apropierea lui Dragnea de Gabriel Oprea ar avea ca scop, pe lângă calculele de ordin politic, și bunele relații pe care acesta le-a întreținut și încă le-ar avea cu ”statul paralel”, denunțat și atacat de liderul PSD de câte ori are ocazia. Pe de altă parte, Oprea se laudă cu voturile rezerviștilor din structurile militare. Și la începutul lui 2016, Liviu Dragnea a discutat cu Oprea despre o posibilă alianță cu UNPR, însă Oprea a decis atunci fuziunea cu PMP-ul lui Traian Băsescu, pe care a denunțat-o ulterior.Senatorul PSD Ecaterina Andronescu spunea, la Adevărul , în urmă cu trei luni, că Executivul Dăncilă este cel mai slab din istoria PSD. "Cred că da. Dacă mă uit, aşa, în istoria PSD, cred că da. Au fost guvernele Năstase, Ponta, ca să nu ne ducem şi mai în spate. Cred că şi mai în spate dacă ne ducem, tot la această concluzie ajungem " Azi, Ecaterina Andronescu a acceptat oferta lui Liviu Dragnea şi va fi ministru al Educaţiei chiar în Guvernul Dăncilă. „Poate aceasta este soluţia: să fim la un moment dat critici şi apoi să nu mai fim”, a comentat Firea răzgândirea Ecaterinei Andronescu, poreclită Abramburica.„Senatorii PSD au personalitate, am spus că se vor uita cu atenţie peste acest dosar şi nu face bine nimănui să ne pronunţăm înainte, mai ales eu care nu sunt senator şi nu am acces acolo”, a declarat luni Liviu Dragnea când a fost întrebat despre dosarul de corupție al lui Călin Popescu Tăriceanu. Este pentru prima oară în ultimii doi ani când Dragnea nu folosește sintagmele ”statul paralel” și ”abuzuri” în legătură cu un dosar DNA, iar explicația e simplă: șeful PSD are tot interesul să îl țină în șah pe șeful ALDE, cel care a refuzat constant OUG pentru amnistie și grațiere. Întrebat cum vor vota senatorii PSD la cererea de ridicare a imunității lui Tăriceanu, Dragnea a răspuns cu o întrebare retorică: „Eu sunt Mama Omida acum, sincer?”, scrie G4media.



Într-o reacție la preluarea portofoliului din nou de Ecaterina Andronescu, Oana Moraru spune pe pagina sa de Facebook că acesta este “un post mită pe care ea îl înfulecă liniștită în văzul lumii, pe un raft mai sus puțin decât ăla de ieri, dedicat special ființelor fără coloană vertebrală“. “Acum 2 luni, Andronescu îi cerea lui Dragnea printr-o scrisoare publică să se dea jos de pe raftul de sus al partidului, că nu e onorabil ce face și ce drege, că le trage imaginea în jos. Astăzi, doamna asta ia postul de Ministru al Educației, dat de același Dragnea, fără nicio tresărire. Un post mită pe care ea îl înfulecă liniștită în văzul lumii, pe un raft mai sus puțin decât ăla de ieri, dedicat special ființelor fără coloană vertebrală.”, a scris ea pe Facebook potrivit Edupedu.