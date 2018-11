Politic show: Florin Iordache: Este incorect ca intrarea României în Schengen să fie condiționată de MCV; Firea: Toţi care sunt în dezacord cu Dragnea sunt decapitaţi; Ponta – 3 lucruri pe care nu le-aș fi făcut dacă în 2014 eram ales președinte: nu i-aș fi numit pe Dăncilă premier, pe Dragnea șeful Camerei și pe Ecaterina Andronescu ministru

Președintele PNL Ludovic Orban a anunțat că formațiunea politică pe care o conduce va ataca la Curtea Constituțională legea privind detenția la domiciliu. Proiectul de lege prevede că, în cazul persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de până la un an, executarea pedepsei se realizează prin detenţie la domiciliu, cu excepţia persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violenţă. Aceste prevederi se aplică şi persoanelor condamnate care mai au de executat 18 luni până la împlinirea fracţiei minime obligatorii pentru liberarea condiţionată din pedeapsa iniţială a închisorii mai mare de un an. Liderul PNL, Ludovic Orban, susține că acest act normativ este ”de neacceptat”, scrie Stirile ProTv. „Faptul că Spaţiul Schengen sau intrarea României în Spaţiul Schengen este condiţionată de acest MCV este incorect, pentru că, până la urmă, România îndeplineşte condiţiile necesare intrării în Spaţiul Schengen şi aici este o poziţie politică. Faptul că în tot spaţiul european cea mai mare parte sunt partide de dreapta, iar în România sunt... partidul de la guvernare care are nişte rezultate spectaculoase şi care ar face invidioşi mulţi colegi din spaţiul european pentru progresele importante pe care România le-a făcut în ultima perioadă”, a spus Florin Iordache, citeaza Digi24.



Gabriela Firea a declarat, vineri, că îşi aşteaptă sentinţa la Comitetul Executiv PSD şi că nu vor fi surprize în privinţa situaţiei sale, întrucât ştie că „se doreşte” să fie înlăturată de la conducerea PSD Bucureşti şi Ilfov pentru că cei care sunt în dezacord cu liderul PSD sunt ”decapitaţi”. De asemena, Gabriela Firea răspunde acuzaţiilor membrilor PSD Spania, care au declarat că sunt dezamăgiţi că la vizita ei la Madrid a ignorat problemele a peste un milion de români, şi a precizat că nu a căutat-o nimeni, subliniind că probabil au fost sunaţi şi rugaţi să aibă o astfel de reacţie impotriva sa. Gabriela Firea a declarat că este convinsă că CEx PSD va fi convocat când Liviu Dragnea va avea toate voturile necesare îndepărtării sale de la funcţiile de conducere din partid, subliniind că au fost chemaţi mai mulţi colegi de liderul PSD în acest scop, scrie Gandul. Florin Călinescu a criticat în termeni duri revenirea Ecaterinei Andronescu, fiind de părere că astfel „s-a resuscitat dezastrul din învăţământ“. De asemenea, omul de televiziune mai spune că Andronescu „şi-a făcut praf coloana demnităţii“, făcând referire că nu mai departe de săptămânile trecute ea era unul dintre principalii critici ai lui Liviu Dragnea, omul care acum a pus piciorul în prag pentru nominalizarea ei. „S-a resuscitat dezastrul din învăţământ prin reexpunerea moaştelor abramburicăi în cabinetul de ministru al învăţământului. După atacul asupra liderului, acum coloana demnităţii ei s-a făcut praf, după ce Liviulică i-a aruncat zgârciu’ ăsta din marele ciolan şi relicva s-a gudurat să-l înhaţe“, a scris Călinescu pe Facebook, potrivit Adevarul. Fostul premier Victor Ponta a scris vineri o postare pe Facebook în care a rememorat înfrângerea de acum fix patru ani în fața lui Klaus Iohannis în cursa pentru președinție. Într-o cheie ironică, Ponta a listat trei lucruri ”care cu siguranta NU s-ar fi întâmplat” daca în 2014 ar fi câștigat alegerile: "Nu as fi desemnat-o pe Doamna Dancila Prim Ministru. Nu l-as fi lasat pe Dl Liviu Dragnea sa fie Presedintele Camerei Deputatilor ( mi-a cerut in 2013 si 2014 aceasta pozitie si l-am refuzat de fiecare data cerindu-i sa sa ocupe de lucrurile la care se pricepe). Nu as fi numit-o pe Doamna Andronescu din nou Ministru al Educatiei", a spus el potrivit G4media.