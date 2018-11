​Politic show: ​Remus Borza: Guvernarea neprofesionistă ne costă 10 miliarde euro pe an; Cine sunt cei 24 de lideri PSD care au semnat scrisoarea anti-Dragnea. Şase au fost executaţi, doi au fost promovaţi; Raluca Turcan: 200 de milioane de lei tăiați de la Ministerul Educației este o crimă națională

PSD are șansa de a reforma radical România însă doar apelând la remanieri guvernamentale în urma cărora să fie numiți profesioniști în funcțiile de miniștri, comentează într-un articol apărut pe site-ul propriu de internet deputatul independent Remus Borza. "Dacă s-ar trezi doamna Vasilica și ar sesiza Curtea Constituțională pe un conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Președinție, ar avea câștig de cauză. Ceea ce a făcut Iohannis acum câteva zile, refuzând revocarea lui Paul Stănescu de la Dezvoltare și a lui Lucian Șova de la Transporturi, este neconstituțional. Revocarea este apanajul exclusiv al primului-ministru, doar numirea e la pixul președintelui.Si doar o singură dată”, scrie el, potrivit Digi24. 24 de lideri ai PSD au semnat pentru demiterea lui Liviu Dragnea în urmă cu două luni. O parte dintre aceştia au fost „executaţi“: Gabriela Firea, Paul Stănescu, Victor Negrescu, Adrian Ţuţuianu, Marian Neacşu şi Mihai Fifor. Doi dintre pucişti, Niculae Bădălău şi Rodica Nassar, au fost promovaţi.Un caz aparte e Mihai Fifor. Fostul ministru al Apărării a fost dat afară de Dragnea din Guvern, dar a primit funcţia de preşedinte al Consiliului Naţional al PSD, cel mai important for de conducere al PSD, potrivit Adevarul. Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan a criticat vineri rectificarea bugetară prin care Guvernul a tăiat 200 de milioane de lei de la Educație, gest pe care l-a numit ”o crimă”. ”Rectificarea bugetară – o noua dovadă că guvernarea e incompetentă și lipsită de responsabilitate. De la educație s-au tăiat 200 de milioane de lei! Sistemul de învățământ se confruntă cu două mari probleme: lipsa profesorilor și abandonul școlar al elevilor. Țara noastră alocă sub 2,8% din PIB pentru educație, cel mai scăzut nivel din UE. 200 de milioane de lei tăiați de la Ministerul Educației este o crimă națională”, a declarat ea potrivit G4media.



Este pentru prima oară când PSD taie bani de la Educaţie şi Sănătate la rectificarea bugetară, iar Liviu Dragnea trebuie să-şi ceară scuze în faţa profesorilor şi educatorilor, a declarat, joi, senatorul PNL Florin Cîţu. “Cred că este pentru prima oară în perioada postdecembristă când PSD taie bani de la Educaţie şi de la Sănătate la rectificarea bugetară. Şi taie bani şi de la Transporturi - cu asta ne-am mai obişnuit, dar premiera este că taie bani de la Sănătate şi Educaţie şi cred că este momentul ca Liviu Dragnea să vină să-şi ceară scuze în faţa profesorilor şi educatorilor”, a precizat el, potrivit Stirile ProTv.



Tudor Chirilă l-a desfiinţat pe Ilan Laufer, după ce acesta l-a acuzat pe preşedintele Klaus Iohannis de antisemitism, pentru că a refuzat să-l desemneze în funcţia de ministru al Dezvoltării. ”Să te foloseşti de drama poporului tău ca să sensibilizezi şi să manipulezi opinia publică, asta înseamnă să fii MIZERABIL,” apreciază artistul. ”Să te foloseşti de drama poporului tău ca să sensibilizezi şi să manipulezi opinia publică, asta înseamnă să fii mizerabil. Să ajungi să te poziţionezi ca înflăcărat gardian al memoriei dramelor poporului tău, când eşti mai cunoscut pentru activitatea mondenă decât pentru activism, asta înseamnă să fii mizerabil.” scrie pe Facebook Tudor Chirilă, potrivit Gandul.