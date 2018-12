Politic show: Cum poate fi dat jos Dragnea din fruntea Camerei Deputaţilor după ce PSD a pierdut majoritatea. Ponta pregăteşte răzbunarea; Viorica Dăncilă, despre recentele plecări din PSD: „Nu are domnul Ponta puterea să ne pună în dificultate”; Corina Creţu este membru PSD, deşi Olguţa Vasilescu spunea că nu mai e

Primul pas ar fi modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor. În acest moment, Regulamentul spune că „propunerea de revocare se face în scris de către liderul grupului parlamentar care l-a propus şi căruia îi aparţine funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor“. Aşadar, cum Dragnea a fost propus ca preşedinte de grupul PSD, tot grupul PSD trebuie să-i ceară demisia. Însă preşedintele grupului PSD din Camera Deputaţilor este Daniel Suciu, deputat de Bistriţa, filială condusă de Radu Moldovan, unul dintre oamenii fideli liderului PSD. Aşadar, Daniel Suciu nu va cere schimbarea lui Dragnea, scrie Adevarul. Premierul Viorica Dăncilă a comentat marţi cele mai recente plecări din Partidul Social Democrat (PSD), spunând că Victor Ponta "nu are puterea să ia atâţia deputaţi" încât să pună în dificultate majoritatea parlamentară. „Nu are domnul Ponta puterea să ia atâţia deputaţi astfel încât să ne pună în dificultate. Eu cred că pentru PSD nu există acum pericolul pe care vrea să-l insufle domnul Ponta că va cădea Guvernul, că nu mai avem majoritate. Este păcat că un fost prim-ministru, care ar trebui să gândească mult mai responsabil, pentru că a ocupat această funcţie, are ca principală preocupare dărâmarea Guvernului în prag de preluare a preşedinţiei rotative", scrie Libertatea.



În ciuda evidenţelor, figuri publice care au ocupat funcţii de prim rang în statul român cenzurează cu încăpăţânare (a se citi din interes) realitatea, recurgând în argumentare la tot felul de artificii. Unii, precum Adrian Năstase în 2011, merg până într-acolo încât să nege existenţa acestui scut invizibil, dar atât de eficient, numit imunitate a aleşilor în faţa procurorilor. Îi trădează însă nervozitatea din exprimare: "Sunt aproape opt ani, de când diverşi idioţi continuă să vorbească despre imunitatea parlamentarilor pentru fapte penale (...) Întrebarea este cum să ridici ceva care nu mai există, scrie Digi24. Lia Olguţa Vasilescu a spus luni seara, la TVR, că funcţia europeană a obligat-o pe Corina Creţu să renunţe la calitatea de membru de partid. Fals! Comisarul european Corina Creţu este în continuare membru PSD, susţin surse din conducerea partidului pentru Adevărul. Conform legislaţiei europene, comisarii europeni pot rămâne membri de partid. Corina Creţu, cu o vechime de peste 20 de ani în PSD, a ajuns comisar european fiind susţinută de Guvernul Ponta. În ultimul an, Corina Creţu a demonstrat, cu cifre, că guvernele PSD au tratat superficial absorbţia fondurilor europene dedicate infrastructurii, scrie Adevarul. Zambra Iosipescu, zis Contele, a fost condamnat luni de către Judecătoria Cluj, la pedeasa de 2 ani şi jumătate cu executare, pentru înşelăciune. Împreună cu acesta a fost condamnată şi soţia, Mihaela, la 2 ani şi 8 luni cu suspendare sub supraveghere. Reamintim că ploieșteanul Mircea Nicolae Zambra- Iosipescu, s-a făcut remarcat după revoluţie, cu partidul său politic de apartament, cu care a ajuns şi în CPUN (Consiliul Provizoriu de unitate Naţională) şi cu titlul nobiliar cu care s-a împăunat, adăugând cuvântul „Conte” la numele său, dar şi prin fapte penale, fiind condamnat de mai multe instanţe din ţară pentru înşelăciune, scrie Ziarul de Iasi.