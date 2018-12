​Politic show: ​Președintele Iohannis: Sper ca opoziția să susțină o moțiune de cenzură; PSD nu este capabil să genereze un guvern performant; Filmul scandalului din Camera Deputaților. Ce au câștigat liberalii din acest circ politic; Sondaj IMAS: PSD s-a prăbuşit

Klaus Iohannis a afirmat, miercuri seara, că speră ca opoziția să inițieze o nouă moțiune de cenzură împotriva guvernului PSD-ALDE întrucât social-democrații nu ar fi capabili să instaleze un guvern performant. A comentat totuși că remanierile făcute de PSD duc la înlocuirea unor oameni slabi cu alți oameni slabi. ”PSD nu este capabil să genereze un guvern performant, avem o guvernare pesedistă foarte slabă. În loc să vină cu oameni pregătiți, cu un guvern performant, am avut două guverne care n-au fost bune și chiar înlăturate. Al treilea nu e cu nimic mai bun”, a declarat președintele României potrivit G4media. 5 decembrie a fost o zi extrem de tensionată în Parlamentul României. Liberalii au forțat revocarea lui Liviu Dragnea din fruntea Camerei... și chiar au ales un nou președinte de ședință din partea PNL. Liberalii au adus în sala de plen două boxe și un microfon și au desemnat un nou președinte care să conducă lucrările. S-a întâmplat după două ore de dezbateri în contradictoriu, timp în care Florin Iordache a tergiversat lucrările și nu a supus la vot propunerea PNL privind revocarea lui Liviu Dragnea. Liberalii nu au vrut să mai plece de la pupitrul sălii de ședințe, iar Florin Iordache a suspendat lucrările, scrie Stirile ProTv. Partidul condus cu mână de fier de Liviu Dragnea a coborât sub pragul de 25%, arată sondajul IMAS pe luna noiembrie comdandat de USR şi obţinut de Adevărul. PNL e într-o uşoară creştere (23%), în timp ce USR are aproape 15%. Partidul lui Dacian Cioloş sare puţin de 8%. Aşadar, o alianţă între USR şi RO+ ar trimite cele două partide în ceafa PNL. Formaţiunea condusă de Călin Popescu Tăriceanu atinge aproape 12%. Sondajul IMAS pe luna noiembrie prezinta urmatoarele procente: PSD - 24,9%. PNL - 23,3%. USR - 14,8%. ALDE - 11,7%. MRI - 8,2%, scrie Adevarul. Mihai Gâdea a spus miercuri seară cu referire la declarațiile președintelui Klaus Iohannis că ”dacă aș fi bolnav mintal, aș spera ca acest guvern sa cadă după ce a preluat dosarele europene”. Gâdea s-a referit la declarația președintelui, care spusese că ”speră ca opoziția să depună o moțiune de cenzură”. ”M-am referit doar la mine”, a adăugat rapid Gâdea, spunând apoi că ”trebuie să fie undeva o problemă sufletească ca, după ce guvernul a fost la Bruxelles și a discutat cu comisarii, urmează să gestioneze Brexit, președintele să spună că speră să se facă moțiune de cenzură”, scrie G4media.



A fost scandal în Camera Deputaților. PNL a cerut introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de revocare din funcție a lui Liviu Dragnea și Florin Iordache. Acesta din urmă a refuzat să supună la vot propunerile, susținând că nu sunt regulamentare. Opoziția susține că cei doi nu mai sunt la șefia Camerei Deputaților și a invocat o hotărâre a CCR, care spune că plenul Parlamentului este suveran, dar și precedentul Roberta Anastase din 2012. „Curtea Constituţională a încercat să stabilească anumite reguli, dar de fiecare dată Camerele au procedat altfel. Privind în urmă, întâmplarea de azi ar putea fi valabilă”, a declarat la Digi24 Augustin Zegrean, fost preşedinte al Curţii Constituţionale.