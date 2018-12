Politic Show: Sondaj: Românii vor într-o proporţie covârşitoare schimbarea Guvernului PSD; Liviu Dragnea, pe lista „noilor autocraţi“ din Est publicată de Washington Post; Cioloş: Astăzi, putem spune că suntem în stare să facem orice ne propunem;

Sondaj: Românii vor într-o proporţie covârşitoare schimbarea Guvernului PSD. Aproape 70% dintre români cred că Executivul Dăncilă ar trebui schimbat, arată un sondaj realizat de Biroul de Cercetări Sociale (BCS) la comanda PMP şi obţinut de Adevărul. Tot 70% însumează şi procentul românilor care nu au încredere în Liviu Dragnea. Viorica Dăncilă e aproape de şeful său de partid la capitolul neîncredere. BCS a fost unul dintre puţinele institute sociologice care au prezentat date corecte la alegerile prezidenţiale din 2014, scrie Adevărul



Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, este menţionat într-o amplă analiză a publicaţiei americane Washington Post, cu titlul „Noii autocraţi”. Articolul are ca subiect încercarea unor lideri din România, Ungaria, Polonia şi Cehia de a-şi consolida puterea politică. În cazul României, autorul articolului susţine că PSD se foloseşte de creşterea economică pentru a rămâne la putere. În timp ce politologii spun că prosperitatea şi creşterea economică ajută la susţinerea unei democraţii, graţie unei clase mijlocii care are grijă ca ţara să nu alunece spre autoritarism, guvernle statelor menţionate sunt o dovadă a faptului că „dividendele economice ale democraţiei sunt şi un instrument de consolidare a puterii” unor autocraţi, scrie Adevărul

Fostul premier Dacian Cioloş a afirmat luni, într-o postare pe contul său de socializare, la un an de la lansarea Platformei România 100, că acest proiect a reuşit să adune oameni motivaţi şi capabili să realizeze tot ce îşi propun. „Exact acum un an, lansam o provocare către toţi oamenii care s-au înscris în Platforma România 100 fără să ştiu dacă îndemnul meu va avea sau nu vreun ecou. Era un pariu riscant. Sunt românii în stare să se adune în comunităţi mici, locale, pentru a ajuta alţi semeni? Sau ne mobilizăm doar atunci când ne ajunge cuţitul la os şi trebuie să protestăm faţă de cei care ne conduc spre o prăpastie? Suntem doar reactivi sau putem construi, pozitiv, prin fire trainice, legături cu semenii din comunităţile în care trăim? (...) Astăzi, putem spune că suntem în stare să facem orice ne propunem, pentru că am adunat în câteva luni oameni motivaţi şi, odată cu ei, multe fapte bune care-i pot inspira şi pe alţii şi care pot fi replicate înzecit în toate colţurile României. Faptele bune trebuie înmulţite”, a subliniat Dacian Cioloş, scrie Digi24